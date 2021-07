USA kupią od Izraela więcej Żelaznych Kopuł

Skuteczność izraelskiego systemu obrony powietrznej Iron Dome (Żelazna Kopuła) podczas ostatnich starć w Strefie Gazy spowodowała, że Stany Zjednoczone rozpoczęły z Izraelem rozmowy na temat zakupu większej ilości elementów systemu obrony przeciwrakietowej dla armii amerykańskiej. Dwie zakupione wcześniej baterie Iron Dome, na które kontrakt zawarto w 2019 r., już bronią nieba nad Ameryką.

Produkacja Żelaznej Kopuły w USA

Pojedyncza bateria może ochronić średniej wielkości miasto. Każda składa się z trzech do czterech stacjonarnych wyrzutni z zapasem 20 pocisków Tamir i radaru pola bitwy.W sierpniu 2019 r. izraelskie Ministerstwo Obrony i Departament Obrony USA podpisały umowę na zakup dwóch baterii Iron Dome dla armii amerykańskiej. Obie zostały już dostarczone.Sugerowano, że na tym zakupy mogą się skończyć, ze względu na trudności z integracją izraelskiej technologii z amerykańskimi systemami dowodzenia i kontroli, ale Iron Dome ma silne poparcie w Kongresie.Do tego Raytheon Technologies & Defense produkuje dla Iron Dome podsystemy w 15 stanach. Obecnie są one wysyłane do głównego zakładu Rafaela w Izraelu w celu ostatecznego montażu, ale Rafael i Raytheon podpisały w 2020 r. umowę joint venture na produkcję pocisków przechwytujących i wyrzutni Iron Dome w zakładzie w USA. Cyberataki to nowa bron cichej wojny. Polska już nieźle oberwała



Spółka nazywa się Raytheon Rafael Area Protection Systems (R2S). Amerykański partner Rafaela, opracował też oparty na Iron Dome pocisk SkyHunter, który może być produkowany w Stanach Zjednoczonych.