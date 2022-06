USA będzie nadal dostarczać znaczącego wsparcie Ukrainie

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley oświadczył, że Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy będą nadal udzielać "znaczącego wsparcia" Ukrainie.

Milley rozmawiał z Associated Press na plaży w Normandii, gdzie uczestniczy w obchodach 78. rocznicy początku operacji Overlord i lądowania sił aliantów na francuskim wybrzeżu 6 czerwca 1944 roku.

Z szacunku dla dziedzictwa i zdobyczy żołnierzy, którzy walczyli w tej operacji, USA będą nadal udzielać pomocy Ukrainie - powiedział Milley.

Jedną z fundamentalnych zasad globalnego porządku opartego na praworządności jest to, że "państwa nie atakują zbrojnie innych krajów w akcie agresji, o ile nie jest to wyłącznie działanie obronne (...). Ale to nie to zdarzyło się na Ukrainie. To, co tam się dzieje, to niedwuznaczny akt agresji" - oznajmił generał.

"Kraje Europy, kraje NATO wspierają Ukrainę śmiercionośną i nieśmiercionośną bronią, aby zasada (globalnego porządku opartego na praworządności) została ochroniona i potwierdzona" - dodał Milley.