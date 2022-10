Ukraińskie wojska w natarciu, rosyjskie w odwrocie, Putin w trudnej sytuacji

Ukraińska armia nie zatrzymuje się. Jak podaje ukraiński Sztab Generalny, spod rosyjskiej okupacji został już wyzwolony niemal cały obwód charkowski. Ukraińskie wojska odnoszą też sukcesy na południu, gdzie w rejonie Chersonia posypała się rosyjska linia obrony.

W obwodzie Ługańskim żołnierze ukraińscy wyzwolili miejscowość Dawydiw Brid. Mają pod kontrolą drogę R66 między Kreminną a miastem Swatowe.

Na froncie południowym Ukraińcy skutecznie uderzyli w 30 obiektów przeciwnika. Rosjanie są zdemoralizowani, porzucają pozycje.

W Rosji trwa poszukiwanie winnych niepowodzeń na froncie. Putin zdymisjonował dowódcę Zachodniego Okręgu Wojskowego, Aleksandra Żurawiowa.

Ukraińskie wojska w natarciu. W obwodzie charkowskim wyzwoliły wieś Borowa. Na południu są na dobrej drodze, aby przed zimą wyprzeć tam Rosjan za Dniepr.

- Ukraińskie natarcie nabrało takiej dynamiki, że do końca roku uda im się zepchnąć Rosjan do linii sprzed 23 lutego - uważa gen. Ben Hodges, były dowódca wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie.

Z kolei prezydent USA Joe Biden w rozmowie z ukraińskim prezydentem Zełenskim zapewnił, że USA nigdy nie uznają rzekomej aneksji ukraińskiego terytorium przez Rosję.

- Potwierdziłem swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Ukrainy, w tym poprzez nowy pakiet pomocy w zakresie bezpieczeństwa o wartości 625 mln dolarów. W jego składzie będą m.in. 4 kolejne wyrzutnie HIMARS.

W Rosji trwa poszukiwanie winnych wśród dowódców niepowodzeń na froncie

Skoro nie da się już ukryć, że ukraińskie wojska są w natarciu, a rosyjskie w odwrocie, w Rosji trwa poszukiwanie winnych. Rosyjski przywódca próbuje zrzucić odpowiedzialność za niepowodzenia na froncie na swoich dowódców. Zdymisjonował właśnie ważnego generała, dowódcę Zachodniego Okręgu Wojskowego, Aleksandra Żurawiowa.

Amerykańscy analitycy uważają, że jeśli sytuacja na froncie nie zmieni się w najbliższych dniach , to Rosjanie zostaną zmuszeni do wycofania się za Dniepr. Kolejne zmiany dowódców nie pomagają, a rosyjska armia nie jest już w stanienie odnosić sukcesów. Jeśli Putin przegra, prawdopodobnie straci władzę.

Cóż z tego, ze Rada Federacji, wyższej izby rosyjskiego Parlamentu zatwierdziła aneksję zajętych obwodów Ukrainy, skoro armia nie jest w stanie ich bronić. Oprócz mobilizacji, w której powołano już ok. 200 tys. żołnierzy, w odwróceniu tej sytuacji mają pomóc dywizje z Dalekiego Wschodu, a także z Syrii, skąd przetransportowano na Ukrainę m.in. brygadę powietrzno-desantową.

Rosja może dokonać ataku na NATO-wskie centrum dostaw dla Ukrainy w Polsce

Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy powiedziała w Warszawie, że Rosja stara się walczyć nie z żołnierzami, a z cywilami. - Nadchodzi zima i Rosja chce tą zimą zamrozić Ukraińców. Możemy wygrać tylko razem. Dopilnujmy, by tak się stało - mówiła.

Amerykański senator Marco Rubio w wywiadzie dla CNN powiedział, że jeśli Władimir Putin uzna, iż może przegrać wojnę z powodu dostaw broni z Zachodu do Ukrainy, to może dokonać ataku na NATO-wskie centrum takich dostaw w Polsce. Specjaliści uznali tę wypowiedź za niedorzeczną. Byłoby to wypowiedzenie wojny NATO, na co Putin nie może sobie pozwolić.

