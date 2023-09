Ukraińcy dostali z USA potężną broń. Nie mogą użyć jej przeciw Rosjanom tak, jak chcieli

Rakiety dalekiego zasięgu ATACMS dla Ukrainy jednak z zastrzeżeniem. Tak jak przypuszczali analitycy wojskowi, przekazanymi przez prezydenta USA Joe Bidena Ukrainie rakietami ATACMS o zasięgu 300 km Ukraina nie będzie mogła dysponować tak, jakby chciała.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Podczas ataku na granicę Ukrainy z Rumunią zniszczona została infrastruktura przejścia granicznego oraz spłonęły ciężarówki z towarami.

Doszło do rozhermetyzowania głównego gazociągu w pobliżu miasta Łubnie na Ukrainie. Kłęby dymu i słup ognia sięgały kilkudziesięciu metrów.

Rosyjskie wojska uderzyły w miejsce, w którym produkowane były ukraińskie rakiety, dlatego część produkcji przeniesiono za granicę.

Paniczne komunikaty na propagandowych kanałach Telegramu związanych z rosyjskimi siłami zbrojnymi: Ukraińcy rozpoczęli szturm w kierunku wsi Werbowe i Nowoprokopiwka. Kierunek Zaporoże. Potężny atak na nasze pozycje. Ostrzegaliśmy. Zaczęło się. Ostatnia próba, przetrwamy.

Wcześniej rzecznik Sił Obronnych Ukrainy regionu Tauri Shtupun zapowiedział dobre wieści z frontu. Poinformował, że artyleria ukraińska pracuje, okupanci starają się uzupełnić swoje straty i ściągają rezerwy, bo boją się przełomu.

Jednak analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) potwierdzając działania ofensywne sił ukraińskich w kierunku Melitopola i Bachmutu, nadal twierdzą, że sytuacja w rejonie Werbowe jest niejasna.

Nie potwierdzają informacji rosyjskim blogerów o zajęciu połowy tej miejscowości przez ukraińskie wojska ani że dotarły one do obrzeży miejscowości Nowoprokopiwki.

Ukraiński Sztab Generalny podał, że siły rosyjskie wystrzeliły 38 dronów, celując w ukraińską infrastrukturę portową i graniczną. Uderzyły w przeprawę promową Orłówka-Isaccea, która łączy obwód odeski z Rumunią, Podczas ataku na granicę Ukrainy z Rumunią zniszczona została infrastruktura przejścia granicznego oraz spłonęły ciężarówki z towarami jadącymi do Rumunii.

Rosja chce całkowicie zablokować eksport z Ukrainy. Rzeczniczka Ukraińskiego Południowego Dowództwa Operacyjnego, kpt. Natalia Humeniuk, zaprzeczyła jednak spekulacjom, jakoby rosyjskie drony wleciały na terytorium Rumunii.

Ukraińskie HIMARS-y nie próżnują. Zniszczyły kolejne rosyjskie dowództwo

W pobliżu miasta Łubnie w obwodzie połtawskim w Ukrainie doszło do potężnej eksplozji. Kłęby dymu i słup ognia sięgający kilkudziesięciu metrów widać z wielu miejsc. Władze informują, że "doszło do rozhermetyzowania" głównego gazociągu. Chwilę przed wybuchem zawyły syreny alarmowe.

W nocy w pobliżu miejscowości Szczołkowo, położonej ok. 30 km od Moskwy, wybuchł wielki pożar. Obok tego miasta znajduje się wojskowe lotnisko Czkałowski, na którym niedawno zostały zniszczone 2 samoloty i śmigłowiec.

Tam stacjonuje Ił-80, nazywany „podniebnym Kremlem”, ponieważ pełni rolę powietrznego stanowiska dowodzenia prezydenta Rosji i dowódcy sił zbrojnych na wypadek wojny.

Jak podaje ISW siły rosyjskie zniszczyły ukraiński myśliwiec MiG-29 na lotnisku Kulbakino w obwodzie mikołajowskim. Agencja Interfax-Ukraina poinformowała o ataku armii ukraińskiej przy użyciu systemu rakietowego HIMARS na rosyjski sztab pod Chersoniem. Miało w nim zginąć ośmiu oficerów.

Ukraina dostała dopiero pierwszą partię z 31 czołgów Abrams, przekazanych przez USA, które być może wezmą wkrótce udział w walkach na froncie, a już dochodzą nieoficjalne informacje, że Waszyngton rozważa możliwość przekazania Ukrainie kolejnych 30 Abramsów.

