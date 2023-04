Ukraina szykuje się do decydującej bitwy. Rośnie presja Zachodu

Zewsząd słychać zapowiedzi, że lada dzień Ukraińcy ruszą do decydującej bitwy, by wyprzeć Rosjan z zajętych terytoriów, a może nawet zakończyć wojnę.

Biały Dom, zachodni analitycy wojskowi i komentatorzy licytują się w podawaniu terminu i miejsca rozpoczęcia przez Ukrainę działań ofensywnych.

Rośnie presja na Kijów, by przeszedł do ofensywy, pozbywając się Rosjan z okupowanych terytoriów. To jednak Ukraińcy mają największe doświadczenie i oni podejmą brzemienną w skutki decyzję.

Pogłoski o przygotowaniach do wielkiej bitwy, "która zadziwi wszystkich" mogą być działaniem dezorientującym przeciwnika.

Nie ma wątpliwości, że wszyscy, którzy dobrze życzą Ukrainie, czekają niecierpliwie na rozpoczęcie działań ofensywnych. Chociażby po to, aby udowodnić, że z wykorzystaniem pomocy wojskowej Zachodu, Ukraińcy mogą zmienić losy wojny.

Ukraińska armia zajęła przyczółki na lewym (wschodnim) brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Niektórzy spekulują, że to przygotowanie do wielkiej kontrofensywy. Co innego jednak chęci, a co innego możliwości ich zrealizowania. Te zaś zdaniem części analityków wciąż nie są dostateczne.

Natalia Humeniuk, rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju, zaapelowała o ciszę informacyjną na ten temat. Odczytano to jednoznacznie: armia ukraińska przygotowuje się do większej operacji.

Wcześniej Hanna Malyar, wiceminister obrony Ukrainy, zapewniła, że ukraińskie działania kontrofensywne będą miały charakter zarówno ofensywny, jak i defensywny, bo tego wymaga złożony charakter wojny i pola bitwy. Jedno jest pewne: atakujący powinien mieć przynajmniej trzykrotnie większe siły od broniącego się.

Lokalnie Ukraińcy taką przewagę mogą osiągnąć i przeprowadzić skoordynowaną wielobrygadową operację ofensywy zmechanizowanej, wykorzystując 9-12 brygad szturmowych przygotowywanych do tej operacji. Ale czy to wystarczy do wyparcia Rosjan z zajętych terenów?

Ukraińcy wciąż nie mają dostatecznych sił do dużego uderzenia na południu

Optymistyczne zapowiedzi przyszłej ofensywy to tak ważny propagandowy komponent ten wojny. Ukraińcy działają jednak racjonalnie, co pokazują od miesięcy na froncie. Najpewniej nie podejmą ostatecznej decyzji o natarciu, zanim z kalkulacji sił i środków nie będzie wynikało, że takie działania mają szanse powodzenia. Żadne zewnętrzne naciski i zachęty nie powinny tego zmienić, bo to może być decyzja o trudnych do oszacowania konsekwencjach.

Trudno jednak będzie uniknąć presji. Zachód chce się przekonać, że zrobił dobrze, wydając ogromne pieniądze na pomoc militarną Ukrainie, bo dzięki nim Ukraina może odzyskać zajęte przez Rosjan ziemie. Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że muszą pokazać, iż dobrze wykorzystują otrzymany sprzęt, który pozwala im przejść do aktywnych działań i odzyskać jeszcze w tym roku ziemie zajęte przez Rosjan od początku wojny, a nawet Krym.

Część specjalistów odnosi się do tych prognoz sceptycznie i zwraca uwagę, że Ukraińcy wciąż nie mają dostatecznych sił do tak dużego uderzenia na południu. Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, uważa, że Ukraińcom atak na południu, w kierunku Krymu, wymagający forsowania Dniepru, może się w obecnie sytuacji wcale nie opłacać.

Zwłaszcza że dostawy sprzętu, które Ukraińcy otrzymują z Zachodu, są wciąż zbyt wolne, do tego jest ich wciąż zbyt mało, by jednostki, które mają brać udział w kontrofensywie, osiągnęły zdolności bojowe. Do tego dochodzą kłopoty z amunicją.

Rozpocząć ofensywę to nie sztuka. Trzeba znacznych sił i środków, by ją kontynuować

Według szacunków analityków Ukraina dopiero na przełomie maja/czerwca będzie miała 85 zachodnich czołgów Leopard 2 i Challenger 2. Do tego 149 bojowych wozów piechoty (109 Bradleyów i 40 Marderów), 90 kołowych transporterów opancerzonych Stryker i do 40 czołgów na kołach z armatą 105 mm AMX-10RC.

W sumie, jak powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, Ukraina dostała ponad 230 czołgów i 1550 pojazdów opancerzonych. Czy rzeczywiście jest to już wystarczający potencjał, który użyty w jednym czasie i miejscu mógłby umożliwić przełamanie rosyjskiej obrony w zapowiadanej przez Kijów kontrofensywie?

Gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, uważa, że odmieniana ostatnio przez wszystkie przypadki ukraińska ofensywa czy kontrofensywa to publicystyczne chciejstwo bądź informacje mające wprowadzać Rosjan w błąd. W rozmowie z WNP.PL podkreśla, że we współczesnej wojnie wcale nie musi dochodzi do walnych bitew.

- Obecnie prowadzi się przede wszystkim działania rozproszone, stosując różne formy działania, żeby rozbijać zgrupowania bojowe przeciwnika, osłabiać go, wykrwawiać, a nie toczyć walną bitwę. Nie bardzo też powinniśmy pouczać Ukraińców, jak i kiedy mają prowadzić działania zaczepne, bo po ponad roku wojny to oni są profesorami w tym zakresie, a nie my - twierdzi gen. Komornicki.

