Ukraińcy dostaną zupełnie nowy typ czołgów

Postępy Ukraińców na froncie liczą się w metrach, rzadziej w kilometrach. Istotne jest jednak, że Kijów wciąż atakuje. Zostało tez właśnie ostatecznie przesądzone, że Ukraińcy dostaną amerykańskie czołgi Abrams. Pierwszą dostawę zaplanowano na wrzesień.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Wojska ukraińskie atakowały 8 sierpnia na dwóch kierunkach osiągając niewielkie postępy. Także wojska rosyjskie prowadziły ataki w pobliżu Kupiańska, zdobywając trochę terenu.

Ukraińcy dostaną od Amerykanów czołgi Abrams. Mają wejść do walki we wrześniu. To już pewne. Kongres USA zgodził się na te dostawy.



NATO nie widzi żadnego zagrożenia militarnego ze strony najemników Grupy Wagnera dla sojuszników.

8 lipca siły obronne Ukrainy kontynuowały ataki na kierunkach Melitopol i Berdiańsk. Ostatniej doby na froncie doszło do ponad 30 starć bojowych. Rosjanie przeprowadzili cztery naloty rakietowe i 53 naloty oraz 86 ataków z systemów artylerii rakietowych.

Siły ukraińskie przeprowadziły też ograniczony wypad ośmiu łodzi, każda po 7-8 osób przez rzekę Dniepr i wylądowały na wschodnim (lewym) brzegu obwodu chersońskiego.

W pobliżu osady Kozachi Laheri Ukraińcy przedarli się przez rosyjskie linie obronne i posunęli się do 800 m w głąb. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną nie jest jasne, czy utrzymują stałą obecność na wschodnim brzeg Dniepru.

Mer Moskwy Serhij Sobianin poinformował, że 8 sierpnia była kolejna próba wlotu do miasta dwóch dronów bojowych. Oba zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Jeden w rejonie Domodiedowa, drugi w rejonie autostrady do Mińska.

Analitycy podkreślają, że choć sytuacja w wojnie na Ukrainie nie ulega znaczącej zmianie, to istotne jest, że Kijów wciąż prowadzi działania ofensywne. Ukraina walczy z Rosjanami jak równy z równym, co już jest spektakularnym osiągnięciem ukraińskiej armii i wspierających ją państw.

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty podał, że we wtorek (8 sierpnia) ukraińskie jednostki walczące pod Bachmutem w Donbasie, na wschodzie Ukrainy zniszczyły węzeł łączności rosyjskich wojsk. Na tym odcinku frontu zginęło 65 żołnierzy Rosji, a 120 zostało rannych.

Będzie kolejna mobilizacja w Rosji. Rosną straty na froncie, a uzupełnienia nie wystarczają

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że jego siły odparły ukraińskie ataki wokół Bachmutu.

New York Times zacytował jednego z ukraińskich dowódców batalionu działający na południu Ukrainy, który określił operacje kontrofensywy jako „maraton”, a nie „sprint”.

Rosjanie codziennie tracą w walkach wielu żołnierzy i sprzęt. Dotychczasowa cicha mobilizacja i ochotniczy nabór propagowany m.in. przez plakaty widoczne niemal na każdym kroku, nie dostarczają odpowiednio dużo rekrutów.

Dlatego rosyjskie ministerstwo obrony szykuje drugą falę mobilizacji, by zyskać kolejnych żołnierzy i wysłać ich na front. Czy znowu zacznie się masowa migracja młodych mężczyzn? Władimir Putin podpisał dokument, że każdy kto dostał wezwanie, nie może opuścić Rosji.

Władimir Putin podpisał też ustawę, która umożliwi wyposażenie w ciężkie uzbrojenie Rosgwardii (Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji).

Brytyjskiego MON ocenia, że decyzję o wzmocnieniu tych sił, które liczą ok. 200 tys. osób podjęto po nieudanym buncie wagnerowców, co świadczy, że Putin uważa ich jako jedną z kluczowych formacji zapewniających jego bezpieczeństwo.

Z kolei rzeczniczka NATO oświadczyła: - Nie widzimy żadnego bezpośredniego ani też pośredniego zagrożenia militarnego ze strony najemników Wagnera na Białorusi dla naszych sojuszników.

Pierwsze amerykańskie czołgi Abrams wyjadą wkrótce do Europy, skąd trafią na Ukrainę

Doug Bush, asystent sekretarza armii do spraw akwizycji, logistyki i technologii poinformował oficjalnie, że Stany Zjednoczone zatwierdziły wysyłkę pierwszej partii czołgów Abrams na Ukrainę.

Mają się one pojawić na Ukrainie we wrześniu wraz z całym niezbędnym wyposażeniem: amunicją, częściami zamiennymi, sprzętem do tankowania i narzędziami do naprawy. To nie tylko czołgi, ale cały pakiet pancernego uzbrojenia.

Ukraińcy rozmontowali rozbity pocisk rakietowy wystrzelony z systemu Tornado-S wyprodukowany w lutym br. To najnowsza edycja tych pocisków wyposażona w układ naprowadzania wykorzystujący nawigacje inercyjną i satelitarną (GLONASS).

Okazuje się, że po sankcjach nałożonych na Rosję zachodnią elektronikę w tych pociskach zastąpiła chińska.

Dmitrij Pieskow wycofał się ze swojej wypowiedzi, że wybory prezydenckie w Rosji nie są demokracją

Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniły w obwodzie donieckim sieć agentek pracujących dla FSB i wagnerowców. Jedna z kobiet, szpiegująca dla Rosjan, zbierała informacje o planowanej wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Mikołajowie, które miały posłużyć do ataku na prezydenta.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wycofał się ze swojej wypowiedzi cytowanej przez The New York Times, że wybory prezydenckie w Rosji nie są demokracją, lecz kosztowną biurokracją, a kolejne wybory okażą się zwycięskie dla Władimira Putina, który uzyska w nich ponad 90 proc. Oświadczył, że artykuł całkowicie błędnie zinterpretował jego wypowiedź.

Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyznał, że walczące na ukraińskim froncie AHS Krab remontowane są przez polskich mechaników w bezpośredniej styczności z linią frontu.

Polscy żołnierze przeszkolili też ok. 100 ukraińskich mechaników, by mogli samodzielnie wykonać podstawowe czynności obsługowo-serwisowe.