Rakiety dalekiego zasięgu ATACMS dla Ukrainy jednak z zastrzeżeniem. Tak jak przypuszczali analitycy wojskowi, przekazanymi przez prezydenta USA Joe Bidena rakietami ATACMS o zasięgu 300 km Ukraina nie będzie mogła dysponować tak, jakby chciała.

Zastrzeżenie dotyczy nieatakowania terytorium Rosji. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem ABC przyznał, że Kijów ma w tej sprawie umowę z partnerami.

Podkreślił, że broń będzie używana wyłącznie do chronienia terytoriów Ukrainy. Nie wiadomo też, ile takich rakiet dostanie Ukraina, ale z przecieków w amerykańskiej prasie wynika, że nie będzie ich wiele.

Putin miał zostać zdradzony przez własnych żołnierzy. Antyrządowa partyzantka w armii

Jak poinformował wczoraj Ołeksij Daniłow, podczas jednego z ataków rosyjskie wojska uderzyły w miejsce, w którym produkowane były ukraińskie rakiety, dlatego część produkcji przeniesiono za granicę.

Nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni mamy dowód, że podczas wojny do wielu informacji należy podchodzić z rezerwą. Rosjanie opublikowali zdjęcia i nagraniach z wtorkowego rzekomo spotkania kierownictwa resortu obrony Rosji z ministrem obrony Siergiejem Szojgu.

Jest na nich admirał Wiktor Sokołow, dowódca Floty Czarnomorskiej, który, według informacji ukraińskiego wywiadu, miał zginąć w ukraińskim ataku rakietowym na dowództwo tej floty. Według ISW sytuacja jest niejasna.

Brytyjski tabloid „The Sun” podał, że Władimir Putin miał zostać zdradzony przez własnych żołnierzy. Miało do tego dojść podczas spotkania admirała Sokołowa z innymi dowódcami. Za zdradą miała stać antyrządowa grupa partyzancka znana jako ATESH.

Członkowie organizacji ujawnili, że płacili żołnierzom rosyjskim za ujawnienie wrażliwych wojskowych informacji. Później zostały one wykorzystane przez ukraińskie wojsko.

Portal Ukraińska Prawda poinformował o przesłaniu przez zastępcę doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego władzom w Kijowie listy reform, które powinny zostać wprowadzone przez Ukrainę. Dotyczą one m.in. walki z korupcją w kraju.

Dostali ją także międzynarodowi partnerzy Ukrainy. Wokół proponowanego wykazu priorytetowych reform, jak nazwano dokument, planowana jest dyskusja, która odbędzie się na forum Wielostronnej Platformy Koordynacyjnej w Brukseli.

Ukraińcy mają kolejny bat na rosyjskie okręty

Koniec złych stosunków na linii Polska-Ukraina? Dmytro Kułeba, ukraiński szef MSZ, powiedział, że nie jesteśmy nastawieni na konflikt. Zapewnił o gotowości do rozmów, celem wypracowania porozumienia w obliczu kryzysu zbożowego. Trudno powiedzieć, czy to zaproszenie do rozmów wystarczy, by stosunki między naszymi państwami uległy szybkiej zmianie.

Ukraińcy mają kolejny oręż, którego mogą użyć w walce z rosyjskimi okrętami. Nowa broń Ukraińców wkrótce może zacząć nękać Rosjan na Morzu Czarnym, to Mariczka, wodny bezzałogowiec, który atakuje spod wody, co dla okrętów rosyjskich może być bardzo groźne.

Na ukraińskim filmie udostępnionym przez agencję Reutera pokazano kolejne już w ostatnim czasie testy tej broni. Bezzałogowiec przypomina łódź podwodną.

Według danych producenta ma on 6 m długość i może zaatakować obiekty oddalone nawet o tysiąc kilometrów. Koszt produkcji jednego takiego drona to 16 mln hrywien, czyli ok. 1,85 mln zł.

Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa znowu straszy wojną Rosji z NATO. We wpisie na Telegramie stwierdził, że kraje zachodnie pozostawiają Rosji coraz mniejszy wybór i popychają Moskwę w kierunku bezpośredniego konfliktu zbrojnego z NATO.

Ostrzegł przy tym, że jej skutki będą znacznie poważniejsze niż te po II wojnie światowej. Jego zdaniem wojnę na Ukrainie należy zakończyć podpisaniem traktatu pokojowego lub uderzeniem nuklearnym.

Dodał, że rosyjska inwazja mogłaby się zakończyć w ciągu kilku miesięcy, gdyby USA i inne kraje NATO nie dostarczyły Kijowowi broni.