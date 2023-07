Ukraina ze szczytu NATO wraca z takim wsparciem. Dostanie potężną broń, na którą czekała

Prezydent Joe Biden powiedział w Wilnie, że USA pracują nad przekazaniem Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS. To pociski o zasięgu 300 km, mogące razić cele na głębokim zapleczu Rosji. Przystąpienie Ukrainy do NATO zajmie jakiś czas ze względu na toczącą się wojnę z Rosją.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Wojska ukraińskie powoli lecz z uporem prowadziły działania ofensywne na przynajmniej trzech kierunkach. Wyzwoliły kolejne niewielkie obszary zajętych terytoriów.

Podczas szczytu w Wilnie Ukraina uzyskała dodatkowe dwustronne porozumienia w sprawie bezpieczeństwa i obrony. Zwarła też szereg umów o współpracy w dziedzinie zamówień obronnych.

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn jest ciężko chory. Leczył się w klinice córki prezydenta Rosji Władimira Putina. Jego oddziały złożyły broń przed rosyjskim resortem obrony. To potężny arsenał.

Kontrofensywa wciąż przebiega wolniej, niż się wydawało. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie nadal kontynuowały działania ofensywne na kierunkach Bachmut, Melitopol (zachodni obwód zaporoski) i Berdiańsk (pogranicze obwodu doniecko-zaporoskiego).

W rejonie Kreminnej siły rosyjskie podobno osiągnęły niewielkie zdobycze terytorialne. Instytut Studiów nad Wojną informuje również, że Ukraińcy przeprowadzili ograniczone ataki naziemne w zachodnim obwodzie donieckim.

Prezydent Joe Biden powiedział drugiego dnia szczytu w Wilnie, że USA pracują nad przekazaniem Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS. Mogą one razić przeciwnika na odległości do 300 km. Oznacza to, że Ukraińcy będą mogli trafiać cele na terenie Rosji.

Wcześniejsze obawy USA przed przekazaniem broni dalekiego zasięgu mogących razić cele w odległości 300 km, także na terytorium Rosji, najwyraźniej przestały być ważne.

Prezydent Joe Biden ogłosił, że Ukraińcy dostaną w końcu pociski do systemów HIMARS o zasięgu do 300 km. Pytany, kiedy Ukraina wstąpi do NATO, odpowiedział, że zajmie to jakiś czas ze względu na toczącą się wojnę z Rosją.

Podczas drugiego dnia szczytu NATO, 12 lipca, Ukraina uzyskała dodatkowe dwustronne porozumienia w sprawie bezpieczeństwa i obrony. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podpisał porozumienia z ministrem obrony Szwecji Paulem Jonssonem o współpracy w dziedzinie zamówień obronnych.

Takie też porozumienie zawarł z francuskim ministerstwem obrony w sprawie zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy o 170 mln euro. Ale to nie wszystko. Australia wyśle na Ukrainę dodatkowo 30 pojazdów opancerzonych Bushmaster.

Kraje G7 zobowiązały się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie

Rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował, że przekaże Ukrainie dodatkowe 50 mln funtów pomocy w zakresie bezpieczeństwa oraz dodatkową amunicję do czołgów Challenger.

Norwegia zapewni dodatkowy pakiet wsparcia pociskami rakietowymi NASAM, przekaże 2 dodatkowe centra kierowania ogniem, dwie jednostki startowe i części zamienne. Japonia dostarczy Ukrainie 30 mln dolarów w nieśmiercionośny sprzęt, w tym systemy wykrywania dronów.

Podczas szczytu NATO w Wilnie 12 lipca, Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO poinformował, że Kraje G7, czyli Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy we wspólnej deklaracji zobowiązują się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie.

NATO uzgodniło trzyczęściowy pakiet, który zapewni Ukrainie wieloletni program praktycznej pomocy, utworzenie rady koordynacyjnej NATO-Ukraina oraz zobowiązuje NATO do zezwolenia Ukrainie na przystąpienie do sojuszu bez konieczności przechodzenia przez plan działań na rzecz członkostwa (MAP).

Zdeklarowano również bezpieczeństwo dla tego kraju i obronę przed obecną inwazją rosyjską i powstrzymanie takiej agresji w przyszłości.

Ogólny dokument ramowy również obiecuje podjęcie natychmiastowych działań w celu szybkiego udzielenia Ukrainie wszelkiego niezbędnego wsparcia w przypadku nowego ataku, ale nie precyzuje, jak to wsparcie miałoby wyglądać.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) uważa, że Rosjanie chłodno komentują przebieg szczytu w Wilnie Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew podkreślił, że uczestnicy szczytu działają w przewidywalny sposób.

Podkreślił, że Zachód nadal będzie udzielał Ukrainie pomocy wojskowej, a zatem Rosja będzie nadal realizować na Ukrainie te same cele. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przedstawił szablonową retorykę Kremla, stwierdzając, że udzielanie przez G7 gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie jest potencjalnie bardzo niebezpieczne i narusza rosyjskie interesy bezpieczeństwa.

Grupa Wagnera prawie w całości przekazała broń i sprzęt wojskowy rosyjskiemu MON

Siergiej Ławrow podczas spotkania Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Dżakarcie w Indonezji udzielił wywiadu tamtejszej prasie na temat zakończenia wojny w Ukrainie.

Szef rosyjskiego MSZ podczas rozmowy powiedział, jakie warunek muszą spełnić kraje zachodnie, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Są to oczywiście warunki kłamliwe i nie do spełnienia.

- Dlaczego wojna w Ukrainie się nie kończy? Odpowiedź jest bardzo prosta, będzie trwać dopóty, dopóki Zachód nie porzuci planów utrwalenia dominacji - powiedział Ławrow.

- Dopóki Zachód nie pozbędzie się obsesyjnej żądzy zadania Rosji strategicznej porażki rękoma marionetek z Kijowa, wojna będzie trwała. Na razie nie ma sygnałów zmiany tego stanowiska - stwierdził.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Grupa Wagnera prawie w całości przekazała broń i sprzęt wojskowy. Do rosyjskiego MON trafiło ponad 2000 sztuk sprzętu i broni. Były tam m.in. czołgi T-90, T-80 i T-72, wieloprowadnicowe systemy artylerii rakietowe (MLRS), przeciwlotnicze systemy rakietowe, haubice, działa przeciwpancerne, moździerze, ciągniki opancerzone , transportery opancerzone, pojazdy i broń strzelecka.

Jedną z przyczyn szybkiego zakończenia buntu przez szefa Grupy Wagnerów mogła być jego choroba. Miał on się podobno leczyć w klinice córki Putina.