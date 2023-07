USA kończą się zapasy amunicji. Trwa mobilizacja przemysłu, także w Polsce

Ten wniosek z wojny na Ukrainie można bez obaw o pomyłkę wyciągnąć już teraz - artyleria wciąż jest „bogiem wojny". To ona w toczących się walkach na ukraińskim froncie odpowiada za większość strat w ludziach i sprzęcie. Musi tylko mieć czym strzelać.

Amunicji kal. 155 mm, której tak brakuje Ukrainie, nie mają wciąż zbyt wiele także państwa europejskie NATO.

Niedawno okazało się, że kłopoty z jej produkcją mają również Amerykanie. Jej zapasy w USA i u sojuszników stają się niebezpiecznie niskie.

Amerykańscy dowódcy ostrzegają, że jeśli chodzi o amunicję 155 mm, na horyzoncie nie widać żadnych „krótkoterminowych rozwiązań”.

Aby artyleria mogła skutecznie wykorzystać swoją wartość ogniową, musi mieć czym strzelać. Jeśli Ukraina wystrzeliwuje 5-10 tys. szt. pocisków dziennie, a teraz, kiedy kontratakuje, może nawet więcej, widoczna staje się ranga logistycznego zaopatrzenia wojsk w dostateczną ilość amunicji.

A amunicji, zwłaszcza kal. 155 mm do zachodnich systemów, których Ukraina dostaje coraz więcej, wciąż brakuje. Nie mają jej też za wiele państwa europejskie NATO, które przez lata produkowały ją w niewielkich ilościach.

Niedawno WNP.PL informował o inicjatywie Unii Europejskiej, która zdając sobie sprawę z faktu, jak brak amunicji może wpłynąć na działania wojsk ukraińskich, zdecydowała o przyznaniu miliarda euro na zakup i dostarczenie przez państwa członkowskie 1 mln szt. amunicji artyleryjskiej w ciągu roku, czyli do maja 2024 r.

Na wspólne zakupy zgodziło się 27 krajów, w tym Polska. Niedawno UE podjęła decyzję o przekazaniu kolejnych 500 mln euro na tworzenie nowych mocy przerobowych, rozbudowę i modernizację lub przeprofilowanie istniejących mocy produkcji amunicji do 30 czerwca 2025 r.

Gen prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, powiedział WNP.PL, że to nie rozwiązuje do końca problemu.

- Ilość amunicji, na zakup której UE wydzieliła miliard euro, wystarczy Ukrainie, jak obliczyli eksperci, na 4 miesiące. Niedawno Unia Europejska zdecydowała o nowym pakiecie wartym 500 mln euro. To oznacza, że amunicji tej wystarczy Ukrainie maksymalnie na 2 miesiące - wyliczał gen Pacek.

Zapasy amunicji zarówno w USA, jak i u sojuszników stają się niebezpiecznie niskie

Najwięcej amunicji w kolejnych pakietach pomocowych przekazują Ukrainie Amerykanie. Teraz okazuje się, że w obliczu wysokiego tempa transferów broni na Ukrainę również oni mogą mieć kłopoty z jej produkcją.

Mimo podjętych działań przez Unię Europejską oraz podpisania przez amerykańską armię kontraktów o wartości 522 mln dol. na produkcję amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy, jej zapasy zarówno w USA, jak i u sojuszników stają się niebezpiecznie niskie.

Co gorsza, gen. James Hecker, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie (USAFE), dowodzący też siłami powietrznymi USA w Afryce, przemawiając na panelu z szefami lotnictwa Wielkiej Brytanii i Szwecji podczas Globalnej Konferencji Szefów Sił Powietrznych i Kosmicznych Szefa Sztabu Lotniczego w Londynie, ostrzegł, że na horyzoncie nie widać żadnych „krótkoterminowych rozwiązań”.

- Stany Zjednoczone - i nie mówimy tylko o amunicji, którą przekazaliśmy Ukrainie - mają też mniej więcej połowę eskadr myśliwskich, w porównaniu z czasem, kiedy trwała Pustynna Burza. Podobny spadek liczby myśliwców jest także w Wielkiej Brytanii. Nie mamy obecnie tego, co mieliśmy w sercu zimnej wojny - powiedział gen. Hecker, cytowany przez amerykański Breaking Defense.

Wielka Brytania jest jednym z największych dostawców pomocy wojskowej dla Ukrainy

W ostatnich dniach Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że planuje wydać 6,6 miliarda funtów (ok. 38 mln zł) na badania i rozwój nowych i pojawiających się technologii wojskowych oraz 2,5 miliarda funtów (niecałe 13 mld zł) na zapasy broni w celu uzupełnienia broni dostarczanej na Ukrainę.

Wielka Brytania jest jednym z największych dostawców pomocy wojskowej dla Ukrainy, dlatego uzupełnianie zapasów poprzez dodatkowe wydatki wydaje się kolejnym ważnym posunięciem mającym na celu odstraszanie ewentualnego przeciwnika.

