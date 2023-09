Ukraińcy dostaną kontrowersyjną amunicję. Rosjanie mają problem

Siły ukraińskie osiągają sukcesy taktyczne i skutecznie niszczą broniące się siły rosyjskie. Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że ukraińska kontrofensywa może odnieść sukces operacyjny w 2023 r. Rosyjskie pozycje obronne stanowią jednak poważne wyzwanie dla sił ukraińskich.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Rosjanie stracili już na Ukrainie ok. 266 900 żołnierzy i ponad 4,5 tys. czołgów.

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 5 mln dol., które zostały skonfiskowane rosyjskim biznesmenom.

Jewgienij Prigożyn pozostawił testament, w którym na wypadek śmierci wskazał swojego następcę w Grupie Wagnera.

Wojska ukraińskie kontynuowały 7 września z powodzeniem działania ofensywne w pobliżu Bachmutu i w zachodnim obwodzie zaporoskim. Posunęły się do przodu na północny-zachód od Werbowego (18 km na południowy zachód od Orichowa) w zachodnim obwodzie zaporoskim. Poczyniły też marginalne postępy na północny-zachód od Kliszczejówki (7 km na południowy zachód od Bachmutu).

Dyrektor ds. analiz amerykańskiej Agencji Wywiadu Obronnego (DIA) Trent Maul stwierdził, że istnieje „realistyczna możliwość”, że siły ukraińskie przebiją się przez całą rosyjską obronę na południu Ukrainy do końca 2023 r.

Stwierdził, że niedawne naruszenie przez Ukrainę pierwszej z trzech rosyjskich warstw obronnych na południu Ukrainy daje siłom ukraińskim realistyczną możliwości przebicia się do końca przez pozostałą serię rosyjskich pozycji obronnych. Ukraińcy już zbliżyli się do drugiej rosyjskiej strefy obronnej.

Siły rosyjskie kontynuowały działania ofensywne na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, w kierunku Bachmutu, wzdłuż linii Awdijówka-Donieck, ale bez powodzenia.

Rosjanie przeprowadzili też kolejny zakrojony na szeroką skalę atak, wystrzeliwując w kilku grupach 33 drony Shahed-136/131 na obwody sumski i odeski. Dowództwo Ukraińskich Sił Powietrznych oświadczyło, że zniszczono 25 dronów.

Na froncie zginęło już prawie 270 tys. rosyjskich żołnierzy. Stracili też tysiące sprzętu

Według ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), zdobycie ważnej w obronie Rosjan i silnie ufortyfikowanej miejscowości Robotyne może umożliwić Ukraińcom kontynuowanie natarcia na mniej zaminowanym, łatwiejszym do pokonywania terenie.

Dzięki temu będą mogli posuwać się szybciej naprzód i mogą wkrótce zapanować nad szlakiem, którym dociera na front rosyjskie uzbrojenie. Według ekspertów Ukraińcom niewiele już brakuje do przerwania dostaw lądowych dla rosyjskich wojsk w regionie.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach. Od 24 lutego 2022 r. Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 266 900 żołnierzy, 4 506 czołgów, 8 703 pojazdy opancerzone, 5 722 zestawy artyleryjskie.

Ukraińcy zniszczyli 753 wyrzutnie rakietowe, 506 zestawów przeciwlotniczych, 315 samolotów, 316 śmigłowców, 4 541 bezzałogowych statków powietrznych, 1 455 pocisków manewrujących.

Do tego dochodzi 19 jednostek nawodnych, 8 217 pojazdów (w tym cystern), 859 jednostek sprzętu specjalnego. Tylko w ciągu doby Rosjanie mieli stracić 610 żołnierzy, dziewięć czołgów, 21 pojazdów opancerzonych i 37 zestawów artyleryjskich.

W pobliżu miejscowości Kotłubań w Rosji, gdzie znajduje się baza materiałowo-zaopatrzeniowa Południowego Okręgu Wojskowego, 400 km od granicy z Ukrainą pojawił się dron. Rosyjskie władze twierdzą, że go zestrzeliły.

Oświadczenie władz po upadku rosyjskiego drona. To naruszenie suwerenności Rumuni

Upadek rosyjskiego dronu potwierdzony w Rumunii ma swój ciąg dalszy. Według tamtejszych władz doszło do poważnego naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Rumunii i naszych sojuszników z NATO.

W oświadczeniu podano, że było to zdarzenie wskazujące na celowy atak Rosji, ale ostateczne wnioski będzie można przekazać po poznaniu wyników z toczącego się śledztwa.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken zapowiedział podczas wizyty w Kijowie, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie ponad 5 mln dol., które zostały skonfiskowane rosyjskim biznesmenom. Kreml natychmiast zagroził za to Ameryce sądem.

Ukraina odbiła już ponad połowę terenów, które Rosja zajęła od ataku w 2022 r. W dalszych walkach ma pomóc jej kontrowersyjna amunicja ze zubożonym uranem. Wiele państw uważa, że stosowanie takiej amunicji jest niewskazane.

Według Rosji to akt kryminalny. Tymczasem jest to amunicja przeciwpancerna o znacznej większej przebijalności od konwencjonalnej. Straszy w jej nazwie uran, ale w tej amunicji nie ma on nic wspólnego z bronią jądrową, do budowy której jest używany.

Informacje o skuteczności zapór tzw. zębów smoka okazały się mocno przesadzone

Władze obwodu moskiewskiego zatrzymały gen. Konstantina Ogienko dowódcę 1. Armii Obrony Powietrznej i Rakietowej Specjalnego Przeznaczenia pod zarzutem przekupstwa i korupcji w związku z ciągłymi i nasilającymi się atakami dronów na Moskwę.

Moskiewski Garnizonowy Sąd Wojskowy zatrzymał też dowódcę 4 Dywizji Obrony Powietrznej gen. Dmitrija Biełackiego za przydział majątku obronnego państwa anonimowej organizacji cywilnej w zmowie z Ogienką.

Według ukraińskich dowódców sławne „zęby smoka”, czyli betonowe piramidy ustawiane kilometrami w rzędach w obronie rosyjskiej na froncie, mające blokować przejazd czołgów i innych pojazdów opancerzonych są w obecnych czasach całkowicie bezużyteczne.

Podają przykłady. Podczas ataku niedaleko miejscowości Tokmak w obwodzie zaporoskim "zęby smoka" były łatwe do sforsowania i wytrzymały tylko 24 godziny.

Według rosyjskiego kanału VChK-OGPU na Telegramie, Jewgienij Prigożyn pozostawił testament. Okazuje się, że w specjalnej instrukcji na wypadek śmierci wskazał również swojego następcę w Grupie Wagnera. Wynika z niej, że zgodnie z wolą Prigożyna szefem wagnerowców ma być najemnik o pseudonimie Lotos.

Z rosyjskiego portalu kamchatinfo.com dowiadujemy się o dość oryginalnej zapłacie dla 250 rodzin mieszkańców Kamczatki za zmobilizowanie ich synów, mężów i braci do armii Putina. Dostali w zamian po worku ryb.

Do walki na froncie w Ukrainie wcielono bardzo duży procent rdzennych mieszkańców Kamczatki, a jest to jedna z bardzo nielicznych grupy etnicznych.