Ukraina: Władze Chersonia: kilka dzielnic miasta zalanych; pod wodą jest też osiem wsi w regionie

Osiedla Hidropark i Naftohawań w Chersoniu zostały zalane; pod wodą jest też osiem wiosek w obwodzie chersońskim - poinformował szef chersońskiej administracji wojskowej Roman Mroczko, cytowany przez agencję Ukrinform.

W Chersoniu Hidropark i Naftohawań zostały już zalane, a osoby obłożnie chore i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej są przewożone do szpitali. Osiem wiosek w regionie również zostało zalanych.

"W dzielnicy Ostrow trwa ewakuacja z trzech punktów zbiórki. Osoby obłożnie chore i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej są przewożone do szpitali" - czytamy we wpisie szefa administracji.

Ponadto zagrożone zalaniem są dzielnice Korabel, Antoniwska i Sadowska oraz obszar portu rzecznego.

Służba prasowa Ministerstwa Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy zwołała nadzwyczajne posiedzenie sztabu koordynacyjnego ds. ewakuacji ludności cywilnej, na którym omawiane są kwestie ewakuacji, przesiedlenia i zaspokojenia najważniejszych potrzeb ludności z zagrożonych zalaniem terytoriów obwodu chersońskiego - przekazał Ukrinform.

"Z powodu wrogiego ataku na elektrownię wodną w Kachowce stan bezpieczeństwa w niektórych miejscowościach obwodu chersońskiego osiągnął poziom krytyczny. Lokalne władze ogłosiły ewakuację w miejscowościach Mykołajiwka, Olhiwka, Lowo, Tiahynka, Iwaniwka, Tokariwka, Poniatiwka, Prydniprowskie, Sadowe i częściowo w Chersoniu. Trwa ewakuacja ludności autobusami do Chersonia, a następnie do Mikołajewa, a stamtąd do Chmielnickiego, Odessy, Kropywnyckiego, Kijowa i innych miast" - poinformowało ministerstwo w komunikacie.

Poinformowano również, że bezpłatny pociąg ewakuacyjny odjedzie z Chersonia do Mikołajowa o godzinie 12:00. Poproszono mieszkańców o zabieranie ze sobą minimalnej ilości niezbędnych rzeczy oraz dokumentów. Ministerstwo zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń służb ratunkowych i policji - napisał Ukrinform.

W nocy z poniedziałku na wtorek wojska rosyjskie wysadziły tamę wodną w Nowej Kachowce. Według władz ukraińskich może to być "największa katastrofa technologiczna od dziesięcioleci".