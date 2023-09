Ukraińcy różnych metod się chwytają. Zadziałał fortel z balonami i flagą

Prezentujemy najnowsze informacje wokół wojny na Ukrainie. Jak podała CNN prezydent USA rozważa zalecenia Departamentu Stanu i Pentagonu dotyczące dostaw na Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu ATACMS.

Rosja planuje kolejną dużą mobilizację wojskową. Ma być przymusowa i dotyczyć także terytoriów Ukrainy.

Niemiecki rząd zlecił firmie Rheinmetall dostawę Ukrainie 40 kolejnych bojowych wozów piechoty Marder. Będą mieli ich 80.

Do narzekań rosyjskich żołnierzy na wyposażenie i uzbrojenie dołączyła Straż Graniczna Federacji Rosyjskiej. Podali, czego im brakuje.

Instytut Studiów nad Wojna (ISW) podał, że siły ukraińskie kontynuowały 11 września kontrofensywę w obwodach donieckim i zaporoskim i według doniesień posunęły się w okolice Bachmutu oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim.

W ciągu ostatniego tygodnia siły ukraińskie wyzwoliły 2 kilometry kwadratowe terytorium na kierunku Bachmutu i zdobyły okolice Kliszczejowki (6 km na południowy zachód od tego miasta) i Andrijowki (9 km na południowy zachód od Bachmutu).

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar stwierdziła, że w ciągu ostatniego tygodnia siły ukraińskie zyskały łącznie 4,8 km2 również na kierunku operacyjnym Tawrijska (Zaporoże), szczególnie na południe od Robotyne (10 km na południe od Orichowa) i na zachód od Werbowego (20 km na południowy wschód od Orichowa).

Siły rosyjskie przeprowadziły działania ofensywne wciąż w tym samym od tygodni rejonie, czyli na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Bachmutu oraz wzdłuż linii Awdijiwka-Donieck. Na niektórych odcinkach uzyskały powodzenie.

W ciągu ostatniej doby doszło do 30 starć bojowych. Nieprzyjaciel przeprowadził 10 ataków rakietowych, 53 naloty powietrzne i wystrzelił ponad 56 salw z artylerii rakietowej na pozycje ukraińskich żołnierzy, jak i na obiekty cywilne.

Rosjanie przeprowadzili serię ataków dronów Shahed-131/136 na południową Ukrainę w nocy z 10 na 11 września. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie zestrzeliły 12 Shahedów nad obwodami zaporoskim, dniepropietrowskim i mikołajowskim.

Rosyjskie jednostki straży granicznej są źle wyposażone. Brakuje im też łączności cyfrowej

Rosyjska artyleria ostrzelała miejscowości: Nikopol, Marganiec i Wielikomychajłow w obwodzie dniepropietrowskim. Uszkodzone zostały trzy piece gazowe i taka sama liczba linii energetycznych oraz zburzone zostały sklep, domy mieszkalne i budynki gospodarcze.

ISW poinformował, że rosyjski bloger militarny zasiadający w kremlowskiej Radzie Praw Człowieka nagłośnił skargi, że Rosjanie źle wyposażyli jednostki straży granicznej i nie zapewnili im wystarczających systemów łączności cyfrowej, dronów rozpoznawczych i uderzeniowych, transportu mobilnego i środków medycznych.

Ukraiński Sztab Generalny uważa, że w Rosji planowana jest kolejna duża mobilizacja wojskowa. Ma być przymusowa i dotyczyć także terytoriów Ukrainy.

Na front ma trafić dodatkowo nawet 700 tys. osób. 11 września brytyjscy urzędnicy wojskowi poinformowali, że rosyjska armia zamierza zmobilizować do końca 2023 roku ponad 400 tys. żołnierzy.

Prezydent USA rozważa zalecenia Departamentu Stanu i Pentagonu dotyczące dostaw na Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu ATACMS i wkrótce powinien podjąć ostateczną decyzję.

