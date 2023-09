Ukraińska armia będzie wkrótce w poważnych tarapatach. Putin już zaciera ręce

Wojska rosyjskie zmniejszają przewagę Ukrainy na froncie poprzez precyzyjny ostrzał artyleryjski, zagęszczenie pól minowych, wykorzystanie dronów. Stale też aktualizują metody walki, wynika z raportu ekspertów think tanku Royal United Services Institute.

Ukraina pracuje nad rakietami o zasięgu nawet do 1,5 tys. km. Będą na froncie w krótkim czasie.

Niemiecki rząd poinformował o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Znajdzie się w nim ponad 10 tys. sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard.

Rosjanie zniszczyli w walce jeden z 14. czołgów Challenger 2 przekazanych przez Wielką Brytanię Ukrainie. Pierwszy w jakimkolwiek konflikcie.

Jak podał Instytut Studiów nad Wojną 5 września Siły ukraińskie w dalszym ciągu nacierały w zachodnim obwodzie zaporoskim. Materiał geolokalizowany pokazuje siły rosyjskie uderzające w pozycje ukraińskie na północny zachód i zachód od Robotyne, co wskazuje, że siły ukraińskie wkroczyły na obszar w pobliżu osady, którą wcześniej rzekomo kontrolowały siły rosyjskie.

Siły ukraińskie posunęły się do przodu również na południe od Robotyne i północny zachód od Werbowe (około 10 km na wschód od Robotyne) i atakują wzdłuż linii rosyjskich fortyfikacji prowadzących do osady. Ukraińcy odnieśli niewielkie sukcesy na kierunkach Robotyne–Nowoprokopiwka, na południe od Orichowa.

Według doniesień rosyjskich Kreml i Ministerstwo Obrony, w obliczu trwających ukraińskich działań kontrofensywnych wciąż nie rozwiązały problemów związanych z brakiem wystarczających zdolności w zakresie ognia przeciwbateryjnego i amunicji artyleryjskiej.

W dużym stopniu polegają na dronach Lancet oraz pociskach kal. 220 mm i 300 mm do systemów rakiet wielokrotnego startu (MLRS), których zapasy są ograniczone. Sytuację mają poprawić plany rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące utworzenia pięciu nowych brygad artylerii w każdym z pięciu okręgów wojskowych Rosji.

Nad ranem na całym terytorium Ukrainy ogłoszony został alarm przeciwlotniczy. Eksplozje było słychać m.in. w Odessie. Prawie przez 3 godziny rosyjskie szturmowe atakowały dzielnicę Izmail w Odessie.

Rosjanie wystrzelili pociski manewrujące typu Ch-101 ze strategicznych bombowców Tu-95 oraz rakiety balistyczne na Kijów. Wszystkie zostały zniszczone przez obronę przeciwlotniczą. Rosjanie natomiast zestrzelili nad obwodem nawlińskim bezzałogowy statek powietrzny.

Podczas spotkania z rosyjskimi przywódcami wojskowymi 5 września minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powtórzył, że siły ukraińskie nie osiągnęły żadnego ze swoich celów w kontrofensywie. Powiedział, że kierunek zaporoski, nawiązując najprawdopodobniej do walk w rejonie Robotyne, stał się najbardziej napiętym obszarem linii frontu. Siły ukraińskie wysłały tam kilka brygad ze swojej rezerwy strategicznej.

Zdaniem ekspertów Royal United Services Institute, think tanku zajmującego się bezpieczeństwem międzynarodowym, ukraińska armia może być wkrótce w tarapatach.

W raporcie na temat rosyjskiej armii zwracają uwagę, że wojska Putina zmniejszają przewagę Ukrainy na froncie poprzez precyzyjny ostrzał artyleryjski, zagęszczenie pól minowych, wykorzystanie dronów.

Stale też aktualizują metody walki. Przez to postępy ofensywy są na tyle powolne, że Rosjanie mają czas niezbędny na odnawianie zdolności bojowych.

Niemiecki rząd poinformował o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Znajdzie się w nim ponad 10 tys. sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, most pancerny Beaver i 32. ciężarówki.

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformował, że Ukraina pracuje nad rakietami o zasięgu nawet do 1,5 tys. km. Choć termin przekazania ich wojsku nie jest znany, to jak zapowiada, nastąpi to w krótkim czasie, bo Ukraina pracuje nad tymi rakietami już od 2020 r.

Stany Zjednoczone mają zaopatrzyć jednak Ukrainę w amunicję przeciwpancerną zawierającą zubożony uran. Takiej amunicji używają amerykańskie czołgi Abrams. Rosyjska propaganda obwieściła, że amerykanie chcą przekazać Ukrainie broń atomową, jej przekazanie ma pomóc ukraińskim pancerniakom w walce z rosyjskimi czołgami.

Zachodni sprzęt pancerny nie jest niezniszczalny. Jak podały brytyjskie media Rosjanie zniszczyli w walce jeden z 14. czołgów Challenger 2 przekazanych przez Wielką Brytanię Ukrainie. To o tyle ważna informacja, że jest to pierwszy przypadek zniszczenia Challengera 2 przez przeciwnika w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym.

Są nowe informacje w sprawie ścigania mężczyzn w wieku poborowym, którzy nielegalnie uciekli z kraju w trakcie wojny na postawie fałszywych orzeczeń o stanie zdrowia. Wiele z nich, podobno nawet kilkadziesiąt tysięcy, lekarze wydali za łapówkę od 3 do 15 tys. dol.

Wielu Ukraińców z nierzetelnymi orzeczeniami o niezdolności do służby wojskowej przebywa również w Polsce. Według mediów osób w wieku od 18 do 60 lat może być u nas ok. 80 tys. osób. Podobno w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej już odebrano wnioski ekstradycyjne w tej sprawie, a nawet przekazano już niektórych Ukraińców służbom.

Wysadzono w powietrze dom gen. Jurija Afanasjewskiego, szefa służby celnej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Oficer ledwo uszedł z życiem, ale ranny został jego syn. Rosjanie o zamach oskarżyli Ukraińców, którzy nie przyznają się do zamachu.

Rosyjscy youtuberzy przekonują, że Rosjanie nie mają szansy uczyć się na błędach. Powód? Każdy, kto krytykuje władze, jest uciszany, a w skrajnych przypadkach likwidowany. W ten sposób nie da się niczego zmienić na lepsze.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret dotyczący nowych procedur wydawania dokumentów i wykonywania czynności notarialnych w zagranicznych instytucjach Białorusi.

Przewiduje on, że białoruskie placówki dyplomatyczne nie będą wydawać paszportów Białorusinom stale przebywającym poza granicami kraju. Niemożliwa będzie także wymiana paszportu ani przedłużenie jego ważności. To uderzenie w przedstawicieli opozycji białoruskiej przebywających zagranicą.

"The New York Times" opisuje, że jeszcze we wrześniu ma się odbyć spotkanie Władimira Putina i Kim Dzong Una. Przywódcy obu krajów mają o czym rozmawiać: jeden szuka broni, drugi - jedzenia. Obaj mogą być sobie wzajemnie bardzo potrzebni.

Na Białorusi, niedaleko granic Polski i Litwy ruszyły wojskowe manewry Braterstwo bojowe 2023, w których uczestniczą żołnierze państwa moskiewskiego bloku OUBZ.

To oprócz Rosji, także Białoruś, Tadżykistan, Kirgistan czy Kazachstan. To pierwsze wspólne ćwiczenia tych państw od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak powiedział ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, nie odbędą się tegoroczne ćwiczenia wojskowe Zapad-2023.