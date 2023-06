Ukraińcy szykują mocne uderzenie. Tak planują spowolnić Rosjan

Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow komentując w czwartek ostrzał mostu w miejscowości Czonhar, łączącego obwód chersoński z okupowanym Krymem, oświadczył, że "ciąg dalszy nastąpi". Wspomniał także o "planowej pracy" sił bezpieczeństwa i "ruchu oporu".

"Trwa praca i będzie ona kontynuowana - planowa praca sił bezpieczeństwa, sił obrony, ruchu oporu i miejscowej ludności, która czeka na powrót legalnych władz ukraińskich na tych obszarach" - powiedział Jusow, cytowany przez ukraińską stację telewizyjną Kanał 24. Dodał następnie: "mogę skomentować tylko tak, że ciąg dalszy nastąpi".

Rosyjskie ciężarówki jadące z Krymu do Melitopola będą musiały nadłożyć około 100 km

Most w okolicach Czonharu jest najkrótszą trasą prowadzącą z Krymu do okupowanego Melitopola i w kierunku frontu na południu kraju, gdzie armia ukraińska stara się prowadzić kontrofensywę. Ukraiński portal Militarny wskazuje, że wstrzymanie ruchu przez ten most sprawi, iż rosyjskie ciężarówki jadące z Krymu do Melitopola będą musiały nadłożyć około 100 km, co zajmie przynajmniej kilka godzin.

O uszkodzeniu mostu poinformowała agencja Reutera, cytując rosyjskie władze okupacyjne, które podały, że ruch samochodowy przekierowano na "trasy alternatywne". Jak informuje portal Militarny, uderzenie przebiło przeprawę na wskroś, wybijając otwory wielkości około 2 metrów.

Na południu Ukrainy doszło do serii wybuchów. 8 eksplozji w Melitopolu

Przedstawiciele Ukrainy poinformowali w czwartek o serii wybuchów na południu kraju. W okupowanym Melitopolu doszło do ośmiu eksplozji, m.in. w rejonie koncentracji rosyjskiego sprzętu wojskowego - poinformował mer Iwan Fedorow, lojalny wobec władz w Kijowie.

Ukraiński urzędnik Denys Czystikow powiedział w radiu NV, że w mieście Dżankoj na Krymie mieszkańcy informują o licznych eksplozjach, ale "administracja okupacyjna to przemilcza".

Most w rejonie Czonharu przebiega nad cieśniną o tej samej nazwie i łączy okupowany Krym z południowym wybrzeżem obwodu chersońskiego.

Rosjanie dokonali nielegalnej aneksji Krymu w 2014 r., a obecnie używają go jako zaplecza w inwazji na Ukrainę. Na Krymie znajdują się rosyjskie fortyfikacje, bazy wojskowe, trasy logistyczne. Graniczący z półwyspem obwód chersoński na południu Ukrainy armia rosyjska zajęła na początku pełnoskalowej inwazji w 2022 r. W listopadzie tego roku w ramach kontrofensywy prawobrzeżna część regionu wraz ze stolicą, Chersoniem, została wyzwolona przez siły ukraińskie.