Ukraińcy użyli nowych rakiet. Rosjanie są w szoku

W końcu to mają. Ukraińska armia po raz pierwszy zaatakowała rosyjskie cele na obszarach okupowanych amerykańskimi rakietami ATACMS o zasięgu 165 km. Ostrzelano lotniska w Ługańsku i Berdiańsku. Z kolei USA coraz bardziej skupiają się na sytuacji wokół Izraela.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Na Ukrainę przybyły wszystkie 31 z wcześniej obiecanych amerykańskich czołgów podstawowych M1 Abrams.

Dziś wizytę w Izraelu złoży amerykański prezydent Joe Biden. Wojna na południu Izraela z Hamasem to niejedyny problem Izraela.

Ukrainie może brakować nawet 4,5 mln pracowników. Także w przemyśle obronnym, co zagraża bezpieczeństwu kraju.

Siły zbrojne Ukrainy w dalszym ciągu prowadzą obronę na wschodzie i południu Ukrainy. Działania ofensywne w kierunku Melitopola i Bachmutu niszczą wroga i krok po kroku wyzwalają tymczasowo okupowane terytoria.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że jego siły kontynuowały kontrofensywę na południe od Bachmutu i odniosły częściowy sukces na zachód od miejscowości Werbowe w zachodnim obwodzie zaporoskim oraz posunęły się naprzód na północny zachód od miejscowości Zaliznyczne, 9 km na północny zachód od Bachmutu.

Siły rosyjskie od tygodni kontynuowały działania ofensywne na linii Kupiańsk - Swatowe - Kreminna w pobliżu Bachmutu, niedaleko Awdijiwki, na południowy zachód od Doniecka, na pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim. Bez większego jednak powodzenia.

Nad ranem 17 października ukraińskie siły zbrojne z powodzeniem przeprowadziły atak na rosyjskie lotniska w okolicy okupowanego Ługańska i Berdiańska, na terenach okupowanych.

Ukraińska armia po raz pierwszy zaatakowała rosyjskie cele na obszarach okupowanych amerykańskimi rakietami ATACMS o zasięgu 165 km. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w swoim wieczornym przemówieniu 17 października, że ATACMS sprawdził się, ale nie potwierdził bezpośrednio, iż właśnie te pociski zostały użyte w atakach na Ługańsk i Berdiańsk.

Ukraińcy ostrzelali lotnisko w Ługańsku i Berdiańsku. Zniszczono 9 śmigłowców

Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Stany Zjednoczone prawdopodobnie przekazały Ukrainie niewielką liczbę rakiet ATACMS w tajemnicy, aby zapewnić siłom ukraińskim zaskoczenie operacyjne, a ogólny szok w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej sugeruje, że Ukraina osiągnęła zamierzony efekt.

Ukraińcy ostrzelali lotniska w Ługańsku i Berdiańsku, gdzie stacjonowały rosyjskie samoloty i śmigłowce. W atakach zniszczono dziewięć rosyjskich helikopterów różnych typów i inny sprzęt, m.in. wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych, magazyn amunicji oraz uszkodzono infrastrukturę pasa startowego.

Pociski dalekiego zasięgu wystrzeliwane są z systemów HIMARS, które przybyły na Ukrainę w czerwcu 2022 r., a których Rosjanie nie są w stanie wyśledzić.

Pociski ATACMS przydadzą się właśnie teraz, kiedy żołnierze rosyjscy silne atakują na wschodzie Ukrainy, szczególnie wokół Awdijiwki pod Donieckiem.

Według ISW pojawienie się rakiet dalekiego zasięgu ATACMS spowoduje konieczność rozśrodkowania rosyjskiego lotnictwa na terenach okupowanych, co utrudni wsparcie walczącym wojskom. Stwarza również poważne zagrożenie dla rosyjskich składów amunicji na tyłach.

Źródła rosyjskie uznały, że ataki na lotniskach w Berdiańsku i Ługańsku były jednymi z najbardziej niszczycielskich od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

Rosjanie mają na Ukrainie nowy groźny termobaryczny system artyleryjski TOS-2 Tosoczka

17 października Stany Zjednoczone potwierdziły, że wszystkie 31 wcześniej obiecanych amerykańskich czołgów podstawowych M1 Abrams przybyły na Ukrainę, jednak ich rozmieszczenie na linii frontu prawdopodobnie zajmie Ukrainie trochę czasu.

Rzecznik armii amerykańskiej na Europę i Afrykę (USAREUR-AF) pułkownik Martin O'Donnell poinformował, że wraz z czołgami powrócili na Ukrainę również wszyscy ukraińscy żołnierze, którzy szkolili się u boku Amerykanów w Niemczech.

