Ukraińcy odnoszą sukcesy, bo Rosjanie dali się podejść jak dzieci

Uznanie, zaskoczenie i obawy, co będzie dalej. Takie emocje budzą ukraińskie ataki na wschodzie i południu kraju, przynoszące Ukraińcom coraz to nowe sukcesy terytorialne. Czy rzeczywiście Kreml przegrał już tę wojnę?

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Od początku września ukraińskiej armii udało się wypędzić wojska rosyjskie z większości obwodu charkowskiego we wschodniej części kraju.

Prezydent USA Joe Biden przyznał, że rosyjskie siły zostały znacząco odepchnięte. Jednak Pentagon oraz analitycy wojskowi przestrzegają przed huraoptymizmem.

Ich zdaniem Rosja nie rozegrała jeszcze wszystkich swoich kart w Ukrainie. Wojna nie dobiega końca. Pojawia się coraz więcej symptomów dających Ukraińcom determinację i nadzieję, że tej wojny nie przegrają?

Od kilku już dni media pełne są informacji o zwycięskich walkach wojsk ukraińskich w rejonie Chersonia. W kilku ostatnich dniach wyzwoliły więcej terytorium, niż Rosja zajęła od kwietnia. Płyną informacje o panice w rosyjskich oddziałach i ucieczce żołnierzy.

Pokazywane są filmy, jak rosyjskie jednostki porzucają broń, ciężki sprzęt i ogromne ilości amunicji. Setki rosyjskich jeńców opowiada o chaosie, który zapanował w rosyjskich oddziałach, kiedy ruszyła ukraińska ofensywa.

Dymisjonowani hurtowo generałowie w obawie, że staną się kozłami ofiarnymi, na których Putin zrzuci winę za klęski, przekonują go, że wojna z Ukrainą jest już przegrana, rosyjska armia nie ma sił do działań ofensywnych, więc lepiej jest wycofać się z terytoriów niż zostać pokonanym. Rysuje się obraz totalnej klęski Rosjan.

- Ostatnie dni pokazały, że mamy do czynienia z Himalajami przeinaczania faktów, a nawet podawaniem nieprawdziwych informacji. Jest dobrze, Ukraińcy odzyskują teren, Rosjanie wyraźnie się wycofują, ale nie uciekają masowo w panice - uważa gen. prof. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej.

Jego zdaniem, trudno bezkrytycznie wierzyć w przekazywane w ostatnich dniach informacje, choć na pewno jest to ważny moment w tej wojnie nie tylko ze względów militarnych, ale i psychologicznych. To, co się stało w rejonie Chersonia, uważa za kompromitację Rosjan.

- Dali się podejść Ukraińcom jak dzieci. Przecież żołnierze ukraińscy nie spadli z nieba, tylko przygotowywali zgrupowania taktyczne, musieli się przemieszczać, zgromadzić sprzęt, przygotować logistykę. Rosjanie nie mieli rozpoznania, ubezpieczenia, nawet dobrze wykopanych okopów. Zachowali się jak amatorzy, a wojna wymaga profesjonalizmu - twierdzi gen. Pacek.

Uważa, że Ukraińcy wykorzystali doskonale rosyjskie błędy, ale prawdą jest też, że sprytnie Rosjan nabrali, wprowadzając w przeświadczenie, iż atak nastąpi na innym kierunku.

Ukraińcy wykorzystali właściwy moment, zgromadzili niezbędne siły i z powodzeniem uderzyli

Co właściwie stało się w rejonie Chersonia? Ukraińcy po raz pierwszy przeprowadzili z powodzeniem działania ofensywne na tak dużą skalę, doprowadzając do lokalnego przesunięcia linii frontu. Odnoszą sukcesy. Czy to znaczy, że teraz rozpocznie się rozstrzygająca kontrofensywa, Ukraina odzyska Donbas i Krym? Specjaliści i analitycy wojskowi mają co do tego wiele wątpliwości.

Według gen. Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych, Ukraińcy wykorzystali właściwy moment, zgromadzili niezbędne siły i środki, celnie i z powodzeniem uderzyli, załamując oś rosyjskich wojsk atakujących północny Donbas. Sukces był możliwy dzięki zaskoczeniu.

- Rosjanie byli przekonani, że Ukraińców nie stać na uderzenie w skrzydło rosyjskiego zgrupowania i dlatego prowadzili tam działania osłonowe. Pozycje rosyjskie były słabo bronione właściwie tylko przez zmilitaryzowanych cywilów z emerytami włącznie - wyjaśnia gen. Skrzypczak.

W większości byli to rezerwiści z Ługańskiej Republiki Ludowej i „ochotnicy”, często z łapanki. Do tego bardzo rozproszeni. Przykładowo kompania licząca 120 osób pilnowała 1,5 km frontu. Ukraińcy przełamali dwie słabe pozycje obronne i zagrozili armii rosyjskiej, która od północy naciera na Łuk Donbaski.

