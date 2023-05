Ukraińcy polują na Władimira Putina. Przyznali to wprost

Rosjanie walczący na terenie Rosji są po stronie światła i chcą rozprawić się z ciemnością. Tak o walczących z żołnierzami Putina w obwodzie biełgorodzkim mówi Kijów. Przez 2 dni ochotnicy walczący po stronie Kijowa przekraczali granice od strony Ukrainy. Obiecują tam wrócić.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

To nie była spokojna noc w obwodzie biełgorodzkim. Dochodziło tam do ataku dronów. Rosjanie twierdzą, że zniszczyli atakujących proukraińskich żołnierzy. Ci zaś mówią, że się wycofali.

Ukraina ujawnia, że jednym z jej priorytetów jest zabicie Władimira Putina. Wysoko na tej liście jest też szef Grupy Wagnera.

Władze okupacyjne Krymu znacjonalizowały mieszkanie należące do żony prezydenta Ukrainy Ołeny Zełenskiej i sklepy byłego premiera Arsenija Jaceniuka.

Siły rosyjskie kontynuowały ograniczone ataki naziemne na obrzeżach Bachmutu, wzdłuż linii miasta Awdijiwka-Donieck i wzdłuż linii Swatowe-Kreminna. Rosjanie przeprowadzili 30 nalotów na cele wojskowe oraz ludność cywilną. Ostatniej doby doszło do 28 starć jednostek lądowych.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził 24 maja, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przeszkolono ponad 120 tys. rosyjskich żołnierzy.

Źródła rosyjskie nadal odpowiadały na ograniczonych atakach proukraińskiego Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolności Rosji na obwód biełgorodzki. Rosjanie informują o zabiciu kilkudziesięciu rebeliantów, którzy przekroczyli granicę i działali w obwodzie biełgorodzkim i Grajworonie. Oni zaś twierdzą, że się wycofali.

Akcja na terenie Rosji może być wstępem do mającej się rozpocząć wkrótce kontrofensywy wojsk ukraińskich. Jeśli Kreml musi się martwić o to, co się dzieje na terenach samej Rosji, to tym bardziej może tracić kontrolę nad tym, co się dzieje w Ukrainie.

Według Ukraińców Kijów ma już minimalną ilość sprzętu niezbędną do rozpoczęcia kontrofensywy. Czeka tylko na właściwy moment i rozkaz prezydenta. W obawie przez kontrofensywą Rosjanie umacniają obronę Krymu.

Jewgienij Prigożyn, szef najemniczej Grupy Wagnera, jest bardzo szczery w ostatnim wywiadzie. Przyznał, że zamiast zdemilitaryzować, Rosjanie zmilitaryzowali Ukrainę. On również zauważył, że przez wojnę, armia ukraińska stała się w tej chwili jedną z najsilniejszych na świecie.

Polskie tiry nie będą jeździć przez terytorium Rosji. W Kaliningradzie niepokój o ceny

Ukraińcy są świetnie zorganizowani, dobrze wyszkoleni i mają świetny zwiad. Wyposażeni są różnego rodzaju bronie, zarówno sowieckie jak i natowskie i używają ich sprawnie. Prigożyn twierdzi też, że w walkach o Bachmut, ze zmobilizowanych 50 tys. skazańców stracił 10 tys. oraz 10 tys. pełnoetatowych zawodowych bojowników.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace, który był w Kijowie z niezapowiedzianą wizytą, powtórzył raz jeszcze, że Wielka Brytania będzie wspierać Ukrainę dopóki będzie to konieczne.

- Prezydent Putin musi zdać sobie sprawę, że nie wygra wojny, którą rozpętał bez względu na to, ile rosyjskich żołnierzy wyśle na śmierć, by zaspokoić swoje imperialne ambicje - powiedział Wallace.

Rosyjscy politycy jednogłośnie uchwalili zakaz przejazdu polskich TIR-ów przez terytorium Rosji. Nie wszystkim się to podoba. Sankcji wymierzonych w Polaków obawia się biznes i część mieszkańców Królewca. Uważają, że przez to ceny w sklepach będą wyższe niż w Moskwie.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew poinformował, że w najbliższym czasie Kijów otrzyma 110 niemieckich czołgów Leopard 1.

