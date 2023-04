Ukraińcy dostali niezwykle groźne francuskie czołgi na kołach. Dla Rosjan to katastrofa

Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że do ich kraju dotarły francuskie czołgi na kołach AMX-10 RC, które mają wydatnie pomóc naszemu sąsiadowi w walce z rosyjską agresją. Ten sprzęt doskonale wpisuje się w plany kontrofensywy zapowiadanej na maj lub czerwiec.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że do ich kraju dotarły francuskie czołgi na kołach AMX-10 RC, uzbrojone w armatę 105 mm. Te szybkie pojazdy z potężnym działem pomogą w wyzwalaniu okupowanego terytorium.

Zajęcie Bachmutu to dla Rosjan najważniejszy obecnie sukces militarny. Putin bardzo tego potrzebuje. Chce zdobyć Bachmut przed 9 maja.

Kreml nie ustaje w wysiłkach, by wmówić swoim obywatelom, że ci źli, którzy zmuszają Ukrainę do walki, to Zachód. Na celowniku jest też Polska.

Putin może odwiedzić Węgry bez obaw o aresztowanie. Nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma na Węgrzech mocy prawnej.

Według ukraińskiego MON siły rosyjskie koncentrują się na ofensywach na kierunkach Łyman, Bachmut, Avdiivka i Marinka. Siły rosyjskie skoncentrowały broń, sprzęt i wszystkie jednostki zawodowe, w tym siły Grupy Wagnera, Specnaz i siły powietrzne (WDW) wokół Bachmutu.

Zajęcie Bachmutu to dla Rosjan najważniejszy obecnie sukces militarny. Putin bardzo tego potrzebuje. Chce zdobyć Bachmut przed 9 maja. W Rosji to dzień zwycięstwa nad faszyzmem. Ukraińscy obrońcy robią wszystko, aby się to nie udało. Rosjanie ostrzeliwują miasto dzień i noc. Pod nieprzerwanym ostrzałem rosyjskiej artylerii jest też droga, którą do miasta trafia zaopatrzenie i posiłki.

Miasto płonie, a odgłosy walki nie milkną ani na chwilę. Rosjanie ostrzeliwują obrońców Bachmutu wszystkim co mają, z pociskami zapalającymi włącznie. Opowieści o tym, że rosyjskie wojska mają problemy z amunicją, niektórzy mówią nawet o amunicyjnym głodzie, w Bachmucie się nie potwierdzają.

Miasto ostrzeliwane jest ze wszystkich rodzajów artylerii kilkanaście godzin dziennie. Rosjanom nie brakuje też żołnierzy. Oddziały Grupy Wagnera wspomagają regularne jednostki rosyjskie, między innymi powietrzno-desantowe.

Ukraińcy twierdzą, że Rosja zużyła większość precyzyjnych rakiet

Mimo to, Rosjanie nie mogą zdobyć Bachmutu od lata ubiegłego roku. Dlatego stosują taktykę spalonej ziemi. Codziennie ostrzeliwany jest też Chersoń, z którego Rosjanie uciekli jesienią ubiegłego roku przed ukraińską ofensywą. Rosyjska artyleria i snajperzy ostrzeliwują miasto z drugiego okupowanego przez nich brzegu Dniepru.

Według Instytutu Badań nad Wojną siły rosyjskie nadal używają dronów Shahed i innych systemów o niższej precyzji, aby zrównoważyć degradację rosyjskich dostaw amunicji precyzyjnej. Ostatniej nocy Rosjanie wystrzelili 12 dronów Shahed-131/136 z Morza Azowskiego na południową Ukrainę, z których 10 zostało zestrzelonych.

Według ukraińskich sił powietrznych od 11 września 2022 r. Rosja zużyła prawie cały swój zapas rakiet strategicznych. W tym czasie siły ukraińskie zestrzeliły 750 z łącznej liczby 850 pocisków, które siły rosyjskie wystrzeliły na Ukrainę.

Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że do ich kraju dotarły francuskie czołgi na kołach AMX-10 RC, uzbrojone w armatę 105 mm, które mają wydatnie pomóc naszemu sąsiadowi w walce.

Ukraińska kontrofensywa już się rozpoczęła. Będzie miała charakter manewrowy

Ten sprzęt doskonale wpisuje się w plany wiosennej kontrofensywy, zapowiadanej przez Kijów na maj lub czerwiec. Ukraińcy nazwali te pojazdy zwiadowcze szybko jeżdżącymi snajperkami. Przyznają, że te szybkie pojazdy z potężnym działem pomogą w wyzwalaniu okupowanego terytorium.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malyar poinformowała 19 kwietnia, że siły ukraińskie prowadzą już pewne działania kontrofensywne w obwodzie zaporoskim. Stwierdziła, że siły ukraińskie nigdy nie ogłoszą prewencyjnie rozpoczęcia kontrofensywy i że celem sił ukraińskich jest wyzwolenie całego terytorium kraju.

Podkreśliła, że ukraińskie działania kontrofensywne będą miały charakter zarówno ofensywny, jak i defensywny, bo taki jest złożony charakter pola bitwy.

Okazuje się, że Władimir Putin może odwiedzić Węgry bez zważania na nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Na Węgrzech dokument ten nie ma mocy prawnej.

Posłowie rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz-KDNP odrzucili propozycję zatwierdzenia statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Od dłuższego czasu jednym z głównych celów propagandy Kremla jest Polska

Agencja TASS poinformowała, że FSB i Główny Zarząd Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MWD) od kilku tygodni przeprowadzają masowe kontrole w Centralnym Okręgowym Zarządzie Spraw Wewnętrznych Moskwy i kilku moskiewskich komendach okręgowych policji.

Powodem wyciek danych z rosyjskich sił bezpieczeństwa. Podejrzani funkcjonariusze policji ujawnili dane osobowe rosyjskich sił bezpieczeństwa osobom zewnętrznym, z których część jest obywatelami Ukrainy.

Rzecznik rządu mołdawskiego Daniel Voda powiedział wczoraj, że władze Mołdawii wezwały ambasadora Rosji w Kiszyniowie, aby poinformować go, że jeden z pracowników ambasady został uznany za osobę niepożądaną.

Kreml nie ustaje w wysiłkach, by wmówić swoim obywatelom, że ci źli, którzy zmuszają Ukrainę do walki, to Zachód. Od dłuższego czasu jednym z głównych celów putinowskiej propagandy jest Polska.

Ostatnio jedną z flagowych inwestycji Kremla, na którą wydano ok. 500 mln rubli (prawie 26 mln zł), jest gra wideo o tym, jak Rosjanie pokonali zaborczych Polaków w 1612 roku, oczerniająca Polaków.

Twórcy gry komputerowej otrzymali od państwa 264 miliony rubli na realizacje gry. Ich strona została wyłączona, a pieniądze zniknęły.