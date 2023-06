Ukraińcy: wyzwolenie Bachmutu utrudniają konstrukcje obronne, które sami zbudowaliśmy

Wyzwolenie Bachmutu utrudnia system konstrukcji inżynieryjnych zbudowanych niegdyś przez Ukraińców - oznajmiła 27 czerwca wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

"Obecna ofensywa na kierunku bachmuckim trwa od czterech dni. Nasi żołnierze codziennie robią postępy na flankach. Stopniowo i systematycznie. Na dzień dzisiejszy nie weszli jednak do Bachmutu" - napisała Malar w jednym z komunikatorów społecznościowych (https://t.me/annamaliar/889).

"Bachmut wraz z przedmieściami ma dobrze rozwinięty system umocnień inżynieryjnych i rozległą sieć punktów oporu. Wszystko to zostało kiedyś przygotowane przez nasze wojsko i lokalne władze do obrony, co pomogło utrzymać miasto przez tak długi czas. Ale teraz te umocnienia i punkty oporu są okupowane przez wroga, więc ich wyzwolenie będzie wymagało nieco więcej wysiłku i cierpliwości" - dodała.

Wiceminister dodała też - nawiązując do "rajdu" oddziałów Jewgienija Prigożyna na Moskwę - że przy planowaniu ofensywy ukraińskie dowództwo nie wzięło pod uwagę faktu, że pomiędzy Prigożynem i władzą w Rosji są nieporozumienia.

Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy to najgorętszy punkt toczącej się od lutego 2022 roku wojny na Ukrainie, będącej następstwem rosyjskiej agresji. Walki o miasto trwały przez wiele miesięcy, Rosjanom udało się je zdobyć w maju 2023 r. Obecnie liczące przed wojną ponad 70 tys. mieszkańców miasto jest zrównane z ziemią.