Rosjanie z kolej 17 października opublikowali film przedstawiający żołnierzy rosyjskich obsługujących nowy termobaryczny system artyleryjski TOS-2 Tosoczka na Ukrainie. Podano, że systemu TOS-2 został wykorzystany do uderzenia w ukraiński obszar ufortyfikowany w bliżej nieokreślonym rejonie frontu, prawdopodobnie w rejonie Awdijiwki.

To bardzo groźna broń. Salwa pocisków termobarycznych z tego ciężkiego miotacz ognia w ciągu kilku sekund jest w stanie zabić absolutnie każdy przejaw życia na obszarze około 40 km2.

Dziś wizytę w Izraelu złoży amerykański prezydent Joe Biden, który spotka się z premierem Beniaminem Netanjahu. Biden w takcie tej podróży odwiedzi też Jordanię. Prezydent przyjeżdża na Bliski Wschód zaledwie kilka dni po tym, jak był tu szef amerykańskiej dyplomacji.

To zaś oznacza, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dużo bardziej poważna, niż się wydawało. Wojna na południu Izraela z Hamasem to niejedyny problem Izraela. Także Hezbollah grozi atakami rakietowymi i w każdej chwili może zostać otwarty kolejny front na północy Izraela. W konflikt mogą się włączyć też Syria i Iran. To byłaby wojna na dwa fronty.

Nie będzie spotkania szefa Autonomii Palestyńskiej z prezydentem Joe Bidenem

Prezydent USA będzie przekonywała Izrael, że Ameryka stoi za nim murem. Obieca pomoc finansową oraz militarną. Spotka się także z przywódcami krajów arabskich, by przestrzec je przed pełnoskalową wojną w regionie.

Przedstawiciele Autonomii Palestyńskiej oskarżają Izrael o ostrzał szpitala w Strefie Gazy, w wyniku którego zginęło pięćset osób oraz o narastające problemy humanitarne w związku z blokadą dostaw żywności, paliwa i energii elektrycznej dla ludności Gazy.

W tej sytuacji szef Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas odwołał planowane spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem, który udał się do ogarniętego wojną regionu.

Pojawia się coraz więcej informacji o sponsorach i wsparciu udzielonym Hamasowi w walce z Izraelem. Jak poinformowały władze Korei Południowej, broń Hamasowi dostarczyła Korea Północna, która mogła też współpracować z frakcją Palestyńczyków w zakresie szkoleń i taktyki.

Przedstawiciel rządu w Seulu powiedzieli wprost, że to komuniści z Północy mogli nauczyć członków Hamasu taktyki działania podczas ataku na Izrael. Hamas jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany z Koreą Północną w różnych obszarach, zarówno w handlu bronią, jak również w szkoleniu wojskowym.

Po wybuchu wojny w Izraelu Ukraińcy zaczęli się obawiać, że amerykańska pomoc wojskowa może przestać do nich trafiać. Amerykański prezydent po raz kolejny potwierdził, że mimo wojny w Izraelu nadal będzie wspierał Ukrainę.

Viktor Orban mówi o bliskich stosunkach Węgier z Rosją

Prezydent Rosji Władimir Putin pierwszy raz od wybuchu wojny złożył wizytę w Chinach. Tam nie musi obawiać się listu gończego. Chce pokazać, że Rosja nie jest samotna, bo ma Pekin za sojusznika.

Co ciekawe, w ślad za nim udał się tam premier Węgier Viktor Orban, który spotkał się we wtorek (17 października) w Pekinie z Władimirem Putinem. Zapewnił Putina, że Węgrom nigdy nie zależało na konfrontacji z Rosją, ale na nawiązaniu bliskich stosunków. Zachodni komentatorzy nie mogą wyjść ze zdziwienia. Węgry należą do Unii Europejskiej i NATO.

Poważnym wyzwaniem dla gospodarki Ukrainy jest brak pracowników. Jak podał dziennik "Ukraińska Prawda”, może brakować nawet 4,5 mln pracowników.

Poszukiwanie specjalistów przez pracodawców trwa miesiącami, także w przemyśle obronnym, co zagraża bezpieczeństwu kraju. Jedynie co czwarta firma pracuje na pełnych obrotach. Pod znakiem zapytania stoi odbudowa części fabryk.

Na Białorusi trwa sprawdzian gotowości bojowej jednostek, które rozpoczęły wykonywanie zadań szkoleniowych na poligonach. Tamtejsze ministerstwo obrony poinformowało, że na ulicach pojawi się duża liczba sprzętu wojskowego i żołnierzy.