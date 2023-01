USA nałożyły kolejne sankcje na producentów irańskich dronów i rakiet

Resort finansów USA ogłosił w piątek kolejną rundę sankcji przeciwko kierownictwu firmy produkującej irańskie drony, sprzedawane Rosji, oraz szefa organizacji nadzorującą produkcję irańskich rakiet balistycznych.

Jak ogłoszono w komunikacie, na listę sankcji trafiło sześciu członków zarządu Qods Aviation Industries, firmy zbrojeniowej odpowiedzialnej za produkcję m.in. bezzałogowców Mohajer-6, których używa Rosja w swojej agresji przeciwko Ukrainie.

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na irański przemysł lotniczy nadzorujący produkcję rakiet balistycznych

Dodatkowo restrykcjami objęto dyrektora Organizacji Przemysłu Lotniczego, irańskiego podmiotu nadzorującego programy rakiet balistycznych. USA ostrzegały o możliwej sprzedaży rakiet balistycznych krótkiego zasięgu do Rosji, lecz dotąd urzędnicy nie potwierdzili, by umowa w tej sprawie została sfinalizowana.

"Będziemy nadal używać każdego narzędzia, jakie mamy do dyspozycji, by nie pozwalać Putinowi na otrzymanie broni, której używa do prowadzenia swojej barbarzyńskiej i niesprowokowanej wojny przeciwko Ukrainie" - powiedziała sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen. Jak dodała, to że Rosja jest zmuszona do polegania na "dostawcach ostatniego wyboru", takich jak Iran, "pokazuje jej desperację w obliczu odważnego ukraińskiego oporu i sukcesu globalnej koalicji w zakłócaniu rosyjskich wojskowych łańcuchów dostaw".