Ukraina: Sztab: na Białorusi trwa potajemna mobilizacja

Na Białorusi pod pozorem szkoleń trwa potajemna mobilizacja do białoruskiej armii - informuje we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraiński sztab podaje też, że połowa walczących w Ukrainie w ramach tzw. grupy Wagnera to więźniowie.

"Republika Białorusi nadal wspiera zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, udostępniając swoją infrastrukturę i przestrzeń powietrzną" - czytamy w wieczornym komunikacie sztabu.

Jak dodano, aktualne pozostaje ryzyko ostrzałów rakietowych i lotniczych oraz zastosowania bojowych dronów Shahed-136 z terytorium Białorusi.

Według sztabu pod pozorem szkoleń trwa potajemna mobilizacja do sił zbrojnych Białorusi. Trwają przygotowania operatorów przeciwlotniczych systemów rakietowych i załóg czołgów.

Sztab pisze też, że rosyjskie siły uzupełniają straty swoich jednostek kosztem więźniów. Według stanu z początku października z 8 tys. bojowników prywatnej firmy najemniczej - tzw. grupy Wagnera - ponad połowę stanowią skazani. (https://tinyurl.com/mwhujbdd).