Ukraińska kontrofensywa to blef albo szansa na przełom

Ukraińcy po raz kolejny zapowiadają kontruderzenie na dużą skalę. Czy rzeczywiście mają dostateczne siły i środki na wyprowadzenie kontruderzenia, które pozwoliłoby odzyskać ziemie zajęte przez Rosjan od początku wojny? Czyżby zakrojony na szeroką skalę blef? Rodzi się pytanie, jakie reperkusje mogłoby mieć niepowodzenie faktycznej czy odwołanie rzekomej kontrofensywy.

Ukraiński minister obrony Ołeksiej Reznikow ujawnił, że prezydent Wołodymyr Zełenski wydał wojsku rozkaz odbicia zajętych przez Rosjan obszarów.

Tym razem wskazano nawet, gdzie ta kontrofensywa nastąpi. Na południu kraju, nad Morzem Czarnym.

To ważny region dla Ukrainy z gospodarczego punktu widzenia. Jej okno na świat. Czy Ukrainę, która już prawie pięć miesięcy prowadzi krwawą wojnę, stać na tak duży wysiłek?

Już od dłuższego czasu sukcesy rosyjskie na wschodzie Ukrainy są raczej mizerne. Nawet zepchnięcie obrońców ze wschodniego brzegu Dońca nie okazało się dla Rosjan przełomowe. A jednak, pomimo desperackiej obrony wojsk ukraińskich, Rosjanie powoli, małymi kroczkami posuwają się naprzód.

Okupują te sukcesy ogromnymi stratami, ale duże straty ponoszą także Ukraińcy. W ich rękach znajduje się wciąż połowa obwodu donieckiego. Trzyma się też obrona na południu Ukrainy, a w rejonie Charkowa oddziały ukraińskie przeszły nawet do kontrataku.

Te sukcesy napawają optymizmem. Potęgują go pojawiające się od dłuższego czasu zapowiedzi ukraińskiej kontrofensywy, która ma nastąpić w lipcu, sierpniu lub we wrześniu, kiedy będą gotowe ukraińskie brygady rezerwowe, szkolące się na otrzymanym od Zachodu sprzęcie.

Zobacz też: Śmigłowce dla armii przylecą nie tylko ze Świdnika

Co więcej, Ukraińcy wskazali nawet, gdzie uderzą. Nie tylko wojskowi kręcą na to głowami ze zdziwieniem. Ogłaszanie zamiaru i kierunku kontrofensywy może się wydawać nierozsądne.

Zaskoczenie jest najważniejszym atutem

Po co zdradzać przeciwnikowi własne zamiary, kiedy to zaskoczenie jest najważniejszym atutem każdej operacji zaczepnej? Być może jest to blef. Ukraińcy chcą, by Rosjanie przegrupowali wojska, w rejony, na które chcą rzekomo uderzyć, a zaatakują zupełnie w innym miejscu?

A może liczą, że Rosjanie uznają te zapowiedzi właśnie za blef, nie zgromadzą na południu większych sił, a tam ostatecznie zaatakują wojska ukraińskie, którym łatwiej będzie przerwać ich zaopatrywanie z Krymu i odnieść sukces.

Najważniejsze jednak pytanie brzmi: czy Ukraina jest obecnie w stanie zdobyć się na tak ogromny wysiłek i przejść do operacji zaczepnej na dużą skalę?

Wysoka skuteczność zachodniego sprzętu w rękach Ukraińców

Rosjanie mają przewagę w sprzęcie, zwłaszcza w artylerii. Zachodnie działa, zwłaszcza systemy rakietowe w rękach Ukraińców zaczynają Rosjanom doskwierać, niszcząc magazyny amunicji, bazy paliwowe i stanowiska dowodzenia, jednak nie na tyle, by zatrzymać powolne zdobywanie przez nich terenu w Donbasie.

Jak dotąd, po niedawnej decyzji USA o wysłaniu Kijowowi kolejnych czterech wyrzutni systemów HIMARS, będą ich mieli kilkanaście. Do tego kilka systemów MLRS na gąsienicach. Ukraina prosiła USA o co najmniej 48 takich systemów rakietowych.

I choć Ukraińcy chwalą się, że na 50 wystrzelonych pocisków z tych systemów wszystkie trafiły w cel, to broń ta, w obecnej liczbie, nie będzie miała znaczącego wpływu na sytuację na froncie, a na pewno nie wystarczy do skutecznego wsparcia dużej operacji zaczepnej.

Do tego Amerykanie nie kwapią się z dostarczeniem Ukrainie pocisków rakietowych o zasięgu 300 km, o co ci również proszą. To jedna z czerwonych linii, których NATO nie chce przekroczyć w obawie przed eskalacją wojny.

Ukraina dostanie amunicję, Rosjanie werbują

Według analityków wojskowych na obecnym etapie wojny obowiązuje niepisana zasada: Kijów nie dostaje dalekosiężnych pocisków rakietowych, a Rosjanie nie bombardują transportów z pomocą dla Ukrainy bezpośrednio przy granicy z Polską.

