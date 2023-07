To prawda, że Ukraina stała się tragicznym laboratorium współczesnej wojny i uzbrojenia. Wnioski z działań tego największego od drugiej wojny światowej konfliktu długo będą studiowane przez wojskowych całego świata. Padło też wiele dotychczasowych mitów. Często zaskakujących.

Wojna na Ukrainie zweryfikowała po raz pierwszy jedną z najgroźniejszych najnowszych broni, za jaką uznaje się pociski hipersoniczne.

Te naddźwiękowe pociski, mogące przekraczać nawet 20 razy prędkość dźwięku, uznano za konwencjonalny odpowiednik amunicji jądrowej.

Dzięki ogromnej prędkości i dość niskiej trajektorii lotu miały być niezniszczalne. Ukraińcy udowodnili z pomocą zachodniego sprzętu, że to mit.

Zdaniem ekspertów wojskowych pociski hipersoniczne to broń, która zmieni globalny rozkład sił. Pociski poruszają się z szybkością wielokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Do tego ich płaska trajektoria lotu powodują, że są trudne do wykrycia.

Jak zapewniali Rosjanie (nie tylko oni), pociski hipersoniczne opierają się wszystkim znanym i używanym obecnie systemom antyrakietowym. Poszli nawet dalej, oświadczając, że ten, kto pierwszy posiądzie broń hiperdźwiękową, obali dotychczasowe zasady prowadzenia wojny.

Systemy tego rodzaju uzbrojenia pozwalają bowiem atakować ważne obiekty w dowolnym punkcie globu, w czasie nie dłuższym niż godzina. Przykładowo pocisk hipersoniczny wystrzelony z Chin ma dotrzeć do Tajwanu w 90 sekund, a do amerykańskiej bazy na wyspie Guam w 25 minut.

To znaczy, że broń ta, fachowo nazywana systemami klasy HGV (Hypersonic Glide Vehicle), pozostawia obrońcom bardzo mało czasu na reakcję. Pociski hipersoniczne uznano nawet za konwencjonalną alternatywę dla broni jądrowej.

Zaistniała groźba, że nawet państwo niedysponujące bronią atomową, będzie mogło zaatakować większość istniejących arsenałów nuklearnych światowych mocarstw i zniszczyć je już w pierwszych godzinach wojny przez niewykrywalne systemy HGV.

Rozpoczął się światowy wyścig zbrojeń hipersonicznych. Już przynajmniej siedem państw prowadzi prace nad tego rodzaju systemami. Według analityków wojskowych programy hipersoniczne w ostatnich latach najbardziej rozwinęła Rosja.

USA zmodyfikowały strategię dotyczącą broni hipersonicznej

Rosjanie w 2016 r. przeprowadzili pierwszy lot swojego pocisku hipersonicznego 3M22 Cyrkon. Federacja Rosyjska posiada też morskie pociski hipersoniczne Kindżał, pędzące z prędkością 10 machów (1 mach równa się prędkości dźwięku), których użyła w wojnie z Ukrainą.

Także Chiny, choć nie potwierdziły tego oficjalnie, miały w 2022 r. wprowadzić do użycia pocisk hipersoniczny DF-ZF (WU-14), mający osiągać prędkość ponad 10 machów oraz potężne pociski balistyczne Eagle Strike YJ-21, mogące niszczyć lotniskowce.

Również Korea Północna miała przeprowadzić już 2 udane testy broni HGV. Pociski takie testowane są także w Japonii oraz we Francji. Możliwe, że do tego wyścigu dołączy też Izrael.

W czerwcu 2023 r. Iran pokazał pierwszy wyprodukowany hipersoniczny pocisk balistyczny Fattah, który może się pochwalić zasięgiem 1400 km, a jego maksymalna prędkość dobija do 14 machów, czyli 15 tys. km/h.

Wówczas również szef irańskich sił powietrznych Amirali Hajizadeh zapewniał, że precyzyjnie kierowany pocisk hipersoniczny Fattah jest w stanie przebić wszystkie tarcze obronne.

W ostatnich dniach Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii ogłosiło, że do końca lat 30. XXI wieku będzie chciało wydać miliard funtów na opracowanie własnej broni hipersonicznej. Za 7 lat różne typy naddźwiękowych pocisków mają być gotowe do eksploatacji.

Pociskami tego typu dysponują też Stany Zjednoczone, choć początkowo prowadzono tam prace związane z zastosowaniem hipersonicznych pojazdów kosmicznych przenoszących pociski z głowicami konwencjonalnymi do walki z terrorystami lub Koreą Północną.

Co więcej, jeszcze nie tak dawno amerykańscy specjaliści przekonywali, że nie warto inwestować w broń tej klasy, bo koszty są niewspółmierne do jej skuteczności, a jej możliwości nie są tak duże, jak się uważa.

Dopiero po doniesieniach, że Rosja i Chiny pracują przede wszystkim nad hipersonicznymi środkami do przenoszenia broni jądrowej, USA zmodyfikowały swoją strategię. Pracują teraz nad wieloma typami pocisków hipersonicznych.

