Ukraińcy chcieli ukryć prawdę o skutecznym ataku Rosjan. Nie wyszło

Kijów chciał ukryć tragedię, do jakiej doszło przed tygodniem podczas uroczystości z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Rosyjski pocisk uderzył w grupę ukraińskich żołnierzy ze 128. Brygady Szturmowej. Ale bliscy żołnierzy podnieśli krzyk w mediach i nie wyszło.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Amerykański Kongres wciąż nie przyjął nowej ustawy o pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ma ona wynieść 60 mld dol.

Walczący na Ukrainie rosyjscy żołnierze nie wrócą z frontu do czasu zakończenia działań wojennych.

Po 10-godzinnej bitwie izraelska armia zdobyła jeden z kluczowych bastionów Hamasu w Zachodniej Dżalabiji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że to wcale nie koniec ukraińskiej kontrofensywy, jak twierdzi wielu analityków wojskowych, a nawet dowódców ukraińskich. Przekonuje, że jeszcze w tym roku ukraińska armia może odnieść sukces.

Jednocześnie z coraz większym niepokojem czeka na wiadomości zza oceanu. Amerykański Kongres wciąż nie przyjął nowej ustawy o pomocy wojskowe dla Ukrainy. Ma ona wynieść 60 mld dol. To nie tylko uzbrojenie i sprzęt wojskowy, ale również pomoc gospodarcza i humanitarna.

Według rosyjskich źródeł Siły Zbrojne Ukrainy chcą utworzyć kolejny przyczółek na lewym brzegu Dniepru, pomiędzy miejscowościami Pidstepne i Kozachi Lacheri, wzmacniając swoją obecność na wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Ciężkie walki toczą się na południe od miejscowości Krynki.

Na Krymie nad ranem znowu słychać było eksplozje. Wstępne doniesienia mówią o uderzeniu w skład paliw w Teodozji i koszary w miejscowości Czornomorskie na wschodzie półwyspu.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną uważa, że rosyjskie dowództwo będzie miało trudności z przerzuceniem posiłków, aby odpowiedzieć na trwające operacje ukraińskie we wschodnim obwodzie chersońskim, prowadząc jednocześnie operacje obronne w zachodnim obwodzie zaporoskim i utrzymując inne wysiłki ofensywne na wschodniej Ukrainie.

Rosyjskie drony kamikadze Shahed-136/131 po raz kolejny atakowały cele na Ukrainie

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że w okresie od 8 do 9 listopada siły rosyjskie przeprowadziły prawie 30 ataków na północny zachód i południowy zachód od Bachmutu. Siły rosyjskie wkroczyły do Kliszczejówki, 7 km na południowy zachód od Bachmutu i wypchnęły wojska ukraińskie z linii kolejowej biegnącej na północny wschód od osady.

W ciągu ostatnich 24 godzin Siły Obronne Ukrainy odparły rosyjskie ataki w Kupiańsku, Bachmucie, Awdijiwce, Marince i czterech innych kierunkach.

Rosjanie nieustannie próbują okrążyć i zająć Awdijiwkę, gdzie ukraińscy żołnierze mocno utrzymują swoją obronę zadając straty atakującym siłom rosyjskim. Ukraińscy obrońcy odparli w tym rejonie minionego dnia 9 ataków.

Dziś rano Rosjanie wystrzelili 5 dronów kamikadze Shahed-136/131 na cele w obwodzie donieckim i zaporoskim, z których cztery zostały przechwycone przez ukraińskie siły obrony powietrznej.

Eksplozje słychać też było w okupowanym Skadowskim, mieście na wybrzeżu Morza Czarnego w obwodzie chersońskim. W wyniku uderzenia ukraińskich HIMARS miało zginąć pięciu wysokich rangą rosyjskich oficerów, a 15 zostało rannych.

Portal Radia Swoboda poinformował w czwartek (9 listopada), że walczący na Ukrainie ochotnicy i żołnierze kontraktowi nie wrócą z frontu do czasu zakończenia działań wojennych. Rosyjscy żołnierze od dawna narzekają na brak rotacji na froncie oraz urlopów. Rodzi to coraz większe niezadowolenie.

