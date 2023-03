Ukraińcy mają własną rakietę o większym zasięgu niż pociski z HIMARS-ów

Ukraina opracowała i przetestowała w walce kierowaną rakietę o większym zasięgu i cięższej głowicy niż amunicja Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) do HIMARS-ów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Vilkha-M, bo tak nazywa się ukraińska rakieta, jest zmodernizowaną wersją radzieckiej rakiety artyleryjskiej BM-30 Smerch o długości 7,6 m. Ukraińska rakieta ma zasięg 110 km i głowicę 300 mm, która waży 220 kg.

Dla porównania systemy M142 High Mobility Artillery Rocket Systems, HIMARS i M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS), które są dostarczane przez zachodnich sojuszników i uzbrajane w pociski GMLRS, mogą razić cele położone w odległości około 80 km i posiadają głowicę 227 mm o wadze 90 kg.

- Vilkha już została użyta w walce - powiedział Iwan Winnyk, pierwszy zastępca szefa Narodowego Stowarzyszenia Ukraińskiego Przemysłu Obronnego, cytowany przez Salon24.pl, podczas konferencji US-Ukraine Security Dialogue XV, która odbyła się w National Press Club w Waszyngtonie. Nie mógł ujawnić dokładnych miejsc, w których użyto pocisków Vilkha-M. Iwan Winnyk podaje, że na początku wyprodukowano około 100 sztuk pocisków i że po raz pierwszy zostały użyte w walce w maju 2022 roku.

Zwiększenie przez Ukrainę zasięgu rakiet budzi niepokój Rosjan

Według relacji Ukraińców rakiety Vilkha-M są dosyć precyzyjne. Powstaje zatem pytanie, czy to nie one zostały wykorzystane w ataku na składy broni w Mariupolu, który leży w odległości 80 km od frontu, co by wskazywało graniczny zasięg pocisków GMLRS. Jednocześnie Ukraińcy ze względu na brak dostępu do amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu ATACAMS starają się zwiększyć zasięg rakiet Vilkha-M do 150 km, tak żeby w polu ich ofensywy mogło się znaleźć Morze Azowskie, kluczowy akwen z perspektywy połączenia Krymu z Rosją.