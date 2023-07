USA: Nobliści z Ukrainy, Rosji i Białorusi apelowali w Białym Domu o zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy

Ubiegłoroczni laureaci Pokojowej Nagrody Nobla z Ukrainy, Białorusi i Rosji spotkali się we wtorek w Białym Domu z przedstawicielami amerykańskich władz, apelując o zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję.

Jak podał w środę w komunikacie Biały Dom, przedstawiciele noblistów - Ołeksandra Matwijczuk z Centrum Wolności Obywatelskich Ukrainy, Aleksandr Czerkasow z rosyjskiego Memoriału oraz Kanstancin Starodubiec reprezentujący uwięzionego białoruskiego opozycjonistę Alesia Bialackiego - spotkali się z zastępcą doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jonem Finerem.

"Przedstawiciele omówili potrzebę sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie, wraz z demokratycznymi reformami i rozliczeniem za naruszenia praw człowieka w regionie (...). Finer potwierdził zobowiązanie USA do obrony suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz demokracji i praw człowieka na całym świecie, w tym poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego" - napisano w oświadczeniu.

Przed spotkaniem Matwijczuk stwierdziła, że głównym celem wizyty jest apel o przysłanie Ukrainie większej ilości i bardziej zaawansowanej broni.

"Przez lata używałam prawa, by bronić ludzi i ludzkiej godności. A teraz w tej rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie znalazłam się w okolicznościach, gdzie prawo nie działa. To smutne, ale prawdziwe, że, tak, potrzebujemy broni. To nie jest tylko wojna między dwoma państwami. To wojna między dwoma systemami - autorytaryzmem i demokracją" - powiedziała noblistka w wywiadzie dla publicznego radia NPR.

Starodubiec stwierdził, że zwycięstwo Ukrainy byłoby szansą dla Białorusi, bo może oznaczać upadek reżimu Łukaszenki. Czerkasow z kolei przyznał, że Rosja nie poniosła dotąd żadnych konsekwencji za zbrodnie popełnione podczas kolejnych wojen.

Cała trójka wystąpi w środę w waszyngtońskim think tanku Carnegie Endowment for International Peace.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński