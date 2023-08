Ukraińskie drony lecą nad Moskwę i wprowadzają niepokój

Amerykanie uchwalili kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy. Przekonują, że armia ukraińska niejednokrotnie przekraczała oczekiwania, tak więc sojusznicy z NATO powinni jej zaufać, bo ostateczne decyzje w sprawie trwającej kontrofensywy podejmują dowódcy ukraińscy.

Zebraliśmy dla was najnowsze informacje wokół wojny na Ukrainie.

Wojska ukraińskie atakowały ostatniej doby na co najmniej dwóch kierunkach. Rosjanie prowadzili ataki na odcinku kupiańsko-łymańskim.

Rosjanie prowadzili zmasowane ataki na ukraińskie pozycje i miasta. Ukraińcy odpowiedzieli atakami dronów na cele wojskowe w Rosji.

Amerykanie przygotowali kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 250 mln dol. Ten będzie już 45.

Hanna Maliar, wiceminister obrony Ukrainy powiedziała, że po zdobyciu południowej flanki na wzgórzach, Rosjanie zostali uwięzieni w Bachmucie. Wróg znalazł się tam w potrzasku, nie może swobodnie poruszać się w mieście, ani w jego okolicach.

Podkreśliła przy tym, że główny kierunek działań Ukrainy skupia się wciąż na południu, gdzie siły zbrojnie prowadzą stały ostrzał rosyjskich pozycji w obwodach chersońskim i zaporoskim.

Powtórzyła, że Rosjanie próbują odwrócić uwagę od głównego kierunku ukraińskiej kontrofensywy, atakując na odcinku kupiańsko-łymańskim.

Ukraińskie elementy zwiadu przedostały się 30 sierpnia na wschód od rosyjskich fortyfikacji polowych w pobliżu Werbowe. Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na południe od Bachmutu.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie odniosły sukces na kierunkach Nowodanyłowka-Nowopokropiwka (4-15 km na południe od Orichowa) i Mała Tokmachka-Werbowe (7-18 km na południowy wschód od Orichowa).

Siły rosyjskie przeprowadziły 30 sierpnia działania ofensywne na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Bachmutu, na linii Awdijwka-Miasto Donieck.

Najbardziej zmasowany atak ukraińskich dronów na cele w Rosji. Zniszczono cenne samoloty

Natomiast ukraińska grupa partyzancka "Atesz" z siedzibą na Krymie potwierdziła, że udało się jej zdetonować ładunek wybuchowy w siedzibie partii Jedna Rosja w okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim.

Ten atak był niespodzianką dla całej Rosji. Drony zaatakowały m.in. lotnisko w rosyjskim Pskowie, gdzie stacjonuje elitarna jednostka powietrzno-desantowa. Według ukraińskiego wywiadu na rosyjskim lotnisku w Pskowie ukraińskie drony zniszczyły 4 samoloty Ił -76, nie - jak sądzono wcześniej - 2 jak sądzono wcześniej. W ataku kilka innych maszyn zostało uszkodzonych.

Materiał geolokalizowany i źródła rosyjskie potwierdziły atak i zniszczenie co najmniej dwóch rosyjskich samolotów Ił-76. Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy powiedział też, że był to najbardziej zmasowany atak ukraińskich dronów na Rosję od początku wojny.

Drony atakowały obiekty wojskowe w sześciu obwodach: briańskim, orłowskim, moskiewskim, tulskim, kałuskim i riazańskim. Rosja potwierdziła też eksplozje i nowe ataki dronów na Briańsk.

Tuż przed godz. 6 rano czasu polskiego podmoskiewskie lotniska Wnukowo i Domodiedowo wprowadziły plan "dywan", czyli wstrzymały ruch lotniczy. Problemy występują także na lotnisku Szeremietiewo. Powodem był nieznany obiekt w przestrzeni powietrznej.

Blogerzy krytykują rosyjskie MON za brak dbałości o drogie samoloty

Na ukraińskim kanałach Telegramu pojawiły się informacje o potężnej eksplozji w pobliżu poligonu Starokrymskiego i lotniska Kirowskie na okupowanym Krymie.

Według rosyjskich blogerów militarnych ukraiński atak na lotnisko w Pskowie wskazuje, że rosyjska obrona powietrzna nie przystosowała się do obrony przed powtarzającymi się ukraińskimi atakami dronów.