To się jednak też może zmienić. Niedawno USA ogłosiły, że wraz z dostawą kolejnych systemów M142 HIMARS Ukraina otrzyma 1 tys. sztuk amunicji precyzyjnej 155 mm Excalibur oraz, i to zaskakuje, pociski o większym niż dotąd zasięgu.

Do tego Rosji brakuje żołnierzy, mimo że werbują ich gdzie się da. Ostatnio pojawiły się informacje o zaciągu więźniów oraz utworzeniu batalionu złożonego z rezerwistów Floty Pacyfiku w wieku 40 plus.

Ochotników ma przyciągać uposażenie żołnierzy kontraktowych, które podniesiono do równowartości 15 tysięcy zł, co dla przeciętnego Rosjanina jest kwotą ogromną.

Ukraina nie może sobie pozwolić na porażkę

Ukraina ma pod bronią ok. 900 tys. żołnierzy. Brakuje jej jednak broni i coraz bardziej amunicji. To, co mieli oraz dostali od państw wschodniej flanki NATO, niemal zupełnie wykorzystali. Amunicja do zachodnich systemów dopiero napływa.

Ukraińskie fabryki broni są zniszczone lub systematycznie bombardowane. Aby przejść do działań zaczepnych, Ukraina musiałaby zgromadzić dużą liczbę dobrze wyposażonych żołnierzy, ale również odpowiednio duże zapasy.

- Muszą zebrać sprzęt, ludzi, przygotować się logistycznie, by nie było sytuacji, że - tak jak Rosjanie - ruszą do boju i po 50 km zabraknie im paliwa i amunicji. Byłoby to bardzo złe dla Ukrainy, która nie może pozwolić sobie na porażkę - wyjaśnia gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. - Ukraina może rozpocząć ofensywę, ale trzeba pamiętać, że gdyby tę batalię przegrała, mogłoby to zaważyć na całej wojnie.

Zobacz też: Amerykańskie firmy zbudują potężną broń przeciwko dronom

Czas gra na korzyść Ukrainy

Do tego, aby wojska ukraińskie uwikłane w ciężkie boje obronne mogły przejść do natarcia, niezbędny jest czas. Nasi wojskowi rozmówcy przypominają, że w tym przypadku czas gra jednak na korzyść Ukrainy.

Zdaniem gen. Mieczysława Bieńka, byłego zastępcy dowódcy strategicznego NATO, czas ten pozwoli im na przygotowanie kierunków uderzeń czy kontruderzeń, które pozwolą odzyskać inicjatywę i odbić te ziemie, które utracili po 24 lutego.

- Czy to się uda? Zobaczymy. To wszystko będzie zależało od woli obrońców, zręcznego planowania i przede wszystkim od ciągłego wsparcia Zachodu - twierdzi gen. Bieniek.

Również Ukraińcy swoje szanse na sukces w kontrofensywie upatrują w nowych dostawach ciężkiej broni, zwłaszcza w systemach artylerii rakietowej, choć nie tylko.

A może to Rosjanie uderzą?

Brytyjski wywiad ogłosił niedawno, iż zamiast ukraińskiego uderzenia, szybciej należy spodziewać się kolejnej rosyjskiej ofensywy. Ich oddziały uzupełniają stany osobowe, sprowadzają dodatkowe uzbrojenie, nawet to bardzo stare, by wznowić ataki na dużą skalę z większą liczbą żołnierzy i większą determinacją niż obecne.

Także amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że Rosja regeneruje zdolności wojska przed ofensywą na dużą skalę. Pomóc ma w tym pauza operacyjna, która jednak nie oznacza całkowitego zawieszenia działań.

Specjaliści mają jednak nadzieję, że bez względu na to, jak będzie przebiegać wojna w najbliższym czasie, kiedyś Ukraińcy będą w końcu musieli uderzyć w Rosjan i zmusić ich do przynajmniej częściowego odwrotu.

Szkoleni w USA, Francji i Wielkiej Brytanii

O tym, że po długiej, uporczywej obronie Ukraińcy zechcą wykorzystać zmęczenie oraz straty Rosjan i przejść do kontrofensywy, mówi nam gen. Dariusz Wroński, były dowódca I Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Po wyszkoleniu w USA, Francji i Wielkiej Brytanii żołnierzy do obsługi nowych systemów uzbrojenia i kolejnych dostawach broni, przejście wojsk ukraińskich do kontruderzeń wcale nie jest wykluczone.

- Rosjanie są teraz słabi. To czas na przeprowadzenie kontrofensywy przez Ukraińców. Za półtora miesiąca może być za późno, bo armia rosyjska się przebuduje - zaznacza gen. Wroński.

Jedno już dziś jest pewne: im więcej będziemy pomagać Ukrainie, by miała się czym bronić jak najdłużej, a w przyszłości także kontratakować, tym lepiej, bo pozwali na uniknięcie eskalacji tej tragicznej wojny. Wyrachowana zachowawczość nie zawsze jest dobrym doradcą.