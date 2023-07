Ukraina właśnie dostała szwedzkie czołgi. Są jak Leopardy, tylko lepsze

Sprzęt dostarczony przez szwedzką armię wspiera Siły Zbrojne Ukrainy. Stridsvagn 122 to ulepszona wersja Leoparda 2.

Stridsvagn 122, w skrócie Strv 122, wyposażony w siatkę kamuflującą Barracuda IR, to ulepszona wersja niemieckiego Leoparda 2A5. Ulepszona, bo pancerz w wersji szwedzkiej jest wzmocniony poprzez zastosowanie płytek kompozytowych, a także przeciwko amunicji kasetowej. W Strv 122 zainstalowano również nowszy system kierowania ogniem oraz zautomatyzowany system dowodzenia.

Dziesięć ponad 60-tonowy pojazdów to bez wątpienia wzmocnienie wojsk ukraińskich, choć też kropla w morzu potrzeb, bo straty sięgają przecież setek zniszczonych pojazdów po stronie ukraińskiej.

Władze Szwecji ogłosiły, że dostarczą czołgi dokładnie w pierwszą rocznicę wybuchu wojny w lutym tego roku. Po zatwierdzeniu tej decyzji przez szwedzki parlament, sprzęt dotarł właśnie na Ukrainę.

To niejedyna broń, jaką Szwedzi wysłali walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Jak podaje holenderski portal Oryx, wsparcie jest relatywnie szerokie, to – oprócz wspomnianych czołgów – także co najmniej 50 wozów bojowych piechoty, ok. 15 tys. ręcznych przeciwpancernych granatników, czy nawet 135 tysięcy porcji posiłków MRE (Meal Ready to Eat) oraz amunicja artyleryjska i strzelecka.