Jako przeciwieństwo wskazują Krym, gdzie rosyjska obrona powietrzna dostosowała się do tego. Skrytykowali też rosyjskie MON za to, że nie trzyma w hangarach drogich samolotów oraz za wprowadzanie cenzury.

Nawet znany kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow oburzył się po ataku dronów i przy okazji skrytykował rosyjskie elity, które wzywają Kreml do zamrożenia wojny na Ukrainie i negocjacji w celu ratowania rosyjskiej gospodarki.

Rosjanie z kolei prawdopodobnie w odwecie za ukraińskie ataki na Moskwę i obwód pskowski zaatakowali rakietami oraz dronami miasta w Ukrainie. Ostatniej nocy zaatakowali też rejon berisławski obwodu chersońskiego.

Ukraińscy urzędnicy poinformowali, że siły rosyjskie wystrzeliły 31 rakiet, w tym 28 rakiet manewrujących Kh-101, Kh-555 i Kh-55 oraz 16 dronów Shahed-136/131. Dokonały też 66 nalotów lotniczych i wystrzelili 53 salwy artylerii rakietowej na ukraińskie pozycje i obszary zaludnione.

Kolejne pociski rakietowe powietrze-powietrze i pociski do wyrzutni HIMARS dla Ukrainy

W rozpoczynającym się roku szkolnym w Kijowie klasy będą rozmieszczone pod ziemią na stacjach metra. Duża część uczniów nadal będzie jednak miała nauczanie zdalne przez internet.

Według ukraińskich danych Rosjanie zniszczyli w tej wojnie ponad 1,3 tys. szkół, a wiele innych zostało poważnie uszkodzonych i nie będą mogły być otwarte.

Amerykanie poinformowali o kolejnym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 250 mln dol. Po raz 45. Amerykanie sięgają do zasobów magazynowych Pentagonu.

W najnowszym pakiecie przede wszystkim znajduje się amunicja, m. in. rakiety powietrze-powietrze i pociski do wyrzutni HIMARS. Od początku konfliktu Stany Zjednoczone przekazały już Ukrainie pomoc wartą 43 miliardy dolarów.

Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak na pytanie, czy ukraińska armia wkroczy na terytorium Rosji, odpowiedział, że nie ma sensu wjeżdżać na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo wojna jest już przenoszona na jej terytorium.

Dodał, że sami Rosjanie przenoszą ją na siebie. Z frontu wracają mordercy, którzy popełnili wiele zbrodni na raz. Wszystko się tam rozpada, ponieważ decyzje i sygnały zarządcze są nieprawidłowe.

Ukraińcy mają nową broń. Zmodernizowali swoją rakietę przeciwokrętową Neptun

Generał Walerij Załużny i sztab ukraińskiej armii wymyślili sposób na to, jak pokonać Rosjan na froncie. Siły Zbrojne Ukrainy chcą do tego wykorzystać "pas głodu", który powstał po rosyjskiej stronie i pozwolił przełamać pozycje Rosjan we wsi Robotyne oraz rozerwać linię frontu. Tak powiedział ppłk. Maciej Korowaj, ukraiński oficer.

Jens Stoltenberg w wywiadzie dla telewizji CNN podkreślił, że armia ukraińska niejednokrotnie przekraczała oczekiwania, tak więc jej sojusznicy z NATO powinni jej zaufać, bo ostateczne decyzje w sprawie trwającej kontrofensywy podejmują dowódcy ukraińscy.

Rosyjscy propagandyści zaczęli obawiać się ukraińskich postępów na froncie. Stąd pomysły, by zaatakować Ukraińców taktyczną bronią jądrową, która mogłaby odwrócić losy wojny.

Generał Andriej Gurulow, propagandysta i członek państwowej Dumy Federacji Rosyjskiej powiedział w rosyjskiej telewizji, że to idealne miejsce, by użyć taktycznej broni jądrowej. Dodał, że być może tylko tak Rosjanie mogą zatrzymać marsz Ukraińców na linii frontu.

Ukraińscy inżynierowie wojskowi zmodyfikowali rakietę przeciwokrętową Neptun, która teraz może służyć jako amunicja ziemia-ziemia - pisze "The War Zone".

To ta rakieta miała zniszczyć przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-400, który znajdował się na okupowanym Krymie. Według informacji mediów, Kijów planuje uderzyć w Moskwę i inne rosyjskie obiekty.