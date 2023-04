Ukraińcy znajdują coraz więcej chińskich części w rosyjskiej broni

Doradca prezydenta Ukrainy Vladyslav Vlasiuk poinformował, że ukraińskie siły znajdują coraz więcej chińskich komponentów w rosyjskiej broni.

- Cały czas znajdujemy chińską elektronikę w rosyjskiej broni, którą odzyskujemy z pola walki - powiedział.

Według niego w rosyjskiej broni coraz rzadziej można znaleźć miękkie komponenty z Zachodu, za to dominują te chińskie. Chiny zaprzeczyły, jakoby wysyłały Rosji sprzęt wojskowy, odkąd ta dokonała ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku.

W wyniku ataku Zachód nałożył na Rosję sankcje, które między innymi objęły zakaz wysyłania sprzętu wojskowego, włączając w to mikroczipy, które mogą być wykorzystywane do urządzeń elektronicznych codziennego użytku, ale także i do broni.

Z informacji zebranych przez ukraiński wywiad wynika, że chińskie komponenty znaleziono w systemie nawigacji dronów Orlan, które wcześniej używały szwajcarskich części. Eksperci znaleźli je również w systemie kierowania ogniem rosyjskich czołgów, które wcześniej używały francuskich komponentów.

Chociaż chiński rząd zaprzecza dostarczaniu Rosji broni, to przyznał, że mając normalne relacje handlowe z Rosją, dostarczał jej różne towary, w ramach regularnej wymiany handlowej.

Vlasiuk poinformował, że strona ukraińska była w stanie zidentyfikować poszczególnych wytwórców i dostawców części i zamierza podzielić się tymi informacjami z zachodnimi sojusznikami.

Jednym z nich ma być China North Industries Group, a więc firma, która jest chińskim producentem broni. Innym dostawcą ma być Xinxing Guangzhouu Import & Export Co. Przedstawiciele powyższych podmiotów nie potwierdzili tych informacji.

Na początku tygodnia Amerykanie objęli sankcjami kilka chińskich firm, w tym podmiot odsprzedający obrazy satelitarne, który według amerykańskiego Departamentu Stanu dostarczał rosyjskiej grupie Wagnera zdjęcia interesujących ją lokacji w Ukrainie.

Amerykańska administracja ostrzegła chiński rząd, że jeżeli znajdzie dowody na wysyłkę sprzętu militarnego Rosji przez Pekin, obejmie go ostrymi sankcjami.