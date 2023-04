Ukraina: Siły Powietrzne: Rosja użyła rakiet manewrujących Iskander-K w ataku na Mikołajów

Podczas czwartkowego ataku rakietowego na Mikołajów armia rosyjska użyła rakiet manewrujących Iskander-K (w kodzie NATO - SS-26 Stone), które są trudne do zestrzelenia dla ukraińskiej obrony powietrznej – oświadczył w piątek rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

"Ataku dokonano z kierunku południowego rakietami Iskander-K. To także rakieta manewrująca, która ma charakterystyki podobne do rakiet Kalibr, jednak jest to rakieta wystrzeliwana z ziemi, a nie z morza" - powiedział Ihnat na antenie ukraińskiej telewizji.

Jak dodał, takie pociski są trudne do zestrzelenia, bo mogą lecieć bardzo nisko i obronie powietrznej trudno jest je wykrywać. Niemniej, jak zaznaczył, przypadki zestrzelenia tego typu pocisków miały już miejsce w przeszłości.

W ataku na dzielnicę mieszkalną w Mikołajowie, do której doszło w nocy ze środy na czwartek, zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne.

W nocy z czwartku na piątek Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, atakując m.in. wschód, południe i centralną część kraju. Siły Powietrzne poinformowały o zestrzeleniu 21 z 23 rakiet. Jak podano, były to pociski manewrujące Ch-101 i Ch-555 wystrzelone z samolotów Tu-95 z rejonu Morza Kaspijskiego.

W Humaniu rakieta trafiła w dom mieszkalny, zabijając - według najnowszych danych - 11 osób. Co najmniej dwie osoby zginęły w Dnieprze. Wśród zabitych są dzieci.