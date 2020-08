US Army w Polsce za pół miliarda rocznie. Czy powinniśmy za to płacić?

Mimo bombardowania coraz to nowymi informacjami, do niektórych wydarzeń tego lata będziemy z pewnością długo wracać. Umowa o współpracy wojskowej miedzy Polską i USA, podpisana w Warszawie 15 sierpnia 2020 r., jest jednym z nich. Teraz, kiedy emocje związane z zapisami dokumentu opadły, przypomnijmy, ile umowa z Amerykanami będzie nas kosztować i co z tych pieniędzy będziemy finansować.

W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu USA Michael Pompeo podpisali umowę o współpracy wojskowej.

Umowa ta (Poland-United States Enhanced Defense Cooperation Agreement) przewiduje m.in. zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce o 1 tys., czyli do 5,5 tys.

Za ich utrzymanie będziemy płacić 500 mln zł rocznie. Na co pójdą te pieniądze? I czy opłaty za goszczenie amerykańskich żołnierzy to polski ewenement, czy normalność?