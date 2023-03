Ukraina zada Rosji cios, który zszokuje świat. Nowa prognoza

Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerija Załużnego, twierdzi, że Bachmut to miejsce, dokąd rosyjska armia poszła umierać. Wojska ukraińskie wyczerpały siły rosyjskie. Wiosną Ukraina przeprowadzi kontrofensywę, która zszokuje świat.

Rosjanie, którzy w swych nowych mieszkaniach w Mariupolu przyjmowali Władimira Putina, mogą je stracić.

Polska podpisała inicjatywę Europejskiej Agencji Obrony w sprawie wspólnego zakupu amunicji w celu udzielenia pomocy Ukrainie.

Siły rosyjskie tracą impet. W walkach na Ukrainie tracą miesięcznie 25 tys. żołnierzy. Rannych jest 3 razy więcej.

Bachmut i obszary w jego pobliżu oraz wokół Awdijiwki są wciąż w ogniu. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że siły rosyjskie prawdopodobnie dążą do zdobycia Kupiańska, rozszerzenia strefy bezpieczeństwa na zachód i włączenia rzeki Oskil. Siły ukraińskie kontynuują naloty na rzekę Dniepr w obwodzie chersońskim.

Kolejny w ciągu dwóch dni rakietowy cios w Odessę. Tak jak poprzednio zadany przez pociski wystrzelone z rosyjskich samolotów Su-25. Dwie z wystrzelonych rakiet Kh-59 zestrzeliła ukraińska obrona przeciwpancerna. Rosyjskie drony zaatakowały Krzywy Róg. Syreny wyły też w obwodach: zaporoskim, mikołajowskim, kropywnickim i chersońskim.

Niezależny serwis Białoruski Gajun informuje, że do 3 kwietnia przedłużono rosyjsko-białoruskie manewry, prowadzane na terenie całej Białorusi, w tym na poligonach przy polskiej granicy.

Będzie jednak rozmowa przywódcy Chin z prezydentem Ukrainy. Chiny chcą być mediatorem

Zastępca szefa wywiadu Ukrainy Wadim Skibicki, cytowany przez Euromaidan Press, ocenił, że Rosja może w tej chwili produkować 20-30 precyzyjnych pocisków miesięcznie, ale chce podwoić tę liczbę. Zdaniem Skibickiego Putin planuje uruchomić produkcję dronów Shahed.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak poinformował, że planowana jest rozmowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Chiny jeszcze nie wypracowały swojego nowego stanowiska politycznego. Chodzi o to, czy chcą podjąć się roli mediatora pomiędzy Rosją i Ukrainą.

Polska przystąpiła do wspólnych, unijnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisać już wszystkie konieczne dokumenty w tej sprawie. Tym samym dołączamy do porozumienia jako 20. kraj.

Wcześniej do tej inicjatywy Europejska Agencja Obrony (EDA) dołączyły też Hiszpania i Litwa. 17 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia porozumiały się w sprawie wspólnego zakupu amunicji przed kilkoma dniami.

Plan przewiduje dostawę 1 mln pocisków na Ukrainę. Prezydent Zełenski w rozmowie z Brukselą podziękował za przekazanie 2 mld dol. na zakup amunicji i zaapelował o przyspieszenie dostaw, bo każde ich przedłużenia oznacza dłuższą wojnę.

Finowie przekażą Ukrainie 6 czołgów Leopard 2. Nie dadzą jednak samolotów

Polscy dyplomaci brak swojego podpisu tłumaczyli nie zakończonymi procedurami. Wcześniej podkreślano, że Polska od początku wspierała tę inicjatywę.

Dla naszego kraju jest to wielka szans na nowe kontrakty i zwiększenie mocy produkcyjnych. Obok Francji i Niemiec, należymy do największych producentów amunicji 155 m, potrzebnej Ukrainie.

Kolejny, 14. pakiet fińskiej pomocy zbrojeniowej o wartość ponad 160 mln euro, dotyczy dostarczenia Ukrainie sześciu Leopardów. Nie trafią na Ukrainę myśliwce F/18 Hornet, gdyż Finowie sami potrzebują tych samolotów. Natomiast Słowacja przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainy pierwsze cztery myśliwce MiG-29.

Zmiana polskiego ambasadora na Ukrainie. Nowym ambasadorem RP w Kijowie zostanie Jarosław Guzy, który zastąpi dotychczasowego ambasadora Bartosza Cichockiego, który zajmował to stanowisko od 2019 r. Do zmiany dojdzie najprawdopodobniej latem, a najpóźniej we wrześniu.

Pierwsze 4 z 13 słowackich samolotów MiG-29 przekazanych Kijowowi odleciały na Ukrainę. Za ich przekazanie Słowacja dostanie 12 amerykańskich śmigłowców Viper wraz z wyposażeniem oraz pakietem szkoleniowym.

Do tego 500 pocisków klasy powietrze-ziemia Hellfire. Także Polska w ciągu kilku najbliższych tygodni dostanie 1 mld zł rekompensaty za sprzęt przekazany Ukrainie.

Ofensywa rosyjska traci impet. Ukraińcy twierdzą, że wykorzystają tę słabość

Długo się nie nacieszyli nowymi mieszkaniami w nowej dzielnicy w Mariupolu, w której z radością witali Władimira Putina. Niektórym mieszkańcom, których odwiedził prezydent, grozi wysiedlenie.

Według niezależnego rosyjskiego portalu Wiorstka, z powodu problemów ze sformalizowaniem prawa własności, niektórzy dostają groźby, że zostaną wysiedleni z mieszkań. Prokuratura odmówiła im takiego zaświadczenia, gdyż wszczęła kontrolę legalności otrzymania mieszkań.

Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy ukraińskich uważa, że działania Władimira Putina "zjadają" rosyjską armię. Atakując na otwartej przestrzeni piechotą przeciwko artylerii, stracili wielu ludzi. Obecnie na wojnie ginie miesięcznie ok. 25 tys. rosyjskich żołnierzy.

Ich ofensywa niemal stanęła. Natomiast siły ukraińskie, wzmocnione zachodnim sprzętem, planują kontrofensywę, której Rosjanie coraz bardziej się obawiają. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych również twierdzi, że jego armia wkrótce wykorzysta tę słabość do nowej kontrofensywy. Były przywódca rosyjskich separatystów Igor Girkin ogłosił, że wojna z Ukrainą jest bliska przegranej.