Hecker podkreślił, że jest zrozumiałe, iż USA oddają Ukraińcom dużo amunicji, co jego zdaniem jest dokładnie tym, co trzeba zrobić.

- Teraz jednak schodzimy niebezpiecznie nisko, a czasem, w niektórych przypadkach, nawet tak nisko, że sami nie mamy dość amunicji i musimy zaangażować przemysł, abyśmy mogli to zmienić - przyznał.

Branża potrzebuje konkretnych zamówień, by uruchomić linie produkcyjne

Według amerykańskich zestawień z 7 lipca Stany Zjednoczone zapewniły Ukrainie ponad 41,3 miliarda dolarów pomocy w zakresie bezpieczeństwa od czasu inwazji Rosji w lutym 2022 r., z czego większość w formie transferów obecnych zapasów, a nie nowej produkcji.

USA przekazały już Ukrainie ponad 2 mln pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Według Breaking Defense na niedawną kontrowersyjną decyzję administracji Bidena o wysłaniu na Ukrainę amunicji kasetowej, która jest zakazana w ponad 100 krajach ze względu na prawa człowieka, wpłynęły głównie ograniczone zapasy amunicji.

Amerykańscy urzędnicy potraktowali dostawy bomb kasetowych jako środek tymczasowy, aby zapewnić więcej czasu na przyspieszenie produkcji artylerii i podtrzymanie trwającej kontrofensywy Ukrainy.

Problem w tym, że rosnący popyt na broń w następstwie rosyjskiej inwazji nadwyrężył zachodnią bazę przemysłową, która aktywnie unika choćby częściowego przejścia na tryb wojenny.

Pentagon zastosował jednak szereg działań zaradczych, m.in. wprowadził wieloletnie zamówienia publiczne, aby zapewnić przemysłowi bardziej przewidywalny harmonogram produkcji.

Hecker zwrócił uwagę, że wszystkie kraje NATO muszą zacząć dokonywać głębszych inwestycji, ponieważ obecnie wszyscy są poniżej poziomu, na którym powinny być zapasy. I prawdopodobnie nie będzie lepiej, przynajmniej nie w krótkim czasie. Ważne, aby mieć pewność, że w dłuższej perspektywie mamy bazę przemysłową, która może znacząco zwiększyć to, co mamy.

Heidi Grant, dyrektor ds. rozwoju biznesowego Boeinga i były najwyższy urzędnik ds. sprzedaży broni w Pentagonie, powiedziała na panelu, że przemysł potrzebuje czegoś więcej niż tylko oświadczeń wojskowych.

- Tym, czego naprawdę potrzebuje branża, są konkretne zamówienia spisane na papierze, abyśmy mogli uruchomić te linie produkcyjne, które są niezbędne do zwiększenia produkcji. Trudno nam dokonać inwestycji, jeśli nie wiemy, ile amunicji kupi armia - uważa Grant.

PGZ w najbliższych latach planuje zwiększyć produkcję amunicji 155 mm nawet do 200 tysięcy rocznie

A jak to wygląda na naszym podwórku? Wojna na Ukrainie spowodowała duże zakupy artylerii lufowej przez Polskę, choć głównie w Korei Południowej. Ruszyła też długo odwlekana modernizacja techniczna polskiej artylerii.

Docelowo Polska będzie miała na uzbrojeniu co najmniej 120 armatohaubic Krab. Aktualną ich liczbę w Wojsku Polskim trudno jednak określić. Prawdopodobnie już ponad 50-60 Krabów przekazaliśmy Ukrainie.

Mamy za to 36 koreańskich armatohaubic K9, a do końca 2023 r. ma ich być 48. Docelowo, do końca 2026 roku Polska ma otrzymać 212 dział K9. Zgodnie z umową ramową kolejnych 460 egzemplarzy ma zostać wyprodukowanych w Polsce. Łącznie Wojsko Polskie ma dysponować 672 egzemplarzami tej broni.

Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, również uważa, że wielkość amunicji produkowanej w Polsce zależeć będzie od wielkości zamówień oraz możliwych inwestycji. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami amunicji nie można produkować „na półkę” - podkreślał.

Jak poinformowała WNP.PL Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska złożyła deklaracje dotyczące produkcji amunicji w ramach postępowania prowadzonego przez Europejską Agencję Obrony, ale z uwagi na toczące się postępowanie dane nie są udostępniane publicznie.

PGZ podkreśliła jednak, że niezależnie od inicjatywy koalicji amunicyjnej realizowanej w ramach UE, spółka w najbliższych latach planuje zwiększyć zdolności produkcyjne amunicji kal. 155 nawet do 200 tysięcy sztuk rocznie.

To dużo? Ale do tych mocy dochodzić będzie polska zbrojeniówka etapami, nie wiadomo, jak długo. Załóżmy jednak, że dojdziemy do takiej produkcji bez większych problemów.