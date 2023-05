USA oskarżają RPA o dostarczanie broni Rosji. Jest natychmiastowa reakcja inwestorów

Amerykański ambasador w RPA Reuben Brigety powiedział, że jest pewien, że w grudniu zeszłego roku rosyjski statek wypełniony amunicją i bronią odpłynął z Kapsztadu do Rosji.





Afrykański prezydent Cyril Ramaphosa powiedział, że jego rząd przyjrzy się tym oskarżeniom. Republika Południowej Afryki deklaruje swoją neutralność wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Jednak amerykański ambasador powiedział mediom, że ma wątpliwości co do faktycznej neutralności kraju wobec konfliktu.

Brigety przywołał przybicie statku towarowego do bazy marynarki wojennej w porcie w Simons Town między 6 a 8 grudnia zeszłego roku. Został on wyładowany bronią i amunicją w drodze powrotnej do Rosji.

- Zaopatrywanie Rosji w broń traktujemy bardzo poważnie i to nie jest sprawa, nad którą można przejść do porządku dziennego, powiedział amerykański ambasador.

Amerykański dyplomata dodał również, że Stany Zjednoczone są także zaniepokojone uczestnictwem RPA w rosyjsko-chińskich ćwiczeniach wojskowych w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

Trwały one ponad 10 dni w lutym tego roku i zostały skrytykowane przez południowoafrykańską opozycję, jako będące de facto pochwałą rosyjskiej inwazji.

RPA wstrzymała się od głosu w trakcie głosowania potępiającego inwazję Rosji na Ukrainę na forum ONZ. Pretoria odmówiła także wsparcia sankcji, które Europa i Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję, w efekcie inwazji.

W reakcji na oskarżenia amerykańskiego ambasadora inwestorzy, jak podaje Reuters, zaczęli wyprzedawać południowoafrykańskiego randa w obawie, że Zachód - jeśli te doniesienia się potwierdzą - nałoży sankcje na RPA. W czwartek 11 maja waluta potaniała o o 2,4 proc., do poziomu 19,3250 w stosunku do dolara.