Podano, że podstawą do zwolnienia ze służby będą tylko rany odniesione na wojnie, choroby, osiągnięcie wieku pozwalającego na zakończenie służby lub narodziny trzeciego dziecka.

Rosja nie ustaje w wysiłkach mających zakłócić ukraiński eksport zboża

Południowe Dowództwo Operacyjne Ukrainy poinformowało, że rosyjski pocisk Kh-31P trafił w cywilny statek pływający pod banderą Liberii w porcie w pobliżu miasta Odessa, raniąc kilka osób i zabijając pilota statku. Rosja nieustannie podejmowała wysiłki mające na celu zakłócenie ukraińskiego eksportu i ograniczenie ruchu morskiego do ukraińskich portów na Morzu Czarnym.

Premier Denys Szmyhal poinformował, że w przyjętym w czwartek przez Parlament Ukrainy projekcie budżetu na 2024 r praktycznie połowa wydatków przeznaczona zostanie na obronę i bezpieczeństwo kraju.

Asystent sekretarza stanu ds. europejskich Jim O'Brien przestrzegł, że wstrzymanie przez Kongres pomocy Ukrainie byłoby jednym z największych błędów od pokoleń, gdyż Putin postrzega Hamas jako sposób na odwrócenie uwagi od Ukrainy i drugi front w walce przeciwko nam.

Dzmitryj Mastawy, 45-letni mężczyzna, który pracował w sektorze IT, miał zostać skazany na dziesięć lat więzienia za "zdradę stanu i sprzyjanie działalności ekstremistycznej". Jak pisze Radio Swaboda, został on zatrzymany po ataku na rosyjski samolot wojskowy A-50 na lotnisku w Maczuliszczach na Białorusi.

Kijów chciał ukryć tragedię do jakiej doszło podczas uroczystości z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, kiedy to przed tygodniem rosyjski pocisk uderzył w grupę ukraińskich żołnierzy ze 128. Brygady Szturmowej. Żołnierze zebrali się w wiosce, położonej blisko linii frontu w obwodzie zaporoskim, by świętować. Wyszykowali się w oczekiwaniu na odbiór odznaczeń państwowych. W tym czasie spadła na nich rosyjska rakieta Iskander. W sumie zginęło 19 żołnierzy.

Jeden z żołnierzy powiedział, że gdyby bliscy żołnierzy po ataku nie podnieśli krzyku w mediach społecznościowych, wtedy nikt by się o tym nie dowiedział.

Izraelscy żołnierze w północnej części Strefy Gazy zniszczyli 130 wejść do tuneli

Po 10 godzinnej bitwie izraelska armia zdobyła jeden z kluczowych bastionów Hamasu w Zachodniej Dżalabiji. Żołnierze niszczyli 130 wejść do tuneli, które ciągną się kilometrami. Walki zbliżają się do największego szpitala w mieście, pod którym, według Izraela, znajduje się bunkier dowództwa Hamasu. Schroniły się tam tysiące osób cywilnych.

Izrael wciąż twierdzi, że nie będzie zawieszenia broni, dopóki wszyscy zakładnicy nie zostaną zwolnieni. Z Północnej Strefy Gazy uciekają tysiące Palestyńczyków. Tylko w minionym dniu ok. 50 tys. osób. Izraelska armia wyznaczyła jedną drogę, którą uchodźcy maszerują na południe.

Od czwartku Izrael wprowadza czterogodzinne przerwy w działaniach bojowy, dając możliwość mieszkańcom opuszczenia Północnej Strefy Gazy. Izrael przeprowadził atak powietrzny na obiekty wojskowe w południowej Syrii. USA potwierdziły atak na obiekt, który według Pentagonu używany jest przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Komisarz ONZ do spraw praw człowieka podczas spotkania przedstawicieli z 80 krajów i organizacji międzynarodowych na temat koordynacji pomocy dla Palestyny w Paryżu, oskarżył Hamas i Izrael o zbrodnie wojenne.