Przyśpieszono prace nad hipersoniczną rakietą manewrującą X-51, AGM-183 ARRW. Do wojska trafiły w tym roku pociski szybujące LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) o zasięgu 2,8 tys. km.

Obalony został jeden z najważniejszych mitów Rosjan na temat broni hipersonicznej

24 lutego 2022 r. rozpoczęła się rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. Już w miesiąc później, w marcu, Rosja ogłosiła, że przy pomocy pocisku Ch-47M2 Kindżał zniszczyła składy amunicji we wsi Delatyn w obwodzie iwanofrankowskim na zachodniej Ukrainie.

Rosjanie pochwalili się, że to oni po raz pierwszy na świecie użyli w praktyce broni hipersonicznej. Następny kolejny naddźwiękowy Kindżał uderzył w magazyny paliw w Konstantynówce na południu Ukrainy.

Kreml był w euforii. Rosjanie udowodnili, że ich systemy HGV są rzeczywiście skuteczne i nie ma przed nimi obrony. Wydawało się to niebezpieczną prawdą do czasu, kiedy Ukraina zaczęła dysponować nowoczesnymi systemami przeciwlotniczymi.

Wszystko zmieniło się, kiedy Kijów dostał wreszcie wymarzone systemy obrony przeciwrakietowej Patriot, o które długo zabiegał. 4 maja 2023 r. ogłoszono, że ukraińska obrona przeciwlotnicza przy użyciu tychże Patriotów zestrzeliła nad kijowskim stadionem rosyjski pocisk Kindżał.

Od razu uznano, że w tym dniu obalony został jeden z najważniejszych mitów Rosjan na temat broni hipersonicznej. W gruzach legło zapewnienie o niezniszczalności tej broni, która bez trudu miała przebić każdą tarczę obrony powietrznej.

Wątpiący, którzy uznali, że mógł to być przypadek, szybko przekonali się, że nie mieli racji. W maju 2023 r. Rosja wystrzeliła przeciwko celom na Ukrainie 18 różnego rodzaju pocisków.

Wśród nich było aż 6 pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał, które lecą z prędkością 8-10 tys. kilometrów na godzinę i do tego manewrują, dlatego są szczególnym wyzwaniem dla obrony powietrznej. Po raz kolejny ukraińskim obrońcom udało się zestrzelić wszystkie te pociski, które według Rosji były nie do zniszczenia.

Rosjanie zaprzestali używania tych systemów. Jeden taki pocisk kosztuje 8-10 mln dol. Według ukraińskiego resortu obrony od początku wojny Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 16 Kindżałów.

Sprawdzony pocisk hipersoniczny to dobry towar eksportowy

Dlaczego więc wyścig w tym segmencie nie zwalnia? Według specjalistów wojskowych systemy te nadal pozostają dużym wyzwaniem dla każdej obrony powietrznej. Aby je zestrzelić, niezbędne są nie tylko zaawansowane systemy przeciwrakietowe, takie jak Patriot, ale też specjalne pociski przeciwrakietowe.

Ale nie tylko. Analitycy wyjaśniają, że broń hipersoniczna to jakby hybryda pocisków balistycznych i manewrujących. Tyle że nie są, tak jak pociski balistyczne, wystrzeliwane na bardzo dużą wysokość, powyżej górnej granicy atmosfery, by mogły potem spadać na cel z dużą prędkością.

W przypadku pocisków balistycznych po wykryciu przez radary, kiedy rakieta wznosi się na dużą wysokość, jest czas, by określić tor jej lotu i ją zestrzelić. Broń hipersoniczna leci niżej, a właściwie ślizga się po krzywej balistycznej górnej granicy atmosfery.

Tak rozpędzony pocisk HGV może osiągnąć prędkość od 5 machów, czyli pięciokrotność prędkości dźwięku, która wynosi 340 m/s, aż do 27 machów.

Radary naziemne mogą mieć problem z jego wykryciem ze względu na krzywiznę Ziemi ograniczającą ich zasięg. Tak szybko poruszający się cel wykryty ze stosunkowo małej odległości powoduje, że jest niewiele czasu na jego zniszczenie.

W czasie lotu z tak ogromną prędkością broń ta, ślizgając się o atmosferę, rozgrzewa się do bardzo dużych temperatur i jest bardzo łatwa do zauważenia przez satelitę.

Jeśli zatem ma się kosmiczne systemy rozpoznania, posiada się też kolejny ważny atut w walce z bronią hipersoniczną. Do tego każdy manewr podczas szybowania obniża prędkość, a to sprawia, że pocisk leci dłużej i łatwiej go zestrzelić.

Nie wydaje się jednak, by wyścig w doskonaleniu hipersonicznego oręża szybko się zatrzymał. Mocarstwom chodzi o posiadanie przynajmniej takich samych jak inni możliwości odstraszania w przypadku zastosowania w pociskach HGV ładunków jądrowych.

Wówczas nawet w wypadku zestrzelenia takiego pocisku skutki mogłyby być niebezpieczne. Do tego dobry i sprawdzony pocisk hipersoniczny to również dobry towar eksportowy.