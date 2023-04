Ukraińcy zdobyli na Rosjanach bardzo niszczycielską broń

Siły zbrojne Ukrainy poinformowały o zdobyciu rosyjskiej wyrzutni pocisków termobarycznych TOS-1A "Sołncepiok".

Wyrzutnia pocisków termobarycznych TOS-1A "Sołncepiok" to wyrzutnia niszcząca praktycznie wszystko, co znajdzie się w zasięgu jej rażenia. O jej przejęciu Ukraińcy poinformowali we wtorek, 18 kwietnia.

Zasięg rażenia TOS-1A "Sołncepiok", w porównaniu z innymi typami artylerii rakietowej jest stosunkowo krótki i wynosi do 6 km. TOS-1A "Sołncepiok" to samobieżna wyrzutnia pocisków termobarycznych, którą osadzono na podwoziu czołgu T-90 lub T-72. Stosuje się ją do wsparcia ogniowego piechoty oraz wojsk zmechanizowanych. Jest w stanie niszczyć lekkie transportery, pojazdy opancerzone oraz umocnienia przeciwnika.