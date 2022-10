Ukraińskie wojska przełamały linię rosyjskiej obrony na północ od Chersonia

Ukraińska armia koncentruje siły i atakuje pozycje rosyjskie na północy, na kierunku charkowskim i na południu, na kierunku chersońskim. W obwodzie chersońskim Ukraińcy rozpoczęli nową fazę działań ofensywnych. Udało im się przesunąć linię frontu o kolejne 20 kilometrów.

Ukraińcy odzyskali kontrolę nad osadą Hlushkivka na wschodnim brzegu rzeki Oskil. Na południe od Bachmuta zdobyli Mikołajówkę i ruszyli na północ w kierunku Zajcewa. Potwierdzono, że w rejonie Chersonia pod kontrolę ukraińskich żołnierzy wróciła Tryfoniwka.

Nad miejscowościami Nowowoskresenske, Nowohryhoriwka i Petropawliwka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy znowu powiewają ukraińskie flagi.

Komentatorzy zauważają, że uciekający Rosjanie zostawiają taką liczbę czołgów, transporterów opancerzonych i amunicji, że stają się największym dostarczycielem broni dla ukraińskich żołnierzy.

Ukraińcy pozyskali już ok. 500 porzuconych przez Rosjan czołgów. Jeszcze więcej zniszczyli. Możliwe, że mimo pospiesznych posiłków kierowanych w rejon Chersonia Rosjanie będą musieli na tym froncie się wycofać.

Rosjanie znów ostrzelali kilka ukraińskich miast. Siedem rakiet trafiło w budynki mieszkalne w centrum Zaporoża. Wiadomo, że pod gruzami są ludzie. Trwa akcja ratownicza.

Ukraina zestrzeliła 9 irańskich dronów Shahed-136, których Rosja używała do ataku na południe Ukrainy zeszłej nocy. Na północy jednak część dronów minęła obronę powietrzną Ukrainy, atakując infrastrukturę w Charkowie.

Sztab Generalny Ukrainy informuje, że Rosjanie użyli łącznie 86 irańskich dronów, z czego Ukraińcy zniszczyli już 60 proc.

Rosyjskim żołnierzom brakuje żywności, dachu nad głową, nie mają nawet skarpet

Siły rosyjskie prowadziły rutynowe ataki artyleryjskie powietrzne i rakietowe na zachód od Hulajpola oraz w obwodach dniepropietrowskim i mikołajowskim.

O brakach w wyposażeniu rosyjskiej armii krążą już niemal legendy. W rosyjskich mediach miały ukazać się kolejne informacje o zamieszkach wywołanych przez żołnierzy w obwodzie biełgorodzkim z powodu "nieludzkich warunków". Brakuje żywności, dachu nad głową, nie mają nawet skarpet. Podczas mobilizacji wykorzystano strategiczną rezerwę onuc.

Dostają też składane hełmy z zamierzchłej epoki i wycofaną już z użytku broń. Wielu ze zmobilizowanych żołnierzy oddaje się do niewoli, choć grozi za to kara 10 lat łagru.

Przywódcy 44 państw Europy wyślą do Moskwy jasny sygnał o izolacji Rosji

Rosja naciska na Białoruś, by ta jednoznacznie włączyła się do walki w Ukrainie. Aleksander Łukaszenka lawiruje między wspieraniem Kremla a uniknięciem posądzenia o udział w inwazji na Ukrainę. Teraz ogłosił przegląd rezerwistów, co może oznaczać cichą mobilizację armii.

Ponoć Władimir Putin ma tego dość. Zagroził Łukaszence utratą stanowiska, a nawet życia, jeśli zdecydowanie nie wesprze Rosjan w wojnie na Ukrainie.

Przed spotkaniem w Pradze przywódców 44 państw Europy w nowym formacie politycznym Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC) wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borell powiedział, że zebrani będą szukać nowego porządku bez Rosji. Wyślą też do Moskwy jasny sygnał o izolacji Rosji.

