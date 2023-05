Ukraina: Wywiad: ponad 150 tys. rosyjskich żołnierzy szykuje się do obrony okupowanych ziem na południu kraju

Ponad 150 tys. rosyjskich żołnierzy pozostaje na okupowanych terenach obwodu chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy, a ich działania wskazują, że szykują się do obrony – oświadczył przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu (HUR) w Kijowie Andrij Czerniak.

Poinformował, że okupanci ewakuują z tych regionów ludność cywilną, wywożąc m.in. personel z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze.

"Mówimy o ludziach, którzy albo świadomie pracowali na agresora, albo byli do tego zmuszeni. Opowiadają im, że niebawem rozpoczną się tam działania bojowe, że tereny te będą ostrzeliwane i bombardowane i dlatego przekonują do wyjazdu i dalszej współpracy z Rosjanami" - powiedział Czerniak w rozmowie z portalem RBK-Ukraina.

W ocenie HUR ewakuacja wykorzystywana jest przez Rosjan dla działań kontrwywiadowczych i filtracyjnych.

"Oni nie chcą, by ludzie widzieli ich przygotowania do walk, czyli są to pewnego rodzaju działania kontrwywiadowcze. Prowadzą także działania filtracyjne, bo wywożona jest przede wszystkim ludność proukraińska. Po trzecie, Rosjanie obawiają się ruchów partyzanckich i sprzeciwu wewnętrznego" - podkreślił Czerniak.

Z Kijowa Jarosław Junko