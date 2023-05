Ukraińska armia może okrążyć całe rosyjskie zgrupowanie walczące pod Bachmutem i Sołedarem

Ostatnie sukcesy Sił Zbrojnych Ukrainy pod Bachmutem to zaledwie rozpoznanie walką przed poważniejszymi ofensywami, których skutkiem może być okrążenie całego rosyjskiego zgrupowania walczącego na kierunku bachmucko-sołedarskim w obwodzie donieckim.

W piątek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła, że siły agresora zostały zmuszone do wycofania się z części zajętego obszaru w Bachmucie.

Siły rosyjskie wyparto z okolic Bohdaniwki, miejscowości położonej na północny zachód od Bachmutu, a także ze znajdującej się na południe od miasta Kliszczijiwki.

Armia najeźdźcy próbuje zająć Bachmut w obwodzie donieckim od sierpnia 2022 roku.

Skuteczne działania ofensywne na północ i południe od Bachmutu są tylko wstępem do większego kontruderzenia. Nawet te operacje o ograniczonym zakresie doprowadziły jednak do ucieczki wroga z opanowanych wcześniej pozycji - - ocenił w piątek ukraiński ekspert wojskowy pułkownik Roman Switan w rozmowie z niezależnym rosyjskim kanałem Możem Objasnit' na Telegramie (https://tinyurl.com/yc89e95j).

Ekspert poinformował, że siły rosyjskie wyparto z okolic Bohdaniwki, miejscowości położonej na północny zachód od Bachmutu, a także ze znajdującej się na południe od miasta Kliszczijiwki. Jednocześnie ukraińska armia zaatakowała Majorsk w pobliżu Gorłówki i przesunęła się 2 km w głąb terenu kontrolowanego przez Rosjan pod Sołedarem.

W dalszej kolejności możliwe jest okrążenie przez Ukraińców całego rosyjskiego zgrupowania bachmucko-sołedarskiego, składającego się z żołnierzy regularnej armii i najemników z Grupy Wagnera. Zadanie będzie o tyle łatwiejsze, że najeźdźcy nie wznosili tam właściwie żadnych umocnień. Dowódcy wroga wychodzili bowiem z założenia, że po zajęciu Bachmutu ruszą dalej w głąb terytorium Ukrainy - stwierdził Switan.

W ocenie eksperta Donbas prawdopodobnie nie będzie głównym kierunkiem zapowiadanej ukraińskiej kontrofensywy, ponieważ - za wyjątkiem Bachmutu i Sołedaru - jest to region bardzo dobrze ufortyfikowany i tym samym trudny do przeprowadzania operacji zaczepnych. Jak wyjaśnił Switan, wartość ewentualnej operacji pod Bachmutem polega jednak na tym, że działania Ukraińców zmuszą przeciwnika do przerzucenia na ten odcinek oddziałów z pozostałych części frontu. To z kolei umożliwi Kijowowi przejęcie inicjatywy i wyprowadzenie skutecznych ataków na innych kierunkach.

Prigożyn: "nie jest to przegrupowanie, lecz ucieczka"

Możem Objasnit' zauważz, że wnioski Switana znajdują odzwierciedlenie w doniesieniach przekazywanych przez instytucje i osoby związane z Kremlem. Piątkowy raport ministerstwa obrony Rosji potwierdzał, choć nie wprost, porażkę sił rosyjskich pod Bohdaniwką, a właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oceniał, że "nie jest to przegrupowanie, lecz ucieczka". Związany z rosyjskimi władzami politolog Siergiej Markow odniósł się natomiast do wydarzeń pod Sołedarem, określając je mianem "dramatycznych".

Wcześniej w piątek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła, że siły agresora zostały zmuszone do wycofania się z części zajętego obszaru w Bachmucie. Według przedstawicielki rządu ukraińska armia broniąca miasta nie straciła w tym tygodniu ani jednej pozycji i przesunęła się 2 km do przodu.

Rosyjskie wojska walczące w Bachmucie są coraz słabsze

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy pułkownik Serhij Czerewaty, który przyznał, że rosyjskie wojska walczące w Bachmucie zaczynają przejawiać oznaki wyczerpania.

Armia najeźdźcy próbuje zająć Bachmut w obwodzie donieckim od sierpnia 2022 roku. Prowadzone tam są obecnie najcięższe i najkrwawsze walki w wojnie Rosji z Ukrainą. Mimo prognoz, że dowództwo w Kijowie może podjąć decyzję o wycofaniu się ze zniszczonego miasta, oddziały ukraińskie kontynuują obronę tej miejscowości.

W ocenie większości zachodnich obserwatorów siły agresora mogą obecnie kontrolować około 80-90 proc. powierzchni Bachmutu. Ukraińskie oddziały utrzymują pozycje w zachodniej części miasta.