Jego zdaniem armia ukraińska jest gotowa rozpocząć ofensywę czy kontrofensywę, ale nie jest gotowa, aby tę kontrofensywę kontynuować do zwycięskiego końca. Do działań ofensywnych na dużą skalę trzeba zgromadzić duże siły, wiele różnego rodzaju uzbrojenia, ale też mieć duże ilości amunicji.

- Jeżeli tego Ukraina nie ma, a wiadomo, że nie ma, bowiem Zachód dopiero szuka sposobów zwiększenia produkcji amunicji dla Kijowa, to trudno mówić o skutecznych działaniach zaczepnych. Rozpocząć ofensywę to nie sztuka, zwłaszcza gdyby udało się zaskoczyć Rosjan, ale potem trzeba znacznych sił i środków, by ją kontynuować - dodaje Komornicki.

Potrzebna kopuła powietrzna i antyrakietowa oraz możliwość zdeorganizowana rosyjskiej logistyki

Zwłaszcza że Rosjanie przez ostatnie miesiące cały czas umacniają swoją obronę. Rozbudowali swoje pozycje fortyfikacyjne. Jest wiele linii okopów, pozycji umocnionych oraz pozycji pozornych, rowy przeciwpancerne i pola minowe. Żeby prowadzić natarcie, trzeba je rozpoznać, wytrałować przejścia. To złożone, czasochłonne i niełatwe zadanie.

Do tego Rosjanie mogą przeprowadzić kontruderzenie wyprzedzające na szykujące się do natarcia wojska ukraińskie. Zwłaszcza jeśli uda im się zdobyć informacje, co i gdzie planuje Ukraina. Sygnał do uderzenia będzie wydany w ostatniej chwili. Większość z obecnych informacji na ten temat to możliwe celowe dezinformacje, mające wprowadzić przeciwną stronę w błąd.

Na ukraińskie uderzenie Rosjanie mogą też odpowiedzieć zmasowanym uderzeniem swoich wojsk z terenu Rosji. Zgromadzili tam 150 tys. żołnierzy ze sprzętem, żeby ukraińską ofensywę zdezorganizować zakłócając systemy dowodzenia, wykorzystując przewagę w powietrzu czy prowadząc ofensywę ogniową, przy wykorzystaniu artylerii i rakiet.

Żeby ofensywa ukraińska się powiodła, niezbędne jest odcięcie dopływu ludzi, sprzętu, paliwa i amunicji z terytorium Rosji. Jak dotąd Ukraina nie ma systemów antydostępowych w postaci rakiet dalekiego zasięgu i samolotów, które zatrzymałyby rosyjskie odwody i logistykę na granicy, zanim uderzą na nacierających Ukraińców.

By skutecznie walczyć, nad nacierającymi wojskami ukraińskimi powinna być rozpostarta kopuła powietrzna i antyrakietowa o dużej skuteczności. Chodzi o przynajmniej 46 baterii Patriot, a nie trzy, jak jest obecnie. Wciąż też Kijów nie dostał zachodnich samolotów.

- Bez tego wojny się nie wygrywa - twierdzi gen. Komornicki.

Ukraina będzie wykonywała uderzenia, dokonywała wyłomu w pozycjach rosyjskich i rozszerzała zdobyte tereny

O potrzebie osłony ofensywy z powietrza lotnictwem oraz różnego rodzaju systemami przeciwrakietowymi mówi również gen. Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych RP.

- Rosjanie wciąż mają duży potencjał lotniczy, choć używają tych samolotów nieudolnie. Ruch dużych sił lądowych, na który wszyscy czekają, w sytuacji niewystarczającej osłony z powietrza może zakończyć się niepowodzeniem. Ukraińcy nie mogą sobie na to pozwolić - twierdzi gen. Drewniak.

Dodaje, że Ukraina nie posiada takiego potencjału, który mógłby zabezpieczyć siły lądowe lub niebo nad Ukrainą przed atakami z powietrza. Przy tej ilości sprzętu, jaki ma Ukraina, możliwe jest jedynie lokalne wywalczenie przewagi w powietrzu. To też jednak może się zmienić.

Ukraina wciąż czeka na zachodnie samoloty, które znacząco zmieniłaby jej sytuację. Ale to wciąż wizja z nieznanej przyszłości.

- Obecnie armia ukraińska nie jest gotowa do kontrofensywy na szeroką skalę - twierdzi gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Jego zdaniem Ukraińców będzie stać tylko na jedną kontrofensywę. Aby ją podjąć, potrzebują jeszcze miesiąca lub dwóch, żeby przygotować siły. Jeżeli nie ruszy ona na przełomie maja i czerwca, to później już nie będzie tak skuteczna.

Część analityków uważa, że ze strony ukraińskiej na pewno nie będzie jakiegoś spektakularnego uderzenia wszystkimi siłami skierowanymi na front. Ukraina będzie wykonywała uderzenia, dokonywała wyłomu w pozycjach rosyjskich i rozszerzała zdobyte tereny.

Ukraina musi też bardzo racjonalnie dysponować swoimi zasobami, przede wszystkim ludzkimi. Nie może sobie pozwolić na nadmierne straty.

- Rosja może sobie pozwolić na przegrane ofensywy i ogromne straty, jakie ponosi. Dla Ukrainy przegrana ofensywa mogłaby mieć poważne konsekwencje. Do tego Kijów będzie starał się nie dopuścić - uważa gen. prof. Bogusław Pacek.