CNN podaje, że byłby to ważny krok zalecany przez Departament Stanu i Ministerstwo Obrony, po kilkumiesięcznych apelach ze strony Ukrainy. I kolejny przełom, jeśli chodzi o systemy broni dalekiego zasięgu dostarczane Ukrainie.

Kolejne niemieckie wozy bojowe Marder po remoncie i przygotowaniu trafią na Ukrainę

Jak podała w poniedziałek rosyjska opozycyjna gazeta iStories, krewni więzionych byłych bojowników Wagnera ujawnili, że po serii testów i certyfikatów, niektórzy z nich otrzymali zaproszenia do służby w Rosgwardii. Z wypowiedzi żołnierzy Rosgwardii z Rostowa nad Donem wynika, że jednostka wysłała byłych bojowników Wagnera do ochrony obiektów strategicznych na okupowanej Ukrainie.

Nad okupowanym przez Rosjan Donieckiem pojawiła się ukraińska flaga, przymocowana do balonów z helem. Rosyjscy żołnierze zaczęli do niej strzelać. Tym samym zdradzili swoje położenie i ułatwili atak ukraińskiej artylerii.

Niemiecki rząd zlecił firmie Rheinmetall dostawę Ukrainie 40 kolejnych bojowych wozów piechoty Marder. W zakładach Rheinmetall w Kassel i Unterlüß są już remontowane. Ukraińcy będą mieli do swojej dyspozycji łączenie 80 egzemplarzy tych maszyn.

Ukraińcy uważają, że prezydent Wołodymyr Zełenski ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za korupcję w administracji rządowej i wojskowej. Wyniki badań w tej kwestii opublikowała fundacja Inicjatywy Demokratyczne im. Ilko Kuczeriwa.

Jak podaje Reuters Wielka Brytania oskarżyła w poniedziałek Rosję o wybranie za cel cywilnego statku towarowego w porcie na Morzu Czarnym. Brytyjski premier Rishi Sunak, zdając sprawozdanie przed parlamentem na temat szczytu G20 w Indiach poinformował, że do zdarzenia miało dojść 24 sierpnia. Atak miał zostać udaremniony przez ukraińską obronę.

Partia prezydenta Putina wygrała wybory. Także na okupowanych terenach. Zero zdziwienia

Siły USA i Armenii rozpoczęły 11 września wspólne ćwiczenia wojskowe w Armenii. Ministerstwo Obrony Armenii oświadczyło, że wspólne amerykańsko-armeńskie ćwiczenia "Eagle Partner 2023" przygotują ich siły do udziału w międzynarodowych misjach pokojowych.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un i prezydent Rosji Władimir Putin spotkają się w nadchodzących dniach we Władywostoku, aby prawdopodobnie omówić stosunki dwustronne i dostawy amunicji artyleryjskiej przez Koreę Północną do Rosji.

Jak można było się spodziewać, rządząca na Kremlu partia Jedna Rosja osiągnęła większość pożądanych rezultatów w wysoce sfałszowanych wyborach lokalnych w Rosji i okupowanej Ukrainie. Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza (CKW) stwierdziła, że Jedna Rosja wygrała wybory gubernatorskie w 13 obwodach i prowadzi w sześciu, w których głosy są nadal liczone.

Nikt nie był też zdziwiony, że Jedna Rosja otrzymała większość głosów w okupowanych obwodach ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim.

Władimir Sołowjow, czołowy przedstawiciel kremlowskiej propagandy, siejący swymi wypowiedziami nieprawdy, groźby i ordynarną nienawiść, tym razem skierował swoje słowa do obywateli krajów Europy. Nazwał ich nazistowskimi szumowinami.

Mówił, że każdy Europejczyk musi zdać sobie sprawę ze skali nienawiści i pogardy, jaką do niego czują Rosjanie. - Oczekujesz, że będziemy się bali? Nie! Nasza ręka dosięgnie każdego i każdą z was. Według internautów grozy jednak nie zasiał. To zbyt śmieszne.