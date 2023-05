Unia Europejska wesprze sektor obronny Mołdawii i Gruzji

UE przyjęła pakiety pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) w celu wsparcia sił zbrojnych Mołdawii i Gruzji. Ma to celu zwiększenie bezpieczeństwa narodowego, stabilności i odporności w sektorze obronnym obu krajów.

"Dzięki tej nowej pomocy nadal wspieramy modernizację zdolności Sił Zbrojnych Republiki Mołdawii i Gruzińskich Sił Zbrojnych. W trudnym kontekście geopolitycznym i zgodnie z ich europejskimi aspiracjami pomagamy wzmacniać ich sektory obronne i zwiększać ich zdolność do udziału w misjach i operacjach wojskowych UE. Jest to trzeci pakiet pomocowy dla obu krajów w ramach EPF, wyraźnie podkreślający niezachwiane zaangażowanie UE na rzecz bezpieczeństwa i stabilności regionu" - powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Mołdawia otrzyma 40 mln euro na okres 36 miesięcy. Sfinansuje to dostawy i usługi dla jednostek sił zbrojnych, w tym szkolenia techniczne. Sprzęt obejmuje urządzenia do nadzoru powietrznego, mobilności i transportu, logistyki, dowodzenia i kontroli oraz cyberobrony.

Gruzja otrzyma 30 mln euro na okres 36 miesięcy. Sfinansuje to dostawy i usługi dla jednostek gruzińskich sił zbrojnych, w tym szkolenia techniczne. Dostawy obejmują sprzęt inżynieryjny, dowodzenia i kontroli, medyczny, logistyczny i cyberobrony.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju został utworzony w marcu 2021 r. w celu finansowania działań w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) w obszarach wojskowych i obronnych, których celem jest zapobieganie konfliktom, zachowanie pokoju oraz wzmacnianie bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej.

W szczególności Europejski Instrument na rzecz Pokoju umożliwia UE finansowanie działań, mających na celu wzmocnienie zdolności krajów spoza UE oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych związanych z kwestiami wojskowymi i obronnymi. Innymi beneficjentami były m.in. Ukraina, Unia Afrykańska, Niger, Mozambik, Bośnia i Hercegowina oraz Mali.