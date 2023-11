Ukraina rozpoczęła masową produkcję dronów kamikadze

Ukraina rozpoczęła seryjną produkcję nowych dronów kamikadze - poinformował Herman Smetanin, który stoi na czele ukraińskiego państwowego koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom.

Rekordowy zasięg bojowego lotu nowego dronu to 1000 km - przekazał szef koncernu, cytowany w poniedziałek przez portal.

"Na Ukrainie jest wielu państwowych i prywatnych producentów. Mamy odpowiednik (irańskiego) Shaheda, mamy też silniejsze modele, bo Shahedy tak daleko nie latają" - dodał.

Smetanin podkreślił, że obecnie Ukraina skoncentrowała się na produkcji bardziej złożonych i droższych projektów.

We wrześniu 2022 roku Rosja zaczęła wykorzystywać na froncie na Ukrainie bezzałogowce sprowadzane z Iranu. Drony kamikadze, głównie typu Shahed, mają zasięg do około 1 tys. km i mogą przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Maszyny te są używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju.