USA chcą przekazać Ukrainie sprzęt wojskowy z baz w Korei Południowej

USA dostarczają broń Ukrainie, wykorzystując również swoje rezerwy pochodzące z baz w Korei Południowej. Jednocześnie rząd w Seulu wstrzemięźliwie odnosi się do tych działań z obawy o możliwe napięcia na linii z Moskwą, która może destabilizować sytuację na Półwyspie Koreańskim.

Departament Obrony USA zwrócił się do swoich sił stacjonujących w Korei Południowej z prośbą o dostarczenie sprzętu, który pomoże Ukrainie w wojnie z Rosją, poinformowała w czwartek armia USA, dodając, że posunięcie to ma zerowy wpływ na jej operacje w tym azjatyckim kraju.

Amerykańskie siły zbrojne w Korei (USFK -U.S. Forces Korea) poinformowały, że posunięcie to jest częścią wysiłków USA na rzecz pomocy Ukrainie w uzupełnianiu jej zapasów sprzętu wojskowego.

Rzecznik USFK płk Isaac Taylor, cytowany przez Reutersa oświadczył: Nie ma to żadnego wpływu (wysyłanie sprzętu z Korei na Ukrainę - red.) na nasze operacje i naszą zdolność do wywiązywania się z naszego żelaznego zobowiązania do obrony naszego sojusznika, Republiki Korei.

Jednocześnie, USFK odmówiły podania dalszych szczegółów, w tym tych dotyczących rodzajów sprzętu.

Władze Korei Południowej z obawy o reakcję Moskwy nie dostarczają Kijowowi broni

Oświadczenie pojawiło się po tym, jak New York Times doniósł na początku tego tygodnia, że Stany Zjednoczone kierowały amunicję z Izraela i Korei Południowej na Ukrainę w celu użycia jej w wojnie z Rosją. Zapytane o raport ministerstwo obrony Korei Południowej oświadczyło, że ściśle współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi.

Polityka Korei Południowej polega na niedostarczaniu Ukrainie śmiercionośnej broni. Seul starał się unikać antagonizowania Rosji, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i tych związanych z wpływami, jakie Moskwa może wywierać na Koreę Północną.

Amerykański urzędnik, cytowany przez Reutersa oświadczył w listopadzie - że Waszyngton prowadzi rozmowy z Koreą Południową w sprawie zakupu pocisków artyleryjskich, aby wysłać je na Ukrainę. W tej sprawie Seul nalegał jednak, by ostatecznym użytkownikiem amunicji były Stany Zjednoczone.