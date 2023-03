Ukraińskie wojsko już stosuje inteligentne pociski JDAM

Ukraińskie wojska już stosują inteligentne, precyzyjnie naprowadzane przez GPS pociski JDAM, przekazane przez USA - informuje agencja UNIAN we wtorek, powołując się na dowódcę sił powietrznych USA w Europie, generała Jamesa Heckera.

Dzięki ruchomym skrzydłom pociski mogą trafiać w cele oddalone o 70 kilometrów.

O przekazaniu Ukrainie inteligentnych pocisków w ramach pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej media powiadomiły pod koniec ubiegłego roku. JDAM mogą zostać przymocowane do standardowych niekierowanych pocisków o wadze od 220 do ponad 900 km i zamienić tę amunicję w broń precyzyjnego rażenia. JDAM zostały dotychczas sprzedane przez Waszyngton do ponad 26 krajów świata.

Jak wówczas informowano, dzięki współpracy technologicznej Kijowa z Waszyngtonem nowe pociski będą możliwe do wystrzeliwania również z ukraińskich myśliwców sowieckiej produkcji.

UNIAN podkreśla, że armia Ukrainy dysponuje ograniczoną liczbą JDAM-ów, ale "wystarczy ich na kilka uderzeń" - jak powiedział w poniedziałek dziennikarzom generał Hecker.