Ukraińcy nie wsiądą od razu do F-16. Szkolenie zajmie im miesiące

11,5 godziny na symulatorach F-16, po jedynie krótkim zapoznaniu – tak wyglądało pierwsze szkolenie dwóch ukraińskich pilotów w Stanach Zjednoczonych. Treningi przeprowadzono na przełomie lutego i marca. Żeby zostać skutecznym pilotem F-16 potrzeba jednak znacznie więcej czasu.

Jak podał serwis Yahoo, amerykańscy wojskowi uznali, że choć Ukraińcy mają problemy z obsługą awioniki i komunikatów w języku angielskim, to ich umiejętności techniczne oceniono jako zaawansowane. Równocześnie oszacowano, że ukraińscy piloci mogliby opanować obsługę F-16 w zaledwie cztery miesiące. Tymczasem jeszcze w lutym amerykański podsekretarz obrony Colin Kahl wyrażał przypuszczenie, że takie szkolenie mogłoby potrwać nawet 18 miesięcy - informuje Yahoo.

Nie jest łatwo przesiąść się na zupełnie nowy typ samolotu

Ukraińscy piloci są w nieco lepszej sytuacji niż polscy, w czasie, gdy kupowaliśmy samoloty F-16, tzn. choć są tylko wyszkoleni do latania na maszynach postsowieckich, to w wyniku wojny z Rosją zdążyli już posiąść spore doświadczenie bojowe.

Nie oznacza to jednak, że szybko będą w stanie odbywać misje bojowe z wykorzystaniem myśliwców wielozadaniowych F-16.

Dla przykładu dziś polskich pilotów obowiązują dwie ścieżki szkolenia, a najkrótsza z nich trwa aż dziewięć miesięcy.

- Pilot może odbyć przeszkolenie w Stanach Zjednoczonych, tam odbywa się kurs języka angielskiego, ćwiczenia na symulatorach i loty samolotami T-38 i F-16, co zajmuje około dwóch lat. Potem w naszej bazie przechodzi szkolenie uzupełniające na polskiej wersji F-16, co trwa około miesiąca - mówi kpt. Robert Filipczuk z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach, gdzie stacjonuje część polskich Jastrzębi. Spośród dwóch tamtejszych eskadr, jedna ma zadania szkoleniowe.

Ścieżka druga to dziewięciomiesięczne szkolenie w bazie w Krzesinach po ukończeniu Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Szkolenie w Stanach Zjednoczonych jest więc dłuższe, ale daje większą liczbę godzin spędzonych za sterami F-16.

Polacy latają na F-16 od kilkunastu lat. Najdłużej trwały pierwsze szkolenia

Warto jednak przypomnieć, że na początku użytkowania F-16 w Polsce proces proces szkolenia był jeszcze dłuższy. Szkolenie pierwszych polskich pilotów w Stanach Zjednoczonych między 2003 a 2006 rokiem składało się wówczas z trzech głównych elementów.

Szkolenie teoretyczne, językowe i proceduralne zajmowało 5 miesięcy i składało się z sześciu bloków, takich jak eksploatacja, aerodynamika i mechanika lotu. Każdy z pilotów wykonywał też 24 loty na symulatorze lotu szkolno-bojowego samolotu T-38, a następnie przechodził półroczne szkolenie na tym samolocie.

Szkolenie na T-38 obejmowało co najmniej 16 lotów, w tym m. in. procedury odlotów i przylotów, sposoby wykorzystania przydzielonej przestrzeni powietrznej, prowadzenie orientacji geograficznej czy ćwiczenie w locie sytuacji szczególnych.

Dopiero po tym etapie odbyło się szkolenie na samolocie bojowym, które zajmowało co najmniej od 80 do 100 godzin, a dla pilotów instruktorów 120 godzin. Dawało to kolejnych 13 miesięcy spędzonych na szkoleniu podstawowym – od lotów po kręgu, przez trening podejść z niepracującym silnikiem, aż po walki powietrzne. Trening pilota obejmował też loty na przechwycenie czy tankowanie w powietrzu. Do tego dochodziło szkolenie z zakresu dowodzenia ugrupowaniami.

Na szkoleniu pilotów oczywiście się nie kończy, personel naziemny także musi przejść odpowiednie kursy. Do tego doliczyć trzeba konieczność dostosowania infrastruktury lotniskowej do nowego typu samolotów, co w przypadku Polski kosztowało niemal miliard złotych.