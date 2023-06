Ukraińcy produkują własną broń. Bogdana już na froncie

Ukraińcy wprowadzają do uzbrojenia własne armatohaubice Bogdana zgodne z natowskimi standardami. Przemysł zbrojeniowy Ukrainy nie został zupełnie zniszczony przez Rosjan.

Ukraińcy produkują ciężką broń. Samobieżna armatohaubica 155 mm spełnia standardy NATO.

Co najważniejsze, strzela amunicją natowską, której milion sztuk Ukraińcy mają dostać od państw Unii Europejskiej.

Jej produkcja, ze względu na wojnę, musi się odbywać w jednym z sojuszniczych państw Ukrainy z natowskiego podwórka.

Występuje tylko jeden egzemplarz Bogdany. Na początku maja w internecie pokazano zdjęcia z linii produkcyjnej ukraińskich 155-mm armatohaubic kołowych 2S22 Bogdana.

Na początku 2023 r. na portalu Militarnyj, minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował, że resort uruchomił środki na rozpoczęcie produkcji seryjnej nowych haubic jeszcze wiosną 2022.

Minister potwierdził to później w dzienniku Ukraińska Prawda mówiąc, że dostawy dla Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczną się w najbliższych miesiącach. W maju br. serwis Militarnyj przekazał, że obrońcy używają na wojnie w Ukrainie prototypowej haubicy 2S22 Bogdana rodzimej produkcji.

Podkreślono, że nie została ona jak dotąd wprowadzona oficjalnie do sił zbrojnych, a egzemplarz używany na wojnie jest wersją prototypową. Początkowo informację tę przyjęto z pewnym zdziwieniem. Sugerowała bowiem, że przemysł ukraiński, mimo wojny, stara się jednak produkować własne uzbrojenie.

Zaskoczenie nie wzięło się z niczego. Ukraiński przemysł zbrojeniowy, odziedziczony po rozpadzie Związku Radzieckiego, zaliczano do największych w Europie. Ukraina była też w czołówce eksporterów uzbrojenia w świecie.

Utrzymanie tak znacznego potencjału w dalszej perspektywie nie było możliwe - siły zbrojne niepodległej Ukrainy dopiero zaczynały się tworzyć, niemniej po 2014 r. kiedy Rosjanie zajęli Krym, na którym znajdowało się 13 ukraińskich zakładów zbrojeniowych, sytuacja się zmieniła.

Konieczność odbudowy potencjału utraconego w walkach w Donbasie i wzrost zagrożenia ze strony Rosji spowodowały podniesienie wydatków na cele obronne do poziomu 5 proc. PKB. Nastąpił znaczny wzrost zamówień armii ukraińskiej w rodzimym przemyśle oraz wzrost kontraktów importowych.

Wcześniej podstawowym kalibrem ukraińskiej artylerii było 152,4 mm

Wśród pierwszych celów rosyjskiego uderzenia po 24 lutego 2022 r. znalazły się przedsiębiorstwa ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, których głównymi zadaniami w czasie wojny stały się remont i serwisowanie wyposażenia dla armii i innych formacji wojskowych.

Ponieważ Ukraina nie mogła po zniszczeniu zakładów budować własnych systemów obronnych, dlatego tak ogromną wagę Kijów przywiązuje do dostaw zachodniego sprzętu i uzbrojenia.

Obecnie skala tego militarnego wsparcia jest bezprecedensowa - tylko i wyłącznie dzięki temu Ukraińcy mogą skutecznie walczyć z rosyjską inwazją. Stąd informacja o rozpoczęciu produkcji seryjnej nowych haubic, mogła zadziwić.

Szybko jednak wyjaśniono, że jej produkcja została ulokowana poza Ukrainą, w zaprzyjaźnionym państwie. Zdziwienie zastąpiła ciekawość, w którym kraju będzie się odbywać produkcja. Jednak nie tylko dlatego armatohaubica Bogdana budzi takie zainteresowanie.

Przede wszystkim jest to pierwszy systemem artyleryjski kalibru 155 mm stworzony przez Ukraińców w standardzie NATO. To znaczy, że tak jak polski Krab czy działa amerykańskie lub niemieckie, produkowana jest zgodnie z normami Sojuszu i spełnia wszystkie normy systemu kontroli ognia.

Wcześniej podstawowym kalibrem ukraińskiej artylerii, było 152,4 mm. Obecnie jest problem z dostawami takiej amunicji, ponieważ państwa zachodnie tego kalibru amunicji nie posiadają.

Wymogi operacyjne dotyczące zbudowania armatohaubicy NATO-wskiego kalibru przemysł ukraiński otrzymał na początku 2009. Jej opracowanie powierzono Nowokramatorskiemu Zakładowi Budowy Maszyn.

W maju 2017 rozpoczęto prace nad prototypem systemu ogniowego Bogdana. W rok później odbyła się premiera działa. Pierwsze próby ogniowe system przeszedł w październiku 2021 r., na 4 miesiące przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Zniszczenie zakładów pracujących dla wojska zmusza Ukraińców do kooperacji z sojusznikami

Mimo wojny, Ukraińcy nie zrezygnowali z budowy swojej samobieżnej armatohaubicy. Jest to działo 155 mm na kołach, podobne do francuskiego Cesara czy polskiego Kryla. Osadzono je na podwoziu ciężarówki KrAZ-6322, z napędem na wszystkie koła. Maksymalny zasięg na jednym zbiorniku to 780 km.

Masa całego pojazdu wynosi 28 ton, a jej jednostka ogniowa to 20 naboi. Załogę działa przed ostrzałem z broni małokalibrowej i odłamkami chroni opancerzona kabina.

Przy produkcji działa korzystano z elementów systemów zachodnich. Armatohaubica Bogdana wyposażona jest m.in. w nowoczesny system kierowania ogniem firmy Siemens. Ma też nowoczesny system kontroli ognia, który składa się z komputera balistycznego i komputera działonowego.

Ładowanie pocisków odbywa się automatycznie, a działo może strzelać amunicją klasyczną na odległość 40 km, a pociskami z dodatkowym napędem do 60 km. Jego szybkostrzelność to 6 pocisków na minutę.

Zniszczenie rodzimych zakładów pracujących dla wojska zmusza Ukraińców do szukania rozwiązań pozwalających im produkować własne, najbardziej potrzebne systemy wspólnie z sojusznikami.

Pojawiła się też informacja, że słowacka spółka ZVS Holding zaproponowała ukraińskim zakładom w Kramatorsku pomoc w dokończeniu prac związanych z 2S22 Bohdana.

Według analityków wojskowych jest zatem możliwe, że to w słowackich zakładach mogła zostać ulokowana linia produkcyjna. W skład ZVS Holding wchodzi spółka Konštrukta-Defence, produkująca dla Ukrainy 155-mm haubice Zuzana 2.