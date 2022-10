Ukraina: Szef MSZ: zażądałem od Iranu, by natychmiast przestał dostarczać broń do Rosji

Podczas piątkowej rozmowy z szefem irańskiej dyplomacji zażądałem od władz w Teheranie natychmiastowego zaprzestania dostaw broni do Rosji; przy pomocy tego uzbrojenia wróg morduje naszych cywilów i niszczy infrastrukturę krytyczną - poinformował na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Przedstawiciel rządu w Kijowie powiadomił, że rozmowa telefoniczna z ministrem Husejnem Amirem-Abdollahianem odbyła się na prośbę strony irańskiej (https://tinyurl.com/ndursfe7).

W sierpniu Rosja zaczęła kupować od Iranu drony-kamikadze, których masowe użycie na polu walki na Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu. Bezzałogowce, głównie maszyny Shahed-136, są wykorzystywane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju. Rząd w Teheranie konsekwentnie zaprzecza, że dostarczył Moskwie swoje drony.

USA zapowiedziały, że podejmą "praktyczne, agresywne" kroki, by ograniczyć sprzedaż irańskich bezzałogowców do Rosji. Waszyngton ma wiele sposobów na to, by pociągnąć Teheran i Moskwę do odpowiedzialności - zadeklarował 18 października zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel.

Wcześniej, 13 października, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że Sojusz wkrótce dostarczy Ukrainie "setki zagłuszaczy, które pomogą unieszkodliwić rosyjskie i irańskie drony".