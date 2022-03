Ukraina: Sztab generalny: Rosja będzie mieć problem z przeprowadzeniem wiosennego poboru

W związku z wysokimi stratami wojennymi na Ukrainie przeprowadzenie wiosennego poboru może okazać się dla Rosji problematyczne - przewiduje Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych w podsumowaniu sytuacji operacyjnej opublikowanym w sobotę na Facebooku.

"Biorąc pod uwagę wysoki poziom bezpowrotnych i sanitarnych strat sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz zaangażowanie poborowych w działania wojenne, rozpoczynająca się 1 kwietnia br. wiosenna kampania poborowa może stać się problematyczna" - czytamy w komunikacie.

https://tinyurl.com/2uvhfbwy

"Ponadto jest tendencja do gwałtownego spadku liczby żołnierzy kontraktowych w stosunku do tych odbywających służbę zasadniczą. Pogorszenie się sytuacji społecznej w wyniku międzynarodowych sankcji oraz problem strat w czasie wojny w nadchodzących tygodniach prawdopodobnie zaostrzy problem rekrutacji jakościowego personelu do wojsk rosyjskich" - podkreśliło ukraińskie dowództwo.

Ponadto, jego zdaniem, sprzęt, który jednostki rosyjskie dostają w celu uzupełnienia strat, jest w złym stanie technicznym z powodu niestarannej eksploatacji wstępnej i długotrwałego przechowywania.

Do strat bezpowrotnych zalicza się zabitych, zaginionych bez wieści i wziętych do niewoli. Straty sanitarne obejmują rannych i chorych żołnierzy.