Rosyjskie media twierdzą, że na Morzu Czarnym zaatakowany został okręt zwiadowczy Ivan Khurs. Do ataku miano wykorzystać 3 drony. Ukraińskie i rosyjskie władze jak dotąd nie potwierdziły incydentu.

Władysław Nazarow, rzecznik ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe, twierdzi, że nieprzyjaciel pilnie sprowadził na Morze Czarne fregatę Admirał Makarow. Będzie tam pełnić dyżur bojowy. Ukraińcy obawiają się ostrzału z okrętu rakietami Kalibr.

Rosjanie walczący u boku Ukrainy są gotowi do działań na dużą skalę na terenie Rosji

Gorąco też było nad Bałtykiem. Tam z kolei rosyjski myśliwiec Su-27 eskortował dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-1B. To akurat nic specjalnego, nie tak dawno doszło do incydentu, w którym rosyjski samolot unieszkodliwił amerykańskiego drona.

Lider rosyjskiego Legionu Wolność Rosji zapowiedział w ukraińskiej telewizji, że rosyjscy buntownicy są gotowi na działania na wielką skalę i nie spoczną, dopóki "nie wygrają z reżimem Putina".

Tymczasem Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji, odniósł się do ataków na terenie Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą. Szojgu nazywa ich ukraińskimi terrorystami.

Twierdzi, że zostali zabici lub wypędzeni na teren Ukrainy i tam ścigani "aż do całkowitego wyeliminowania". Zagroził, że podobne ataki, jak te w obwodzie biełgorodzkim, będą się spotykać z ostrą reakcją.

Wadym Skibicki, wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) ujawnił w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Die Welt", że jednym z priorytetowych celów wywiadowczych jest zabicie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Dodał, że Putin już czuje, iż się do niego zbliżają. Jednocześnie boi się, że zostanie zabity przez swoich ludzi. Wśród ukraińskich celów wysoko znajduje się też Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagenra.

Prokremlowska agencja Ria Nowosti podała, że Wałerij Załużny, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, miał zostać ranny podczas rosyjskiego ataku rakietowego w obwodzie chersońskim.

Miał doznać poważnego urazu głowy, co, według rosyjskiej propagandy, miało go wykluczyć z dalszego wykonywania obowiązków. Tymczasem Załużny składał wczoraj rano meldunek prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu na naradzie z wojskowymi.

Pierwsza dama Ukrainy bez mieszkania na Krymie. Okupanci je znacjonalizowali

"Ukraińska Prawda" podała, powołując się na wybranego przez Rosjan gubernatora okupowanego Krymu, że władze okupacyjne półwyspu znacjonalizowały mieszkanie należące do żony prezydenta Ukrainy Ołeny Zełenskiej i sklepy byłego premiera Arsenija Jaceniuka.

Oprócz znajdującego się w Jałcie mieszkania pierwszej damy Ukrainy okupanci przywłaszczyli sobie 57 innych nieruchomości, które według rosyjskich mediów należą do ukraińskich oligarchów. W Symferopolu zajęto budynek, w którym mieścił się parlament Tatarów krymskich.

Cywilny samochód pick-up został spalony, KrAZ Kobra zniszczony, trzy HMMWV zostały uszkodzone, a AMZ DZIK-2 polskiej produkcji wygląda jakby wjechał na minę. Propaganda rosyjska pokazuje zniszczone wozy, czego nie potwierdzają rosyjscy buntownicy.

Uważają, że ściągnięto te pojazdy celowo, by pokazać, jak skutecznie walczą z rajdem rebeliantów. Nie zgadzają się szczegóły. M.in. okopy, w których utknęły HMMWV, są za duże jak na szkody widoczne na pojazdach. Na ziemi nie widać też żadnych śladów kół bądź prób wyjechania z przeszkody.

HMMWV, którego przód jest wbity w ziemię na zbyt czyste opony. Na ziemi nie ma szkła z rozbitych reflektorów, a na odsłoniętych elementach metalowych widać rdzę wraz z grubą warstwą kurzu, jakby gdzieś długo stały.