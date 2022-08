US Navy potnie na żyletki 39 okrętów

US Navy planuje wycofać z eksploatacji 39 okrętów wojennych.

Harmonogram dezaktywacji rozpoczyna się od wycofania 31 października 2022 roku z eksploatacji transportowców USNS Bob Hope, USNS Fisher (oba typu Bob Hope) i zbiornikowca zaopatrzeniowego USNS Walter S Diehl typu Henry J. Kaiser.

Ostatnie okręty przewidziane do wycofania z eksploatacji to okręt desantowy USS Gunston Hall typu Whidbey Island i LCS USS St. Louis typu LCS Freedom.

USS Gunston Hall jest jednym z czterech okrętów desantowych – doków, które znalazły się w harmonogramie dezaktywacji.

Warto zwrócić uwagę, że na liście wycofywanych okrętów znalazło się aż dziewięć LCS typu Freedom, nie ma ani jednego typu Independence oraz dwóch pływających baz desantowych typu T-ESD.

Jak wskazuje US Navy, ostateczny skład listy wycofywanie nie jest jeszcze przesądzony. W stosunku do 16 z 39 okrętów znajdujących się na liście US Navy, Kongres lub Senat mają możliwości prawne pozwalające na ich zachowanie w służbie.