Umowa na Narew jeszcze w tym roku. Rakietę wyprodukuje polski przemysł

Ministerstwo Obrony Narodowej przerwało ciszę, która zapadła ostatnio wokół budowy Tarczy Polski. Oto podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej MON przekazało najnowsze informacje o statusie programu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego średniego zasięgu Wisła oraz krótkiego zasięgu - Narew. Czego się dowiedzieliśmy?

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej pod koniec lipca 2021 r. resort obrony ujawnił informacje dotyczące statusu i przyszłości „górnych pięter” polskiego zintegrowanego systemu obrony powietrznej, czyli programów Wisła oraz Narew.



Wisła, dla której kupiliśmy już 2 baterie systemów Patriot za ok. 20 mld zł oraz Narew, w której chcemy pozyskać zestawy rakietowe krótkiego zasięgu, to nasze najkosztowniejsze programy przeciwlotnicze.

To bardzo ważne, ponieważ obecnie bez wsparcia sojuszników jesteśmy niemal bezbronni przed atakami z powietrza. Przestarzałe rakiety, jakimi dysponują polscy przeciwlotnicy, nie zapewniają bowiem skutecznej ochrony.

Czekamy na radar dookólny

Negocjacje w sprawie offsetu

Wisła wpływa na Narew

Co z krajowym systemem dowodzenia?

Są też dobre informacje

Wszystko to ma świadczyć, że pierwsza faza zakupu systemów obrony przeciwlotniczych dla Wisły zbliża się do finału. Tyle że dotychczasowe doświadczenia z przebiegu programów modernizacyjnych naszej armii podpowiadają, że ci, którzy dziś się cieszą, powinni jednak poczekać na efekty...Jak dotąd kupiliśmy tylko 1/4 tego, co chcieliśmy. Dla Wisły chcemy pozyskać 8 baterii Patriotów. Z tego aż 6, czyli 48 wyrzutni, w II fazie tego programu. Mamy też otrzymać dookólny radar oparty na technologii azotku galu.Tymczasem negocjacje w sprawie II fazy Wisły, na którą umowę miano podpisać w 2019 r., idą jak po grudzie. Już przed rokiem obawiano się, że ten sztandarowy program modernizacyjny polskiej armii może utknąć na dekadę.Pułkownik Michał Marciniak, pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. wdrożenia programu Wisła oraz szef Komisji ds. programu Narew, wyjaśnił, że Polska nie może rozpocząć negocjacji w sprawie II fazy Wisły do czasu zakończenia przez Amerykanów prac związanych z wdrożeniem do służby nowych radarów dookólnych o nazwie LTAMDS.Pozyskanie radaru dookólnego, takiego samego, jaki będzie na uzbrojeniu armii USA, nad którym prace są obecnie na etapie produkcji, jest jednym z wymagań operacyjnych systemu Wisła.- Testy wstępnej partii tych radarów, rozpoczęte w tym roku, mają zakończyć się do września 2022 r. i wtedy będą mogły być podejmowane dalsze decyzje - podkreślił płk Michał Marciniak.Kolejny problem to wciąż niezakończone negocjacje w sprawie umów wykonawczych w ramach zobowiązań offsetowych koncernu Raytheon dotyczących I fazy Wisły, które w drugiej połowie 2021 r. znalazły się w głębokim impasie.- Jeśli chodzi o umowy dotyczące offsetu za pierwszą fazę, to pojawił się pewien impas - przyznał wiceminister Ociepa.Przyczyną tego ma być niezawarcie z offsetobiorcami z Grupy Kapitałowej PGZ wszystkich umów w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych.Akcentował jednak, że impas został przełamany i problem udało się rozwiązać.- Wypracowaliśmy formułę tak zwanego offsetu hybrydowego, która - po żmudnych negocjacjach - została zaakceptowana zarówno przez Raytheona, jak i PGZ - zapewnił.To ważne, gdyż brak porozumienia w sprawie offsetu wstrzymuje stronę polską od podpisania umowy na realizację II fazy Wisły i wpływa na opóźnienie ważnego dla wojska programu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, którego realizacja jest ściśle związana z programem Wisła.To też szczególnie ważny program dla PGZ, w którym grupa ta chceodgrywać główną rolę. Chodzi o duże pieniądze. Zakup 23 baterii przeciwlotniczych z pociskami krótkiego zasięgu wycenia się na 30 mld zł, a nawet więcej.Wcześniej planowano ich 19. Liczbę baterii jednakże zwiększono - w związku z budową 18. Dywizji Zmechanizowanej, nazywanej Żelazną.Wniosek w sprawie pozyskania przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew minister obrony narodowej podpisał pod koniec kwietnia 2021 r. Już 7 maja szef Inspektoratu Uzbrojenia powołał komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.- Zamówienie będzie adresowane do konsorcjum PGZ Narew - z wyjątkiem systemu dowodzenia i kierowania walką IBCS - poinformował gen. bryg. Cezary Janowski z SGWP.Oznacza to fiasko starań PGZ, która zabiegała, by w programie Narew wykorzystano system dowodzenia i kierowania opracowany przez polskie spółki zbrojeniowe.Choć gen. Janowski zapewniał, że nie znaczy to, iż droga do budowy polskiego systemu dowodzenia (C2PL) w kontekście możliwego autonomicznego wykorzystania systemu Narew jest zamknięta, PGZ trudno będzie się z tym pogodzić... Decyzja ta oddala bowiem stworzenie krajowego systemu C2PL dla Narwi.

Są też jednak dobre informacje, na których spółkom PGZ również bardzo zależało. Chodzi o decyzje dotyczące kluczowych technologii pocisku rakietowego krótkiego zasięgu.



- Nie mamy w kraju zdolności do samodzielnej produkcji rakiety, dlatego chcemy je zdobyć w jak najszerszym zakresie dla polskiego przemysłu obronnego, włącznie z kodami źródłowymi i oprogramowaniem. Dostawcą rakiet zostanie tylko ten koncern zagraniczny, który zgodzi się na transfer technologii rakietowej do Polski - zapewnił płk Romuald Maksymiuk, zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

No i ta najważniejsza informacja, długo i w niepokoju wyczekiwana... Wiceminister Ociepa oświadczył, że - zgodnie z przyjętym harmonogramem - we wrześniu tego roku planuje się zawarcie z konsorcjum PGZ Narew umowy ramowej.

Droga wciąż daleka i trudna

Negocjacje i zawieranie poszczególnych umów wykonawczych planowane są w latach 2022-2023, przy czym termin dostawy jest uzależniony od możliwości wykonawczych konsorcjum, głównie transferu technologii.Płk Marciniak dodał, że ma nadzieję, iż pierwsza grupa zadaniowa (Task Force) w ramach zintegrowanej obrony powietrznej będzie gotowa w 2026 r.Nie zmienia to faktu, że jeśli nawet przyjąć, iż nie ma dziś powodów do zmartwień, to droga do zbudowania nowoczesnego systemu obrony powietrznej jest wciąż daleka i trudna. W takim stopniu, że część dzisiejszych nadziei może jej nie przetrzymać... Tak czy inaczej: na efekty musimy poczekać jeszcze kilka lat.