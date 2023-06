Ukraińcy już odzyskują miejscowości, choć kontrofensywa dopiero ruszy

Od kilku dni na froncie o długości 400 kilometrów od Donbasu aż po Zaporoże na południu kraju widoczny jest znaczny ruch sił ukraińskich. Według amerykańskiego Instytut Studiów nad Wojną armia ukraińska prowadzi działania ofensywne na co najmniej na trzech odcinkach frontu.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie dokonały zweryfikowanych postępów w zachodnim obwodzie donieckim i zachodnim obwodzie zaporoskim.

Pentagon ogłosił kolejny pakiet w ramach programu zakupów broni dla ukraińskiej armii o wartości 2,1 mld dolarów.

Okręt Floty Czarnomorskiej "Priazowia" został zaatakowany przez 6 szybkich bezzałogowych łodzi morskich Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że siły ukraińskie prowadzą operacje ofensywne w rejonie Bachmutu. Rosyjskie źródła donoszą o kontynuowaniu ukraińskich ataków na północnych i południowych flankach Bachmutu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, powiedział, że na Ukrainie trwają kontrofensywne działania obronne. Na jakim są etapie, tego nie będzie szczegółowo omawiać. Uważa, że wszyscy to odczują.

Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że nie jest to kontrofensywa, ale aktywna obrona, z kontratakami prowadzonymi w kilku miejscach frontu na rosyjskie pozycje. Tak dużej operacji jak kontrofensywa, ze względu choćby na niewystarczający potencjał Ukrainy, nie da się prowadzić równocześnie na czterech kierunkach.

Geolokalizowane nagrania i źródła rosyjskie wskazują, że siły ukraińskie wyzwoliły wiele osad na południe, południowy zachód i południowy wschód od Wielkiej Nowosiłki w zachodnim obwodzie donieckim. Ich oddziałom udało się wyzwolić miejscowość Błahodatne i Neskuczne w obwodzie donieckim i wziąć do niewoli rosyjskich żołnierzy.

Siły ukraińskie dokonały zweryfikowanych postępów w zachodnim obwodzie donieckim i zachodnim obwodzie zaporoskim. Wiceminister Malar poinformowała, że siły ukraińskie posunęły się o 300 do 1500 metrów na południowej Ukrainie. Potwierdziły to źródła rosyjskie, ale starają się sytuację bagatelizować.

Jak zauważył jeden z najlepszych ekspertów ds. Rosji Mark Galeotti, podczas dyskusji o wojnie na Ukrainie w czasie seminarium zorganizowanym przez Centrum Studiów Strategicznych im. George Marshalla, dominuje przekonanie, że oczekiwania wobec ukraińskiej kontrofensywy są zawyżone.

Zniszczenie tamy w Nowej Kachowce to największa klęska ekologiczna na Ukrainie

Wiceminister Malar poinformowała, że siły rosyjskie przerzucają swoje najbardziej zdolne bojowo jednostki z kierunku Chersonia na Bachmut i Zaporoże. Podkreśliła, że to Rosjanie prawdopodobnie wysadzili tamę w Nowej Kachowce w celu skrócenia linii obronnych w obwodzie chersońskim w ramach odpowiedzi na rozpoczęcie ukraińskiej kontrofensywy.

Prokurator generalny Ukrainy powiedział, że przerwanie zapory w Nowej Kachowce spowodowało największą katastrofa ekologiczną na Ukrainie. Władzom ukraińskim udało się ewakuować z zalanych terenów na okupowanym przez Rosjan brzegu Dniepru ponad 3 tys. osób. Wśród 35 zaginionych po wysadzeniu zapory na Dniestrze jest siedmioro dzieci.

Rosjanie nie ewakuują mieszkańców z zalanych terenów, które zajęli. Ostrzeliwują za to ewakuowanych przez Ukraińców. Ostrzelali choćby łódź z cywilami w obwodzie chersońskim.

Dziennik "New York Times" podał, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela amerykańskiej administracji, że satelity szpiegowskie USA wykryły wybuch zapory w Nowej Kachowce tuż przed jej zawaleniem.

Amerykańscy analitycy wciąż nie wiedzą, kto spowodował zniszczenie tamy, ani jak dokładnie to się stało. Możliwy jest wariant dywersji, a także zaniedbania sprawności tamy i jej urządzeń, przez co doszło do jej uszkodzenia i przerwania zapory przez wodę. Są jednak nagrania telefonicznych rozmów Rosjan, którzy przyznają się, że wysadzili zaporę.

Prezydent Zełenski nałożył sankcje na 178 obywateli Rosji, w tym na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Ukraińcom maleją gwałtownie zapasy amunicji do zachodnich systemów przeciwrakietowych

Pentagon ogłosił kolejny pakiet w ramach programu zakupów broni dla ukraińskiej armii. W skład nowej transzy, wartej 2,1 mld dol., wchodzą rakiety do systemów Patriot i HAWK, drony Puma oraz naprowadzane laserem rakiety.

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow oznajmił, że Kijów zamierza samodzielnie produkować pociski o zasięgu powyżej 1000 km. Zapewnił, że władze oficjalnie zatwierdziły program ich budowy, a także wygospodarowały fundusze na ten cel.

Wcześniej wskazano, że ich produkcja pocisków może odbywać się w Polsce.

Reznikow zapowiedział też, że szczegóły lotniczej koalicji będą omawiane na czerwcowym spotkaniu w Ramstein.

Według Kijowa siły ukraińskie zestrzeliły w ciągu nocy sześć rosyjskich dronów Shahed, które zaatakowały obszary przygraniczne w obwodach sumskim i charkowskim.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat zauważył, że siły rosyjskie pracują nad wyprodukowaniem bardziej precyzyjnych pocisków balistycznych dalekiego zasięgu. Podkreślił, że ukraińskie zapasy zachodnich systemów obrony powietrznej są obecnie niewystarczające, aby zastąpić sowieckie systemy obrony powietrznej.

Kolejna wymiana jeńców. 95 żołnierzy ukraińskich powróciło z niewoli do domów

Widać kolejną odsłonę konfliktu między szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, a ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Szef rosyjskiego MON nakazał wszystkim ochotnikom, m.in. z Grupy Wagnera, walczącym na froncie na Ukrainie, podpisanie do 1 lipca kontraktów z rosyjskim MON.

Prigożyn uznał to za atak na niego i jego siły. Zapowiedział, że Grupa Wagnera nie podpisze żadnego kontraktu z rosyjskim resortem obrony.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że w niedzielę w nocy, 300 kilometrów na południowy wschód od Sewastopola, okręt Floty Czarnomorskiej "Priazowia" został zaatakowany przez 6 szybkich bezzałogowych łodzi morskich Sił Zbrojnych Ukrainy. Wszystkie zostały zniszczone. Okręt nie doznał uszkodzeń.

Kolejny atak proukraińskich partyzantów na Krymie. Jak poinformował Siergiej Aksjonow, szef okupacyjnej administracji Krymu, w obwodzie kirowskim na Krymie z powodu uszkodzenia torów kolejowych ruch pociągów został wstrzymany. Jak dodał, naprawa torów ma trwać od 3 do 4 godzin. Natomiast siły ukraińskie wysadziły most kolejowy i przecięły połączenie prowadzące na Krym na terytorium okupowanym przez Rosjan.

Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, 11 czerwca doszło do kolejnej wymiany jeńców wojennych prawie jeden za jednego. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że Ukraina zwróciła Rosji 94 rosyjskich jeńców wojennych. Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że Rosja zwróciła Ukrainie dwóch ukraińskich oficerów oraz 93 szeregowych i podoficerów.