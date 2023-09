Ukraińcy dzięki wsparciu Zachodu tworzą jedną z najnowocześniejszych armii świata

Znikają ograniczenia, co do broni, jaką Zachód przekazuje Ukrainie. Kijów ma już czołgi Abrams, rakiety manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadow i systemy przeciwlotnicze Patriot. Wkrótce dostanie pociski ATACMS o zasięgu 300 km. Powstaje jedna z najnowocześniejszych armii.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Krym wciąż w ogniu. W ataku na Sztab Floty Czarnomorskiej Ukraińcy zabili najwyższego rangą oficera w tej wojnie.

Putin dał rozkaz. Do 1 października ukraińska kontrofensywa ma być zatrzymana. Uda się go wykonać?

Ukraina stanowczo zaprzecza doniesieniom korespondentki TVP, że Niemcy i Francja obiecały Ukrainie wejście do UE, jeśli Kijów pomoże w obaleniu polskiego rządu.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie kontynuowały 25 września działania ofensywne w zachodnim obwodzie zaporoskim na kierunku Melitopola (zachodni obwód zaporoski) oraz Bachmutu.

Źródła rosyjskie podały, że wojska ukraińskie dotarły do północnego Werbowego (18 km na południowy wschód od Orichowa), ale Rosjanie odepchnęli je na pozycje wyjściowe. Sytuacja w tym rejonie jest niejasna.

Ukraińskie Siły Specjalne podały więcej informacji dotyczących ataku na sztab Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. W jego wyniku zginęło 34 rosyjskich wojskowych, 105 zostało rannych. Wśród zabitych jest dowódca Floty Czarnomorskiej wiceadmirał Wiktor Sokołow.

Poważnie ranni zostali też: dowódca rosyjskiej 200. Oddzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych (Flota Północna), gen. Olega Tsekowa i dowódca rosyjskiego zgrupowania sił zbrojnych w obwodzie zaporoskim, gen. Aleksander Romanczuk.

W poniedziałek, 25 września, na Krymie znowu wyły syreny alarmowe. Tamtejsza telewizja przerwała nadawanie i wzywała mieszkańców do udania się do schronów. Ruch na moście Krymskim i w Zatoce Sewastopolskiej został wstrzymany. W wielu miejscach słychać było eksplozje.

Siły ukraińskie uderzyły też serią ataków dronów w lotnisko Khalino i budynek rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w obwodzie kurskim. Wojska rosyjskie natomiast przeprowadziły w nocy z 24 na 25 września serię ataków dronami i rakietami Shahed-131/136 na ukraińskie porty, zboża i cele wojskowe.

Szef rosyjskiego MON z nakazem prezydenta Putina o zatrzymanie ukraińskiej kontrofensywy

Ukraińscy urzędnicy wojskowi poinformowali, że siły rosyjskie wystrzeliły 12 rakiet manewrujących Kalibr, dwie rakiety manewrujące Onyx oraz 19 dronów Shahed. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 11 rakiet Kalibr i wszystkie 19 dronów.

Rosjanie uderzyli w hotel Odessa, który - według niektórych źródeł - miał służyć jako kwatera główna Marynarki Wojennej Ukrainy oraz terminal znajdujący się w tamtejszym porcie, i w infrastrukturę portową w rejonie miejscowości Izmaił Ołeh Kiper w obwodzie odeskim.

Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojna uważają, ze podejmowanie decyzji wojskowych na Ukrainie jest rozsądne. Pomysłowość Ukrainy przynosi rezultaty. Ukraina utrzymuje inicjatywę na polu bitwy, a jej siły posuwają się do przodu w obwodzie zaporoskim i w pobliżu Bachmutu.

To nie czas na wątpliwości Zachodu, ale na to, aby Zachód przyjął ukraiński sposób prowadzenia wojny i zobowiązał się do wspierania ukraińskiej inicjatywy na polu bitwy.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podał, że Władimir Putin miał dać ministrowi obrony Rosji Siergiejowi Szojgu czas do początku października na zatrzymanie ukraińskiej kontrofensywy i przejęcie inicjatywy na froncie. Może to być trudne, bo - jak ocenia ISW - niektóre działania Rosjan na froncie są bez sensu.

Według ISW Putin mógł nakazać swojemu dowództwu utrzymanie wszystkich pozycji obronnych, by stworzyć wrażenie, że kontrofensywy ukraińskie nie mają żadnych taktycznych i operacyjnych efektów, mimo coraz większego wsparcia z Zachodu.

Amerykanie będą produkować wspólnie z Ukraińcami broń przeciwlotniczą w ich kraju

Jak podał dziennik New York Times, powołując się na źródła w Pentagonie, amerykańskie czołgi Abrams już są na Ukrainie. Nastąpiło to kilka miesięcy wcześniej, niż zakładano, akurat aby mogły zostać wykorzystane w kontrofensywie przeciwko Rosji.

To, że pierwsze z 31 czołgów Abrams zostały już dostarczone Ukrainie potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. W najbliższych miesiącach Kijów dostanie pozostałe z obiecanych Abramsów. Ukraińcy planują, jak i gdzie użyją otrzymane od Amerykanów czołgi.

Jak powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow w amerykańskim portalu militarnym The War Zone, będą one wykorzystane do przeprowadzenia bardzo konkretnych, dobrze przygotowanych operacji. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zostaną zniszczone.

Prezydent Zełenski otrzymał też amerykańską deklarację o wspólnej produkcji broni, zwłaszcza broni przeciwlotniczej na terenie Ukrainy. Wkrótce trafią też na Ukrainę rakiety dalekiego zasięgu ATACMS.

Ukraińcy mają już brytyjskie rakiety manewrujące Storm Shadow, odpalane z samolotu Su-25. Amerykańskie pociski o zasięgu 230 km wystrzeliwane będą z wyrzutni naziemnych, również do ważnych celów wojskowych.

Łotewskie siły zbrojne podczas ćwiczeń straciły łączność z dronem służącym do obserwacji granicy łotewsko-rosyjskiej. Minister obrony Andris Spruds ostrzegł, że dron najpewniej jest na terytorium Rosji i Moskwa może wykorzystać incydent w celach propagandowych.

Rosyjscy dziennikarze opublikowali dane świadczące o olbrzymich stratach Rosjan w wojnie

Władze Łotwy podały, że na niektórych samochodach zauważono naklejki z napisem cyrylicą "Ja russkij"/ "Ja russkaja". Łotewska policja oświadczyła, że umieszczanie takich haseł jest niedopuszczalne. Podobne naklejki pojawiły się też na samochodach estońskich. Policja będzie kazała je usuwać.

Liczba ofiar wojny w Ukrainie to jedna z najpilniej skrywanych tajemnic rosyjskiej armii. Cenzurowane są nawet wystąpienia generałów na ten temat. Tymczasem The Moscow Times opublikował liczby, w oparciu o dane z portalu zamówień publicznych, które mogą świadczyć o olbrzymich stratach Rosjan.

Podali, że w ciągu półtora roku wojny z Ukrainą rosyjskie władze zakupiły około 100 tys. wieńców pogrzebowych na groby wojskowych. W regionach wydano na ten cel 121 mln rubli (ponad 5 mln zł). Według władz ukraińskich rosyjskie straty przekroczyły już 276 tys. żołnierzy.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy stanowczo zaprzecza doniesieniom korespondentki TVP, która poinformowała, że ponoć Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wejście do UE, jeśli Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rządu. Oświadczył, że władze Ukrainy kategorycznie odrzucają takie insynuacje. Strona ukraińska nie otrzymała żadnych takich propozycji.