Analitycy wojskowi podkreślają, że wszystkie atuty tej operacji były po stronie ukraińskiej. Wysokie morale, siły liczące od 6 do 8 brygad, w tym elitarne jednostki, jak 92. Brygada Zmechanizowana czy 25. Brygada Powietrzno-Desantowa i udany blef co do kierunku ataku. Do tego po drugiej stronie mieli wyjątkowo słabe jednostki rosyjskie.

Działania ofensywne przyniosły Ukraińcom sukces operacyjny. Rosjanie stracili inicjatywę. Z wojskowego punktu widzenia wojska rosyjskie poniosły porażkę operacyjną, do tego z konsekwencjami politycznymi.

Pokazały bowiem państwom, które wspierają Ukrainę, że ich polityka jest słuszna. W niektórych krajach, które do tej pory nie wykazywały takiej determinacji w jej udzielaniu jak USA, Polska czy Wielka Brytania - teraz to się zmienia.

Ukraina nie może sobie pozwolić na ryzykowne działania podczas kontrofensywy

Prasa niemiecka piętnuje rząd za to, że nie przekazał jeszcze Ukrainie czołgów Leopard i transporterów opancerzonych oraz nawołuje do porzucenia pełnych hipokryzji tłumaczeń, mających usprawiedliwić, dlaczego tego nie robi. Prezydent Niemiec zapowiada znaczące wsparcie Ukrainy w kolejne systemy artylerii rakietowej, działa samobieżne oraz amunicję.

Władimir Putin wbrew swoim intencjom pobudził Niemcy, największą europejską gospodarkę, do zbrojeń. Niemcy chcą wydać na dozbrojenie armii 108 mld euro. To prawie pięć razy tyle, ile ma wynieść największy w historii polski budżet obronny zaplanowany na 2023 r. (97,4 mld zł).

To dobra wiadomość dla Ukrainy. Ma ona szansę zwyciężyć w tej wojnie tylko dzięki pomocy NATO oraz Zachodu. Wojskowi analitycy są też zgodni co do tego, że porażka Rosjan w obwodzie charkowskim nie sprawi, że Rosjanie przegrają wojnę. Musieliby ich ponieść znacznie więcej.

Natomiast Ukraina nie może sobie pozwolić na ryzykowne działania. Ma świadomość, że niepowodzenie jednej dużej operacji może zadecydować o pozycji Ukrainy w negocjacjach politycznych. Dlatego działa rozważnie i ostrożnie.

- Zwycięstwa dodają Ukraińcom skrzydeł, ale bez przesady, to nie koniec wojny, jak sugerują niektóre media - podkreśla gen. Pacek.

Uważa, że przed Ukrainą jeszcze długa walka zbrojna, w której obie strony poniosą ogromne straty, ale też wojna energetyczna, gospodarcza, społeczna i polityczna.

Obraz Putina jako człowieka, który wszystko może i zawsze wygrywa, blednie

Determinacja Ukraińców potęguje niskie morale żołnierzy rosyjskich. Robią wiele, by nie brać udziału w walkach, zwłaszcza że nie dostają obiecanych wcześniej pieniędzy, a po to właśnie, by się wzbogacić, wielu z nich szło do wojska.

Takie przypadki muszą być częste, skoro dla powstrzymania dezercji z pola walki dowództwo ma ponoć stosować stare sowieckie metody perswazji, tworząc na zapleczu tzw. "jednostki blokujące". Kto się wycofa, dostanie za swoje.

Ważnym symptomem dającym Ukraińcom determinację i nadzieję na zwycięstwo jest też to, co dzieje się wśród elit rosyjskich. Radni w 18 okręgach Moskwy i Sankt Petersburga podpisali oświadczenie domagające się rezygnacji Putina, uzasadniając, że jego działania są szkodliwe dla przyszłości Rosji i jej obywateli.

Robert Pszczel, dyplomata, były dyrektor Biura Informacji w Moskwie uważa, że coraz więcej informacji o wojnie dociera do obywateli Rosji. Obraz Putina jako człowieka, który wszystko może i zawsze wygrywa, blednie.

Do tego dochodzi strach, który nie dotyczy tylko obywateli, otoczenia Putina, ale pewnie też jego samego. Prezydent Putin boi się wprowadzenia mobilizacji dlatego, że wie, iż dotknęłoby to wszystkich Rosjan. - To mogłoby oznaczać krach tego reżimu - twierdzi dyplomata.

Do tego dochodzi archaiczny sprzęt, jakim walczą Rosjanie i co ważne, coraz mniejsze zasoby precyzyjnej amunicji oraz nowoczesnych rakiet. Według Kijowa Rosjanie wystrzelili już ponoć 3,8 tys. pocisków Kalibr oraz Iskander. Tych ostatnich zostało im ok. 40 proc. stanów. Ale to temat na odrębny tekst.