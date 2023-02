USA namawiają Turcję i Grecję do rozwiązania swojego sporu

Turcja i Grecja powinny podjąć działania pozwalające rozwiązać ich spory i uniknąć jednostronnych kroków prowadzących do wzrostu napięć - wezwał we wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken.

- W interesie zarówno Grecji, jak i Turcji leży znalezienie sposobów na rozwiązanie długotrwałych sporów, zrobienie tego poprzez dialog, dyplomację - powiedział Blinken na konferencji prasowej w Atenach.

Grecja była jednym z pierwszych państw wysyłających do Turcji ekipy ratunkowe po tym, gdy kraj ten przed dwoma tygodniami nawiedziło trzęsienie ziemi.

- Pomaganie innym to nasz obowiązek i będziemy dalej to robić. Jeśli poprzez komunikację na poziomie społecznym nasze stosunki ulegną poprawie, to ma to oczywiście konsekwencje polityczne. Jednak Grecja oczywiście nie oczekuje niczego w zamian za pomoc niesioną ofiarom trzęsienia ziemi - powiedział grecki minister spraw zagranicznych Nikos Dendias.

Blinken przypomniał też, że Ateny i Waszyngton współpracują, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne w całym regionie i zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu. Jego zdaniem Grecja i Turcja mogą tylko zyskać na rozwiązaniu dzielących ich różnic.

- Wierzę, że w obu krajach istnieje zainteresowanie i zamiar znalezienia sposobów rozwiązania długotrwałych różnic, znalezienia sposobów, aby uczynić tę część świata, którą dzielą, obszarem współpracy, a nie konfliktem - zaznaczył.