Ukraińcy chcą odzyskać bramę na Krym. Amerykanie pomogą im Patriotami

Rosjanie atakują ukraińskie linie obronne w obwodach charkowskim, ługańskim i donieckim i mikołajowskim . Ukraińcy odpierają ataki. Najgorzej jest w Bachmucie w obwodzie donieckim, w którym trwają walki uliczne. Ukraińcy chcą odizolować Rosjan i odbić Melitopol.

To byłby przełom w pomocy militarnej dla Ukrainy. Pentagon zgodził się na przekazanie baterii Patriot, znajdującej się poza granicami USA Ukrainie.

Nie wiadomo ile wyrzutni będzie liczyła bateria. Ukraińscy żołnierze obsługujący Patrioty będą się szkolić w jednej z baz niemieckich.

Ukraina chce odzyskać Melitopol, który stanowi bramę na Krym

Kolejny już atak na Kijów. Tym razem dronów kamikadze wystrzelonych znad Morza Azowskiego. 13 dronów Shahed-136 po przeleceniu prawie 1 tys. km znad Morza Azowskiego zaatakowało obiekty ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Wszystkie drony zostały zniszczone. W nalotach nikt nie ucierpiał. Jeden ze straconych bezzałogowców trafił w budynek uszkadzając go.

Znacznie dotkliwsze są rosyjskie ataki blisko frontu. Rosyjska rakieta uderzyła m.in. w budynek administracyjny w Chersoniu, niedawno wyzwolonym przez ukraińska armię.

Według dziennika "New York Times" ukraińska armia będzie dążyła do odzyskania okupowanego przez Rosjan Melitopola. Ma to być kierunek zimowych działań ofensywnych, dążących do wyparcia sił rosyjskich z południowej Ukrainy. Miasto to uważane jest dla bramę na Krym.

Kilkuset rosyjskich żołnierzy zmobilizowanych w okolicach Irkucka przed rozpoczęciem walk na Ukrainie skierowano na szkolenie na syberyjski poligon. Gdy temperatury spadły do -30 stopni C., oddział został zdziesiątkowany przez choroby i odmrożenia.

Alaksandr Łukaszenka sprawdza gotowość bojową wojsk Białorusi

Wielka Brytania nałożyła kolejne restrykcje na obywateli Rosji, czynnie zaangażowanych w agresję na Ukrainę, wysokich rangą wojskowych, którzy odpowiadają za ataki na infrastrukturę energetyczną Kijowa.

Na Białorusi, na polecenie Alaksandra Łukaszenki, odbyła się nagła kontrola gotowości bojowej. Instytut Studiów nad Wojna uważa, że mino nacisków Rosji, Łukaszenka nie zamierza przystąpić do wojny w Ukrainie ze względu na możliwość wznowienia niepokojów wewnętrznych.

Konflikt o Krym zamrozi wojnę na dziesiątki lat, a wizja utraty kontroli przez Rosję nad półwyspem sprawi, że Putin ponownie zagrozi użyciem bomby atomowej - informuje "The Washington Post".

Rosyjska propaganda wykorzystuje emocje wywołane informacją o masowych powołaniach na ćwiczenia wojskowe. Według pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej planowane ćwiczenia są "cichą mobilizacją", która ma budzić ostry sprzeciw Polaków.